ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΙΝΔΙΑ

Αναζωπύρωση κατηγοριών και «προειδοποιήσεων» μετά τις εκρήξεις στις δύο πρωτεύουσες

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου», λέει ο Πακιστανός υπουργός Αμυνας, κάνοντας λόγο για προάγγελους «ινδικής επίθεσης μέσω της αφγανικής οδού»

δήλωσε σε πακιστανικά ΜΜΕ ο υπουργός Αμυνας της χώρας,αναφερόμενος στην κατάσταση που διαμορφώνουν πολύνεκρα χτυπήματα όπως αυτό που σημειώθηκε και τη Δευτέρα, με τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας κοντά στο δικαστικό μέγαρο της πρωτεύουσας, οδηγώντας στον θάνατο 12 ατόμων.

«Οποιοσδήποτε θεωρεί ότι ο πακιστανικός στρατός δίνει αυτόν τον πόλεμο στη μεθόριο Πακιστάν - Αφγανιστάν (σ.σ. όπου τον Οκτώβρη σημειώθηκαν πολύνεκρες συρράξεις μεταξύ των δύο πλευρών) και στις απομακρυσμένες περιοχές του Μπαλοχιστάν (σ.σ. περιφέρεια όπου δρουν αυτονομιστικές οργανώσεις) θα πρέπει να εκλάβει την επίθεση αυτοκτονίας στο δικαστήριο του Ισλαμαμπάντ ως εγερτήριο κάλεσμα: Πρόκειται για πόλεμο που διεξάγεται σε ολόκληρο το Πακιστάν, στον οποίο ο πακιστανικός στρατός καταβάλλει καθημερινά θυσίες, κάνοντας τον κόσμο να νιώθει ασφάλεια».

Την ίδια στιγμή, επιμένοντας σε κατηγορίες για την ανοχή του καθεστώτος των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν σε «τρομοκρατικές οργανώσεις» που δρουν κατά του Πακιστάν, είπε ότι «όλοι αυτοί οι τρομοκράτες έχουν έρθει από εκεί και οι ομάδες τους έχουν διεισδύσει στο Πακιστάν εδώ και μήνες. Σταθμεύουν δυνάμεις τους εδώ όλο τον τελευταίο χρόνο: Εστειλαν γύρω στα 2.500 - 3.000 άτομα πέρυσι και έχουν παρουσία σε διάφορες περιοχές. Γύρω στο 55% των τρομοκρατών που σκοτώνονται από επιχειρήσεις των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας ήταν Αφγανοί».

Την ίδια στιγμή, ο Ασίφ υποστήριξε ότι στην Καμπούλ δεν υπάρχει «ενιαία κυβέρνηση» και ότι το καθεστώς των Ταλιμπάν απαρτίζεται από διάσπαρτες οργανώσεις και ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα και διαφορετικές επιδιώξεις.

«Ορισμένες από αυτές τις ομάδες συνδέονται με την Ινδία και ορισμένων τα παραρτήματα προέρχονται από αλλού», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο Ισλαμαμπάντ αλλά και αυτή σε στρατιωτική ακαδημία «προάγγελους μιας επικείμενης επιθετικότητας» που αναμένεται να εκδηλωθεί «από την αφγανική πλευρά», ενώ είπε και ότι «στην πραγματικότητα πρόκειται για ινδική επίθεση που θα γίνει στη χώρα μας μέσω της αφγανικής οδού».

Καταλήγοντας, προειδοποίησε ότι «το Πακιστάν δεν πρόκειται να ξεκινήσει οποιαδήποτε στρατιωτική περιπέτεια, ωστόσο δεν θα επιτρέψουμε καμία πράξη επίθεσης να μείνει αναπάντητη (...) Θα απαντήσουμε αποφασιστικά».

Εκρηξη στο Νέο Δελχί: Για «τρομοκρατική ενέργεια» μιλά η κυβέρνηση

Την ίδια στιγμή η ινδική κυβέρνηση χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την έκρηξη που σημειώθηκε τη Δευτέρα κοντά στο πολυσύχναστο αξιοθέατο της πρωτεύουσας, Κόκκινο Φρούριο, προκαλώντας τον θάνατο 8 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 20.

Αστυνομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζεται αν η πολύνεκρη έκρηξη στο Νέο Δελχί συνδέεται με τις συλλήψεις 7 ανδρών από το Κασμίρ οι οποίες είχαν γίνει λίγες ώρες νωρίτερα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν όπλα και υλικό για την κατασκευή βομβών.

Κυβερνητική ανακοίνωση περιγράφει το περιστατικό ως «ειδεχθές τρομοκρατικό συμβάν που διέπραξαν αντεθνικές δυνάμεις».

Οι ύποπτοι που συνελήφθησαν συνδέονται με τις οργανώσεις «Τζαΐς-ε-Μοχάμεντ» και «Ανσάρ Γκαζουάτ-ουλ-Χιντ», οι οποίες εδρεύουν στο Πακιστάν και τις οποίες η Ινδία χαρακτηρίζει «τρομοκρατικές».