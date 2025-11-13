ΙΡΑΝ

Η ΙΑΕΑ δεν μπορεί να επαληθεύσει την ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου

Σε νέα έκθεση που δημοσίευσε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να επαληθεύσει την ποσότητα και την ποιότητα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου τα οποία διαθέτει το Ιράν.

Σε ρεπορτάζ του αμερικανικού δικτύου «Bloomberg», που επικαλείται σχετικά επίσημα έγγραφα της ΙΑΕΑ, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία δεν έχει επαληθεύσει τα ιρανικά αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου από τα μέσα Ιούνη, όταν ξεκίνησαν οι 12ήμερες επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν.

Εκεί ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ Ρ. Γκρόσι εμφανίζεται να υποστηρίζει ότι «η μη πρόσβαση της Υπηρεσίας σε πυρηνικό υλικό στο Ιράν για πέντε μήνες σημαίνει ότι η επαλήθευση (...) έχει καθυστερήσει επί μακρόν». Επανέλαβε δε πως η ΙΑΕΑ «δεν θα είναι σε θέση να παρέχει διαβεβαιώσεις ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αποκλειστικά ειρηνικό» μέχρι η Τεχεράνη να βελτιώσει τη συνεργασία της με την Υπηρεσία.