Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΔΙΕΘΝΗ
ΙΣΠΑΝΙΑ
Περισσότεροι από 1.000 νεκροί λόγω καύσωνα τον Ιούλιο

Αύξηση 57% σε σχέση με πέρυσι

Περισσότεροι από 1.000 θάνατοι στην Ισπανία μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα, κατά τη διάρκεια μόνο του Ιουλίουυ, μια αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ένα κρατικό ινστιτούτο.

Πρόκειται για θανάτους που στην συντριπτική τους πλειοψηφία μπορούν να αποφευχθούν με μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και οργανωμένο κρατικό σχέδιο παρέμβασης για τις ευάλωτες ομάδες. Ωστόσο το μόνο ...μέτρο που φαίνεται να εφαρμόζει το υπουργείο Υγείας είναι να μιλάει για την ατομική ευθύνη.

Ο ακριβής αριθμός των 1.060 νεκρών αντιπροσωπεύει «57% περισσότερους σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας, που βασίζεται στις εκτιμήσεις ενός συστήματος που ονομάζεται MoMo (Modelo de Monitorizacion de la Mortalidad - Μοντέλο Παρακολούθησης της Θνησιμότητας).

Αυτό το εργαλείο, που διαχειρίζεται το Ινστιτούτο Carlos III, συλλέγει σε καθημερινή βάση τον αριθμό των θανάτων στην Ισπανία και υπολογίζει την απόκλιση της θνησιμότητας σε σύγκριση με τη θνησιμότητα που προβλέπεται στη βάση των καταγεγραμμένων ιστορικών στοιχείων. Κατόπιν ενσωματώνει τους εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτήν την απόκλιση. Μεταξύ αυτών των παραγόντων βρίσκονται κυρίως οι θερμοκρασίες που καταγράφει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet).

    

ΚΟΣΜΟΣ
