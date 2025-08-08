ΗΠΑ

Τον εκλογικό χάρτη προσπαθεί να αναμορφώσει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χτες από το υπουργείο Εμπορίου να ξεκινήσει μια διαφορετική απογραφή πληθυσμού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη «πρόσωπα που είναι παρατύπως παρόντα» στις ΗΠΑ. Η εντολή αυτή σχολιάστηκε ως ένας νέος τρόπος προκειμένου να κατακτήσει ο Αμερικανός ηγέτης επιπλέον έδρες στο Κογκρέσο, καθώς η απογραφή του πληθυσμού καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται σε κάθε Πολιτεία.

«Ζήτησα από το υπουργείο Εμπορίου να ξεκινήσει αμέσως να εργάζεται σε μια νέα, πολύ ακριβή απογραφή, που θα βασίζεται στα τωρινά δεδομένα και αριθμούς (...). Οι άνθρωποι που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ», ανέφερε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Truth Social».

Το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων «Pew Research Center» εκτιμά ότι αφαιρώντας τους μετανάστες χωρίς νόμιμα έγγραφα από την αμερικανική απογραφή πολλές Πολιτείες θα είχαν στερηθεί το 2020 μία έδρα από το Κογκρέσο, όπως η Καλιφόρνια.

Οσο για τον Τραμπ, χτες πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του θα στηριχθεί για τη νέα αυτή απογραφή «στα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που ελήφθησαν στις προεδρικές εκλογές του 2024».