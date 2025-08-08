«ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»

Τέθηκαν χθες σε ισχύ οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ

Οι, απόέως, σε δεκάδες εμπορικούς «εταίρους» τέθηκαν σε ισχύ χθες, όπως προβλεπόταν, με τον Λευκό Οίκο να κάνει λόγο για «στρατηγική μείωσης του εμπορικού ελλείμματος».

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων άρχισε να εισπράττει τους υψηλότερους δασμούς τα μεσάνυχτα, μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Οι εισαγωγές από πολλές χώρες υπόκειντο προηγουμένως σε βασικό εισαγωγικό δασμό 10% μετά την αναστολή των υψηλότερων ποσοστών που ανακοίνωσε ο Τραμπ στις αρχές Απριλίου.

Από τότε, όμως, ο Τραμπ έχει τροποποιήσει συχνά το σχέδιο του για τους δασμούς, επιβάλλοντας σε ορισμένες χώρες πολύ υψηλότερα ποσοστά, όπως 50% για προϊόντα από τη Βραζιλία, 39% από την Ελβετία, 35% από τον Καναδά και 25% από την Ινδία που την Τετάρτη ανακοινώθηκε ότι θα τεθεί σε ισχύ σε 21 ημέρες, λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Οκτώ «εταίροι» έχουν συμφωνήσει σε παραχωρήσεις στις ΗΠΑ

Οκτώ σημαντικοί εμπορικοί «εταίροι» που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των εμπορικών ροών των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνίες-πλαίσια για εμπορικές και επενδυτικές παραχωρήσεις με τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, με βασικούς δασμολογικούς συντελεστές τους στο 15%.

Η Βρετανία πήρε ποσοστό 10%, ενώ το Βιετνάμ, η Ινδονησία, το Πακιστάν και οι Φιλιππίνες εξασφάλισαν «μειώσεις» ποσοστών στο 19% ή 20%.

Το διάταγμα του Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Τραμπ, ορίζει ότι όλα τα εμπορεύματα που διαπιστωθεί ότι έχουν μεταφορτωθεί από τρίτη χώρα για να αποφευχθούν οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ, θα υπόκεινται σε επιπλέον εισαγωγικό δασμό 40%, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί ο τρόπος αναγνώρισης αυτών των εμπορευμάτων ή εφαρμογής της διάταξης.

Το διάταγμα Τραμπ της 31ης Ιουλίου επέβαλε δασμούς άνω του 10% σε 67 εμπορικούς «εταίρους», ενώ το ποσοστό παρέμεινε στο 10% για όσους δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο. Αυτοί οι φόροι εισαγωγής αποτελούν μέρος μιας πολυεπίπεδης δασμολογικής στρατηγικής που περιλαμβάνει δασμούς σε τομείς που αφορούν την εθνική ασφάλεια, όπως ημιαγωγοί, φαρμακευτικά προϊόντα, αυτοκίνητα, χάλυβας, αλουμίνιο, χαλκός, ξυλεία και άλλα προϊόντα. Ο Τραμπ δήλωσε προχθές ότι οι δασμοί για τα μικροτσίπ θα μπορούσαν να φτάσουν το 100%.

Η Ελβετία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για να μειώσει τους δασμούς 39% που έχει αναγγείλει η Ουάσιγκτον.

Εσοδα - Αυξήσεις τιμών

Ο Τραμπ έχει διαφημίσει την τεράστια αύξηση των ομοσπονδιακών εσόδων από την είσπραξη των εισαγωγικών δασμών, τα οποία τελικά καταβάλλονται από τις εταιρείες που εισάγουν τα αγαθά και τους καταναλωτές των τελικών προϊόντων.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι τα έσοδα από τους δασμούς των ΗΠΑ θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 300 δισ. δολάρια ετησίως.

Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει τα μέσα ποσοστά των δασμών των ΗΠΑ σε περίπου 20%, το υψηλότερο επίπεδο σε έναν αιώνα και αύξηση από το 2,5% που ίσχυε όταν ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία τον Ιανουάριο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Atlantic Institute.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα έδειξαν περισσότερες ενδείξεις ότι οι δασμοί άρχισαν να ανεβάζουν τις τιμές στις ΗΠΑ τον Ιούνη, συμπεριλαμβανομένων των επίπλων και των ανθεκτικών οικιακών συσκευών, των ειδών αναψυχής και των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Μείωση των εξαγωγών της Κίνας στις ΗΠΑ

Η Κίνα βρίσκεται σε ξεχωριστή δασμολογική πορεία και θα αντιμετωπίσει πιθανή αύξηση των δασμών στις 12 Αυγούστου, εκτός εάν ο Τραμπ εγκρίνει την παράταση της προηγούμενης εκεχειρίας μετά τις συνομιλίες της περασμένης εβδομάδας στη Σουηδία. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ενδέχεται να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα, καθώς επιδιώκει να ασκήσει πίεση στη Μόσχα στο πλαίσιο της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Πάντως οι εξαγωγές της Κίνας στις ΗΠΑ κατέγραψαν μείωση 6,1% ανάμεσα σε Ιούλη και Ιούνη, παρά την προσωρινή και εύθραυστη «ανακωχή» στον «εμπορικό πόλεμο» των δύο μεγαλύτερων καπιταλιστικών οικονομιών στον κόσμο, που πάντως δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε συμφωνία με διάρκεια.

Συγκεκριμένα η Κίνα εξήγαγε τον Ιούλη αγαθά αθροιστικής αξίας 35,8 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, από 38,2 δισ. τον Ιούνη, σύμφωνα με τα δεδομένα των κινεζικών τελωνείων που δόθηκαν χθες δημοσιότητα.