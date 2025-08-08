ΛΙΒΑΝΟΣ

Εφικτό θεωρεί τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ ο Πρόεδρος Αούν

Στην επιβολή σχεδίου αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και άλλων οργανώσεων στον Λίβανο, ώστε το κράτος να έχει το μονοπώλιο της κατοχής και χρήσης όπλων, επέμενε χτες ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν μιλώντας στο σαουδαραβικό δίκτυο «Al Arabiya».

Ο Αούν εξέφρασε την πεποίθηση ότι «παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια», το σχέδιο κρατικής μονοπώλησης των όπλων στον Λίβανο «είναι εφικτό». Ανέφερε δε ότι η κυβέρνηση αναμένει την πρόταση του στρατού - μέχρι τέλη Αυγούστου - προκειμένου να συζητηθεί και να προωθηθεί προς έγκριση και εφαρμογή.

Ερωτηθείς για την αμερικανική πρόταση αφοπλισμού της Χεζμπολάχ με αντάλλαγμα βοήθεια και υποστήριξη από τις ΗΠΑ, ο Αούν αρκέστηκε να απαντήσει ότι η εφαρμογή της πρότασης αυτής από τον Λίβανο «απαιτεί την έγκριση της Συρίας, του Ισραήλ και των εγγυητών μας σε ΗΠΑ και Γαλλία».

Την Τετάρτη πάντως ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης για αφοπλισμό όλων των οργανώσεων στον Λίβανο, ανέφερε πως για την οργάνωσή του είναι «σαν να μην υπάρχει» και πως έτσι θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται εφεξής. Ο Κασέμ κατηγόρησε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ ότι διαπράττει «βαρύ αμάρτημα», δεδομένων των σχεδόν καθημερινών επιθέσεων και προκλήσεων του Ισραήλ κατά του Λιβάνου.

Αναφορές για κυβερνητική έγκριση της αμερικανικής λίστας απαιτήσεων

Χτες το απόγευμα ΜΜΕ του Λιβάνου ανέφεραν ότι νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης ανεστάλη μετά την αποχώρηση πέντε υπουργών από τη Χεζμπολάχ, το σιιτικό Κίνημα Αμάλ και έναν ανεξάρτητο Σιίτη υπουργό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη συζήτηση επί της πρότασης των ΗΠΑ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και «κρατικό μονοπώλιο» στα όπλα.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο υπουργός Πληροφοριών Πολ Μόρκος δήλωσε ότι όσοι υπουργοί απέμειναν ενέκριναν «λίστα με στόχους» που παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα της πρότασης του Αμερικανού ειδικού απεσταλμένου στη Συρία και πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ. Στους στόχους αυτούς περιλαμβάνεται και αναφορά για διατήρηση όλων των όπλων στη χώρα «υπό κρατικό έλεγχο» και αφοπλισμό οργανώσεων που λειτουργούν εκτός κρατικών δομών, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Το Ιράν θα στηρίξει κάθε απόφαση της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του θα υποστηρίξει «οποιαδήποτε» απόφαση λάβει η Χεζμπολάχ σε σχέση με τις πιέσεις για τον αφοπλισμό της.

«Κάθε απόφαση για το ζήτημα του αφοπλισμού επαφίεται, σε τελευταία ανάλυση, στην ίδια τη Χεζμπολάχ. Θα την υποστηρίξουμε από μακριά, όμως δεν επεμβαίνουμε στις αποφάσεις της», τόνισε μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα σύνορα του ανατολικού Λιβάνου με τη Συρία είχε χτες ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Times of Israel» η επίθεση έγινε στην οδό Masnaa, σε όχημα που περνούσε από την περιοχή, προκαλώντας, εκτός από τον θάνατο των 5 ατόμων, και τον τραυματισμό άλλων 10.