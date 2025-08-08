Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΙΤΑΛΙΑ
Εγκρίθηκε η κατασκευή γέφυρας προς τη Σικελία

Η ιταλική κυβέρνηση έδωσε την τελική έγκριση για την κατασκευή μιας γέφυρας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που θα συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα. Το έργο αυτό είναι θέμα συζήτησης εδώ και δεκαετίες. Συχνές είναι οι διαμαρτυρίες κατά της κατασκευής της, καθώς υπολογίζεται ότι 4.000 άνθρωποι εκατέρωθεν του στενού θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου απαλλοτρίωσης.

Κάτοικοι διασχίζουν αυτή τη στιγμή το Στενό της Μεσσήνης, ανάμεσα στην ομώνυμη πόλη της Σικελίας και τη Βίλα Σαν Τζιοβάνι στην Καλαβρία, με πλοίο, ένα ταξίδι που διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Η συγκυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι (Αδέλφια της Ιταλίας, Λέγκα, Φόρτσα Ιτάλια) δηλώνει ότι διαθέτει 13,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή της γέφυρας μήκους 3,7 χλμ και το πλήρες έργο - η γέφυρα και οι συνοδευτικές εγκαταστάσεις- θα ολοκληρωθούν σε μια δεκαετία.

Θα κατασκευαστεί από μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον ιταλικό όμιλο Webuild, την ισπανική Sacyr και τον ιαπωνικό όμιλο IHI και θα δημιουργήσει περισσότερες από 100.000 θέσεις εργασίας.

Από την αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα υπογραμμίζει ότι «πρόκειται μόνο για μια τεράστια σπατάλη δημοσίων χρημάτων» και «για ένα έργο που δεν θα υλοποιηθεί ποτέ, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται σήμερα». Το Κίνημα Πέντε Αστέρων σχολίασε ότι «ενώ η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε το σχέδιο για τη γέφυρα της Μεσσήνης, δεν καταφέρνει ακόμη να βρει τους αναγκαίους πόρους για να προσφέρει, στον ιταλικό Νότο, τρένα υψηλής ταχύτητας».

    

