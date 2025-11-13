ΤΟΥΡΚΙΑ

Ενταση της αντιπαράθεσης με μοχλό τις δικαστικές διώξεις στην ηγεσία του CHP

Με ιδιαίτερη ένταση συνεχίζονται οι αντιθέσεις στο αστικό πολιτικό σκηνικό της- με μοχλό μεταξύ άλλων το μπαράζ δικαστικών διώξεων εναντίον της ηγεσίας του(CHP - είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης) - σε μια περίοδο που η τουρκική αστική τάξη διεκδικεί ακόμα πιο έντονα την αναβάθμιση της θέσης της στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Καταγγέλλοντας το κατηγορητήριο με το οποίο προχτές η Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ζήτησε να καταδικαστεί ο καθαιρεθείς δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου σε συνολική κάθειρξη ...2.430 ετών, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ έκανε λόγο για «πραξικόπημα ενάντια στους δημοκρατικούς πολιτικούς» και για εξέλιξη ενταγμένη στην προσπάθεια να επηρεαστούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές.

Υπενθυμίζεται ότι πριν συλληφθεί την άνοιξη και του απαγγελθούν διάφορες κατηγορίες (μέχρι και για «συνωμοσία κατά του έθνους»), ο Ιμάμογλου είχε επικρατήσει στις εσωκομματικές εκλογές και είχε λάβει το επίσημο χρίσμα του CHP για την τουρκική προεδρία, ενώ μια σειρά αναλύσεις τον εμφάνιζαν ως «πολλά υποσχόμενη ανερχόμενη προσωπικότητα» και πιθανή «εναλλακτική» στον Ερντογάν, με φόντο και ενδοϊμπεριαλιστικές διεργασίες εντός των λυκοσυμμαχιών όπου συμμετέχει η τουρκική αστική τάξη.

Ο εκπρόσωπος του CΗP Ντ. Γκιουζέλ δήλωσε ότι με το κατηγορητήριο που απαγγέλθηκε εναντίον του Ιμάμογλου «η κυβέρνηση έδειξε πως θέλει τη χώρα μακριά από τη δημοκρατία», κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη που στοχοποιεί ολόκληρο το CHP.

Στο μεταξύ, στην ενδοαστική αντιπαράθεση παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους μια σειρά «δυτικοί» σύμμαχοι.

Ετσι, την ίδια ώρα που η επίσημη γερμανική κυβέρνηση ενισχύει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Ερντογάν, μεταξύ άλλων και σε ζητήματα στρατιωτικών εξοπλισμών, αποφεύγοντας ανοιχτές καταγγελίες για τις διώξεις στην ηγεσία του CHP, το γερμανικό ίδρυμα «Axel Springer» αποφάσισε να τιμήσει τον Ιμάμογλου και την γυναίκα του με το «Βραβείο Γενναιότητας». Η απόφαση παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσαν τη Δευτέρα η Διάσκεψη του Βερολίνου για την Ελευθερία και η Σύνοδος για την Ασφάλεια, WELT Security Summit.

«Με το Βραβείο Γενναιότητας αναγνωρίζουμε όχι μόνο δύο τολμηρούς ανθρώπους, αλλά και τα εκατομμύρια των πολιτών στην Τουρκία που δρουν για τη δημοκρατία, παρά τον εκφοβισμό και την αδικία», είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ιδρύματος «Axel Springer».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το αμερικανικό ΥΠΕΞ συμπεριέλαβε την τουρκική Χεζμπολάχ (HUDA - PAR) στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων» για τον Ελεγχο Μετανάστευσης (TEL - διευκολύνοντας την απέλαση ατόμων που συνδέονται μαζί της).

Η οργάνωση, που συμμετέχει στη συμμαχία των δυνάμεων που στηρίζουν τον Ρ. Τ. Ερντογάν, δεν μπήκε στην ευρύτερη λίστα των «Εξωτερικών Τρομοκρατικών Οργανώσεων» (FTO), που συνεπάγεται ευρύτερες κυρώσεις, με φόντο την όξυνση περίπλοκων και πολύπλευρων παζαριών με την Αγκυρα.

Νεκροί όσοι επέβαιναν στο C-130 που συνετρίβη

Το υπουργείο Αμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χτες ότι σκοτώθηκαν και οι 20 επιβαίνοντες στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη προχτές στα σύνορα Γεωργίας - Αζερμπαϊτζάν.

Το μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γκάντζα του δυτικού Αφγανιστάν με προορισμό την Τουρκία, αλλά συνετρίβη προχτές το απόγευμα, λίγο αφού μπήκε στον εναέριο χώρο της Γεωργίας. Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν μερικά χιλιόμετρα από τη μεθόριο.

Το δυστύχημα θεωρείται το πλέον πολύνεκρο συμβάν στις τουρκικές Ενοπλες Δυνάμεις από το 2020.

Χτες ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν δήλωσε ότι εντοπίστηκε το μαύρο κουτί του αεροσκάφους και ότι μια 46μελής ομάδα εστάλη από την Τουρκία στην περιοχή, για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μαζί με τις γεωργιανές αρχές.