Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΙΣΜΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ
Συμφωνία για περισσότερο ισραηλινό φυσικό αέριο μέχρι το 2039

Με 130 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από το υποθαλάσσιο κοίτασμα «Λεβιάθαν» θα προμηθεύει το Ισραήλ την Αίγυπτο κατά τα επόμενα 14 χρόνια. Η εξέλιξη δρομολογείται από τη συμφωνία αξίας 35 δισ. δολαρίων που έκλεισαν χτες οι αιγυπτιακές αρχές με την ισραηλινή εταιρεία «New Med Energy LP», που είναι εταίρος στο έργο εκμετάλλευσης του κοιτάσματος.

Οπως έγινε γνωστό, το ισραηλινό φυσικό αέριο θα παραδοθεί στον αγοραστή «Blue Ocean Energy» σε διάστημα 14 ετών, καθώς η Αίγυπτος έχει αυξημένες ενεργειακές ανάγκες (λόγω συνεχούς αύξησης πληθυσμού και μεγάλων κατασκευαστικών έργων και έργων υποδομών που είναι σε εξέλιξη). Από την άλλη, η μειωμένη παραγωγή από τα δικά της κοιτάσματα δεν επαρκεί για την κάλυψη των μεγάλων ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Το κοίτασμα «Λεβιάθαν» προμηθεύει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο από την έναρξη του έργου, πριν πέντε χρόνια, στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας για περίπου 60 δισ. κυβικά μέτρα, που αντιστοιχούν σε περίπου 4,5 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Προχωράει ο σχεδιασμός για ολική εκδίωξη των Παλαιστινίων
Τέθηκαν χθες σε ισχύ οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ
Μεγάλη καταστροφή απο πυρκαγιά που καίει για τρίτη μέρα
 Εφικτό θεωρεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ο Πρόεδρος Αούν
 Περισσότεροι από 1.000 νεκροί λόγω καύσωνα τον Ιούλιο
 Αντίθετη η Αγκυρα σε ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων SDF χωρίς αφοπλισμό
 Παρατείνονται οι έλεγχοι και οι απορρίψεις αιτούντων άσυλο στα σύνορα
 Εγκρίθηκε η κατασκευή γέφυρας προς τη Σικελία
 Υπέγραψαν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
 Τον εκλογικό χάρτη προσπαθεί να αναμορφώσει ο Τραμπ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ