ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Συμφωνία για περισσότερο ισραηλινό φυσικό αέριο μέχρι το 2039

Με 130 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα «Λεβιάθαν» θα προμηθεύει το Ισραήλ την Αίγυπτο κατά τα επόμενα 14 χρόνια. Η εξέλιξη δρομολογείται από τη συμφωνία αξίας 35 δισ. δολαρίων που έκλεισαν χτες οι αιγυπτιακές αρχές με την ισραηλινή εταιρεία «New Med Energy LP», που είναι εταίρος στο έργο εκμετάλλευσης του κοιτάσματος.

Οπως έγινε γνωστό, το ισραηλινό φυσικό αέριο θα παραδοθεί στον αγοραστή «Blue Ocean Energy» σε διάστημα 14 ετών, καθώς η Αίγυπτος έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες (λόγω συνεχούς αύξησης πληθυσμού και μεγάλων κατασκευαστικών έργων και έργων υποδομών που είναι σε εξέλιξη). Από την άλλη, η μειωμένη παραγωγή από τα δικά της κοιτάσματα δεν επαρκεί για την κάλυψη των μεγάλων ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Το κοίτασμα «Λεβιάθαν» προμηθεύει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο από την έναρξη του έργου, πριν πέντε χρόνια, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας για περίπου 60 δισ. κυβικά μέτρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 4,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.