ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Παρατείνονται οι έλεγχοι και οι απορρίψεις αιτούντων άσυλο στα σύνορα

Την παράταση της ισχύος των ελέγχων στα γερμανικά σύνορα προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), και υποσχέθηκε νέες απορρίψεις μεταναστών επιτόπου και απελάσεις προς χώρες όπως το Αφγανιστάν και η Συρία.

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβρη», ξεκαθάρισε ο υπουργός και περηφανεύτηκε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέες απελάσεις: «Κατορθώσαμε να οργανώσουμε μια πτήση προς το Αφγανιστάν και να απελάσουμε κάποιους από τους πιο σοβαρούς εγκληματίες. Αυτό όμως δεν μπορεί να μείνει ως εφάπαξ μέτρο», και η κυβέρνηση προετοιμάζει τώρα την οργάνωση περαιτέρω ειδικών πτήσεων απέλασης προς το Αφγανιστάν και προς τη Συρία.

Στην απόφαση του Βερολίνου απάντησε πρόσφατα με δικούς της ελέγχους και απόρριψη αιτούντων άσυλο η Πολωνία.

Σχεδόν το 1/3 του συνολικού προσωπικού της αστυνομίας της Γερμανίας έχει αναπτυχθεί στα σύνορα, συγκεκριμένα 14.000, από 11.000 που ήταν προηγουμένως.

Επιπλέον, ο Ντόμπριντ απέρριψε εκ νέου το αίτημα γερμανικών πόλεων να φιλοξενήσουν παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι κινήσεις αυτές συμβαδίζουν με τη συνολική αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ και του αντιδραστικού Συμφώνου για το Ασυλο και την Μετανάστευση.

Βρετανία: Ξεκίνησαν οι συλλήψεις και οι επιστροφές στη Γαλλία

Τον δρόμο της επιστροφής στη Γαλλία αναμένεται να πάρουν σήμερα μετανάστες που έφτασαν την Τετάρτη στο λιμάνι του Ντόβερ στην Αγγλία, διασχίζοντας με πλοιάριο τη Θάλασσα της Μάγχης, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού.

Η βρετανογαλλική συμφωνία τέθηκε σε ισχύ προχθές και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 11 μήνες. Προβλέπει την επιστροφή στη Γαλλία 50 μεταναστών τη βδομάδα και περίπου 800 μέχρι τέλη του 2025.

Η πρώτη ομάδα μεταναστών (μεταξύ τους και παιδιών) συνελήφθη στο Γουέστερν Τζετ Φόιλ και τίθεται υπό κράτηση μέχρι την απέλασή της στη Γαλλία, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ. Η ίδια προειδοποίησε τους μετανάστες ότι «θα πετάξουν τα χρήματά τους αν επιλέξουν να επιβιβαστούν σε βάρκα» διακινητών.

Πάντως, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Γαλλία, η Βρετανία αναλαμβάνει την ευθύνη να δεχτεί ίσο αριθμό προσφύγων που έχουν οικογενειακούς δεσμούς με Βρετανούς πολίτες, σε μια μορφή συμφωνίας «ένας προς έναν».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε πως δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να διασφαλίσει τα σύνορα της χώρας. Νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι λαμβάνει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. λιρών για την «καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης», την οποία αξιοποιούν εθνικιστικοί - ακροδεξιοί κύκλοι και οργανώσεις για να συσπειρώσουν δυνάμεις.