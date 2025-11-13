Πέμπτη 13 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΡΑΝ
Η ΙΑΕΑ δεν μπορεί να επαληθεύσει την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου

Σε νέα έκθεση που δημοσίευσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να επαληθεύσει την ποσότητα και την ποιότητα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου τα οποία διαθέτει το Ιράν.

Σε ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου «Bloomberg», που επικαλείται σχετικά επίσημα έγγραφα της ΙΑΕΑ, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν έχει επαληθεύσει τα ιρανικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου από τα μέσα Ιούνη, όταν ξεκίνησαν οι 12ήμερες επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Εκεί ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ Ρ. Γκρόσι εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι «η μη πρόσβαση της Υπηρεσίας σε πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση (...) έχει καθυστερήσει επί μακρόν». Επανέλαβε δε πως η ΙΑΕΑ «δεν θα είναι σε θέση να παρέχει διαβεβαιώσεις ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αποκλειστικά ειρηνικό» μέχρι η Τεχεράνη να βελτιώσει τη συνεργασία της με την Υπηρεσία.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Αναζωπύρωση κατηγοριών και «προειδοποιήσεων» μετά τις εκρήξεις στις δύο πρωτεύουσες
Ενταση της αντιπαράθεσης με μοχλό τις δικαστικές διώξεις στην ηγεσία του CHP
Συνεχίζεται η γενοκτονία των Παλαιστινίων
 Προσωρινό «πάγωμα» της αντιασφαλιστικής «μεταρρύθμισης»
 Αποχώρηση ισραηλινών στρατευμάτων ζήτησε ο Σαράα
 Αναστέλλει την ανταλλαγή πληροφοριών με ΗΠΑ
 Απεργία εργαζομένων στα «Starbucks»
 Κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα
 Πενθήμερη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών
 Εκκληση για χρηματοδότηση κατά του λιμού σε 10 χώρες
 Δυναμική κινητοποίηση αυτοχθόνων για την υπεράσπιση της γης τους
 Ενισχυμένος ο Ιρακινός πρωθυπουργός από τις εκλογές
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ