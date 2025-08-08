Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
Σελίδα 14
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ - ΤΑΪΛΑΝΔΗ
Υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Εκπρόσωποι της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης κατέληξαν χθες σε συμφωνία για τη διευθέτηση των εντάσεων στα σύνορα, μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν στις 24 Ιούλη και διήρκεσαν πέντε μέρες.

Οι δυο πλευρές είχαν συναντήσεις από τη Δευτέρα στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, Κουάλα Λουμπούρ, και κατάληξαν σε «συμφωνία εφαρμογής κατάπαυσης πυρός 13 σημείων, με εκπροσώπους και των δύο χωρών να υπογράφουν τα συμφωνηθέντα πρακτικά, που αποσκοπούν στην επίλυση των εντάσεων και στην επιστροφή της ειρήνης στα σύνορα», ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης

«Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη συμφώνησαν σε διευρυμένους όρους κατάπαυσης πυρός, όπως απαγόρευση νέων μετακινήσεων στρατευμάτων ή ενισχύσεων, προστασία των αμάχων, ενίσχυση της επικοινωνίας και άμεση επιστροφή των αιχμαλώτων στρατιωτών μετά τη διακοπή των εχθροπραξιών», μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων της Καμπότζης.

Επιπλέον, «ομάδα παρατηρητών του ASEAN με επικεφαλής τη Μαλαισία θα παρακολουθεί τώρα την κατάπαυση του πυρός, ενώ οι εθνικές ομάδες παρατηρητών σε συντονισμό με τους Μαλαισιανούς αμυντικούς ακόλουθους θα επιχειρούν ανεξάρτητα σε κάθε χώρα».

    

