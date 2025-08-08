ΓΑΛΛΙΑ

Μεγάλη καταστροφή απο πυρκαγιά που καίει για τρίτη μέρα

Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στη χώρα εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες βρίσκεται η νότια Γαλλία, όπου ήδη υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός, αγνοούμενοι και τραυματίες. Και στη Γαλλία, η υποβάθμιση της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας για να ικανοποιούνται οι προτεραιότητες του κεφαλαίου πληρώνεται ακριβά από τον λαό. Η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από το χωριό, ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Ναρμπόν, και είχε κάψει μέχρι προχθές περισσότερα από 160.000 στρέμματα και δεκάδες σπίτια.

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει. Η νομαρχία ανακοίνωσε, επίσης, πως υπάρχουν 13 τραυματίες: Δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και έντεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Τρεις αγνοούνται, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μια περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι, ενώ δεκάδες είναι τα καμένα σπίτια.

Φονικές πλημμύρες στην Κίνα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη νότια Κίνα, όπου καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν μεγάλες πλημμύρες και κατολισθήσεις τις τελευταίες μέρες.

Οι βροχοπτώσεις παγίδευσαν 14 ανθρώπους, εκ των οποίων ένας έχασε τη ζωή του, στην πόλη Καντόνα, την πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Στην περιοχή αυτή, περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι είχαν φύγει εσπευσμένα μέχρι χθες το μεσημέρι.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από το CCTV δείχνουν ανθρώπους να μετακινούνται, με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους και άλλους να κρατιούνται από ένα εντελώς βυθισμένο όχημα.

Στη γειτονική επαρχία Γκουανγκσί, οι βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, σύμφωνα με το CCTV.

Τον Ιούλιο, 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις βόρεια του Πεκίνου.