ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Δυναμική κινητοποίηση αυτοχθόνων για την υπεράσπιση της γης τους

Την καταπάτηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων λαών της Βραζιλίας και την υφαρπαγή της γης τους από καπιταλιστικές επιχειρήσεις κατήγγειλαν προχθές με δυναμική κινητοποίηση χιλιάδες διαδηλωτές έξω από το συνεδριακό κέντρο του Μπέλεμ, όπου πραγματοποιείται από την αρχή της βδομάδας η Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιματική Κρίση, COP29, με τη συμμετοχή πολλών ξένων αξιωματούχων και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών, και εν τη απουσία ισχυρών καπιταλιστικών χωρών που συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη, όπως είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία κ.ά.

«Τα δάση μας δεν είναι για πούλημα» και «Δεν θέλουμε λεφτά! Θέλουμε τη γη μας» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα των διαδηλωτών, που μπήκαν στο συνεδριακό κέντρο παρά τις προσπάθειες των φρουρών ασφαλείας να τους απαγορεύσουν την είσοδο.

Κατά τα επεισόδια που ακολούθησαν τραυματίστηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, μεταξύ τους και ένας φρουρός ασφαλείας.

Οι αυτόχθονες και άλλοι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την αποψίλωση των δασών, την ιδιωτικοποίηση των ποταμών και μεγάλα κατασκευαστικά έργα ή έργα υποδομών όπως είναι η σιδηροδρομική γραμμή «Ferrograo».

Οι χιλιάδες διαδηλωτές, που έφτασαν στη συγκεκριμένη πόλη με όλα τα μέσα, αναμένεται να συμμετάσχουν σε διήμερη εκδήλωση για την κλιματική κρίση στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας Παρά.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, περίπου 5.000 άνθρωποι από 60 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση «Σύνοδος των Λαών».

Αξιοποιώντας την απουσία της κυβέρνησης των ΗΠΑ από τη διεθνή Σύνοδο, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ αποδοκίμασε την περιβαλλοντική πολιτική του Ντ. Τραμπ και χαρακτήρισε την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου για αποχώρηση από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα «εξευτελισμό» και «απερίγραπτη ντροπή». Διαβεβαίωσε δε ότι οι ΗΠΑ θα επανενταχθούν στη Συμφωνία του Παρισιού όταν επανέλθουν στην εξουσία οι Δημοκρατικοί (ο ίδιος παρουσιάζεται ήδη ως ο πιο φιλόδοξος υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ).

Εκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τις ΑΠΕ

Στην ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησε χτες ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) καταγράφεται ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), π.χ. αυτή που παράγεται από φωτοβολταϊκά πάρκα, σημειώνουν ταχύτερη αύξηση από κάθε άλλη μεγάλη πηγή Ενέργειας. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα ακόλουθα τρία βασικά για το μέλλον της Ενέργειας διεθνώς: Το πρώτο βασίζεται στις τρέχουσες πολιτικές των χωρών, το δεύτερο περιλαμβάνει μέτρα που θεωρητικά πρέπει να ληφθούν αν ο κόσμος θέλει να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα, ενώ το τρίτο είναι διάμεσο και παίρνει υπόψη μόνο μέτρα που έχουν αναγγελθεί ήδη από κυβερνήσεις.

Η Κίνα, που αναμένεται να παραμείνει η μεγαλύτερη αγορά - και η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εξοπλισμού - του τομέα, σχεδιάζει να προχωρήσει το 45% έως 60% των εγκαταστάσεων τα επόμενα δέκα χρόνια.