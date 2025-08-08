ΤΟΥΡΚΙΑ - ΣΥΡΙΑ

Αντίθετη η Αγκυρα σε ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων SDF χωρίς αφοπλισμό

Την αντίθεση της Τουρκίας στις προσπάθειες των Κούρδων της Συρίας που εντάσσονται στις «Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (SDF) να ενσωματωθούν ως έχουν στις συριακές κρατικές δομές εξέφρασε το βράδυ της Τετάρτης ο Ομέρ Τσελίκ, εκπρόσωπος Τύπου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην Τουρκία.

Οπως είπε, το σχέδιο των ΗΠΑ για «μεταβατική» ένταξη των δυνάμεων SDF στον συριακό στρατό «είναι απαράδεκτο» και «παραβιάζει τις αρχές εθνικής ενότητας και κυριαρχίας». «Τα λεγόμενα μοντέλα τοπικής διακυβέρνησης που προβάλλονται είναι απλώς ένα κάλυμμα για ιμπεριαλιστικές και σιωνιστικές ατζέντες», είπε ο Τσελίκ, προσθέτοντας: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια που καθυστερεί ή εκτροχιάζει το μονοπάτι για μια Τουρκία ελεύθερη από τρομοκρατία, για να είναι όλη η περιοχή ελεύθερη από τρομοκρατία».

Ο Τσελίκ προειδοποίησε ότι η Τουρκία «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις κατά μήκος των νοτίων συνόρων» της, όπως οι πρόσφατες κινήσεις ανάμεσα στην επαρχία Σουέιντα της νότιας Συρίας και στις περιοχές της βόρειας Συρίας υπό τον έλεγχο των κουρδικών δυνάμεων SDF, χαρακτηρίζοντάς τις «προβοκατόρικες και οπορτουνιστικές».

Επανέλαβε δε ότι «όλα τα παρακλάδια» και οι συναφείς οργανώσεις του ΡΚΚ «πρέπει να αφοπλιστούν και να διαλυθούν», ώστε να είναι νόμιμο ένα «μοντέλο ειρήνης».

Τόνισε τέλος πως ο Τούρκος Πρόεδρος Ρ. Τ. Ερντογάν είναι «αποφασισμένος» να δει όλα τα παρακλάδια του ΡΚΚ να παραδίδουν τα όπλα. «Ο σκοπός μας είναι σαφής: Πλήρης διάλυση του ΡΚΚ και παράδοση των όπλων. Η διαδικασία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Είναι εθνικός στόχος».