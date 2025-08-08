ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Προχωράει ο σχεδιασμός για ολική εκδίωξη των Παλαιστινίων

Τις επόμενες φάσεις κλιμάκωσης του πολέμου και κατοχής της Λωρίδας της Γάζας προωθεί το Ισραήλ, έχοντας τη σταθερή στήριξη των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ. Τα επόμενα βήματα έντασης των στρατιωτικών επιχειρήσεων είχαν τεθεί από νωρίς χτες το απόγευμα σε πολύωρη σύσκεψη του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ, με επίκεντρο την πρόταση για στρατιωτική κατοχή όλης της Γάζας και βίαιο εκτοπισμό των 2,3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Το σχέδιο - σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν - αναμένεται να εφαρμοστεί σταδιακά, σε διάστημα 4 έως 5 μηνών, οπότε θα επιχειρηθεί να εκτοπιστούν πάνω από 1 εκατ. Παλαιστίνιοι από την Πόλη της Γάζας (βόρειο τμήμα) προς τον νότο και τον παράκτιο καταυλισμό Μαουάσι, όπου από πέρυσι επικρατεί το αδιαχώρητο.Υποτίθεται ότι ο στόχος είναι η συντριπτική ήττα - «εξαφάνιση» της Χαμάς και η παράλληλη άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση των 50 ομήρων.

Κεντρικό πρόσωπο της χτεσινής σύσκεψης στο υπουργικό συμβούλιο ήταν ο επιτελάρχης Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος αποδοκιμάστηκε από αρκετούς υπουργούς που θεωρούν ότι δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι της επιχείρησης «Αρματα του Γεδεών». Στη σύσκεψη ο Ζαμίρ εξέφρασε ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι θα έχει κόστος για τη ζωή των στρατιωτών, θα επιβαρύνει τους στρατιωτικούς πόρους και θα οδηγήσει σε σοβαρές ανθρωπιστικές και υγειονομικές προκλήσεις. Ισχυρίστηκε επίσης πως η επιχείρηση είχε καταφέρει να διαμορφώσει τις απαραίτητες συνθήκες για τη διάσωση των εναπομεινάντων ομήρων.

Διαφορετική άποψη από πολλούς υπουργούς εξέφρασε ο αρχηγός του υπερορθόδοξου κόμματος SHAS, Αριε Ντέρι, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, καθώς δεν είναι υπουργός. Ο Ντέρι κάλεσε τον Νετανιάχου να ακούσει τους στρατηγούς και να αποφύγει την κατοχή στη Γάζα, για να μη θέσει σε περισσότερους κινδύνους την τύχη των ομήρων. Προειδοποίησε δε ότι «ο πόλεμος προκαλεί διπλωματική ζημιά».

Συγκλίνουσες πληροφορίες ισραηλινών ΜΜΕ αναφέρουν ότι στην πρώτη φάση του σχεδίου το Ισραήλ θα εκδώσει ειδοποίηση για την άμεση απομάκρυνση περίπου 1 εκατ. αμάχων της Πόλης της Γάζας, τάχα για να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία «πολιτικών υποδομών» στην κεντρική Γάζα, όπως υπαίθρια νοσοκομεία και κέντρα διανομής τροφίμων, ώστε αυτά σε συνεργασία με τις ΗΠΑ να αυξηθούν από 4 σε 12. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές βδομάδες. Στη δεύτερη φάση το Ισραήλ θα εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση, κατά την οποία ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ σχεδιάζεται να ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ. Σε αυτό το στάδιο οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναμένεται να διαρκέσουν έως πέντε μήνες και να συμμετάσχουν σε αυτές 4 με 5 μεραρχίες. Στο μεταξύ, πάνω από το 50% του πληθυσμού της Γάζας επιδιώκεται να προωθηθεί προς τον νότο και μετά να εξοριστεί, στο πλαίσιο «εθελοντικού» προγράμματος «μετανάστευσης» στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Λιβύη, η Αιθιοπία ή η Ινδονησία.

Λίγες ώρες πριν το κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο για τη συνέχιση του πολέμου ο Νετανιάχου έδωσε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο «Fox», όπου υποστήριξε ότι στόχος του Ισραήλ είναι να κατοχυρωθεί «η ασφάλειά μας, να απομακρύνουμε τη Χαμάς από εκεί, να απελευθερώσουμε τον πληθυσμό της Γάζας και να την παραδώσουμε σε μια πολιτική κυβέρνηση, που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα υποστηρίζει την καταστροφή του Ισραήλ». Ισχυρίστηκε ακόμα πως οι Παλαιστίνιοι δεν θέλουν τη Χαμάς και «την πολεμούν, γιατί βλέπουν ότι έχουν μέλλον». Επανέλαβε δε ότι η Χαμάς «δεν κρατάει μόνο τους ομήρους μας, αλλά και δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Γάζα ομήρους».

Ο λιμός θερίζει τον πληθυσμό

Στο πλαίσιο επικείμενης επιδείνωσης, κάθε μέρα που περνά δείχνει χειρότερη από την επόμενη. Τα θύματα του λιμού χτες πλησίασαν τα 200, καθώς ο θάνατος άλλων 4 ανθρώπων ανέβασε τον συνολικό αριθμό τους σε 197 από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβρη του 2023. Ανάμεσα στα θύματα του λιμού και της πείνας είναι 96 μικρά παιδιά.

Η Λωρίδα της Γάζας κατέγραψε χτες τον υψηλότερο μηνιαίο αριθμό περιστατικών οξέος υποσιτισμού σε παιδιά, με τους θανάτους που οφείλονται στην πείνα να αυξάνονται συνεχώς. Οπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Α. Γκεμπρεγέσους, τον Ιούλη σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών διαγνώστηκαν με οξύ υποσιτισμό στη Γάζα, που είναι ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός ο οποίος έχει καταγραφεί ποτέ. Πρόσθεσε δε ότι περίπου 2.500 από αυτά τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό.

Οι δυσκολίες ανεύρεσης τροφίμων και καθαρού νερού μέσα σε τόνους και βουνά ερειπίων παραμένουν σημαντικές για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των αμάχων. Αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποίησε χτες πως το συνεχιζόμενο μπλόκο του Ισραήλ στην ελεύθερη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θέτει άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή άνω των 100 πρόωρων νεογνών, καθώς δεν υπάρχουν βρεφικά γάλατα και οι απαραίτητες ποσότητες καυσίμων ώστε να λειτουργήσουν οι γεννήτριες των περισσότερων νοσοκομείων.

Χτες πάντως ο πόλεμος έκλεισε ημερολογιακά τους 22 μήνες ακριβώς, με τον συνολικό αριθμό θυμάτων να αναφέρει τουλάχιστον 61.258 νεκρούς και 152.045 τραυματίες.

Δυτική Οχθη: Εισβολή εποίκων με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών

Στο μεταξύ, οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στη Δυτική Οχθη σκληραίνουν μέρα με τη μέρα την άσκηση βίας στους Παλαιστίνιους. Χτες ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς μπήκε επικεφαλής (ως έποικος και ο ίδιος) ορδής εκατοντάδων εποίκων που επιβαίνοντας σε πέντε μεγάλα λεωφορεία έφτασε στην περιοχή Ταρσάλα, κοντά στην πόλη Τζάμπα (νότια της Τζενίν), και έκανε επιδρομή και επιθέσεις σε αμάχους.

Την έντονη καταδίκη της προκλητικής εισβολής του Ισραηλινού υπουργού Οικονομικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Οικισμών της Δυτικής Οχθης, μαζί με εκατοντάδες εποίκους, καταδίκασε χτες σε ανακοίνωσή της η πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο. Οπως αναφέρει, η εν λόγω ενέργεια «είχε ως στόχο την επανεγκατάσταση εποίκων σε εδάφη που είχαν εκκενωθεί εδώ και 20 χρόνια» και «ενισχύει την εκμετάλλευση των εδαφών των Παλαιστινίων, για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών». «Παρακολουθούμε με ανησυχία την κλιμάκωση της εισβολής Ισραηλινών αξιωματούχων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ σε ισραηλινό οικισμό πριν λίγες μέρες, και θεωρούμε αυτήν την κίνηση δείγμα της ισραηλινής αλαζονείας και της συνεχούς προσπάθειας για προσάρτηση της Δυτικής Οχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ στα κατεχόμενα εδάφη, απειλώντας άμεσα τη λύση των δύο κρατών», τονίζει.

Ο Τραμπ θέλει κι άλλες «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Ενόψει των σχεδίων περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου στη Γάζα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ δεν κρύβει τις προθέσεις του για συνολική γεωπολιτική αναδιάταξη δυνάμεων και ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή. Με νέα ανάρτηση που έκανε χτες στο «Truth Social», ανέφερε ότι όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής θα πρέπει να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις με το Ισραήλ, κλείνοντας μαζί του «Συμφωνίες του Αβράαμ», όπως είχε γίνει το φθινόπωρο του 2020 με τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

«Τώρα που ΕΞΑΛΕΙΦΘΗΚΕ πλήρως το πυρηνικό οπλοστάσιο που δημιουργούσε το Ιράν, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ», ανέφερε ο Τραμπ, καταλήγοντας ότι «αυτό θα εξασφαλίσει την ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ».

Γκράφιτι διαμαρτυρίας στην είσοδο των γραφείων της «El Al» στο Παρίσι

Η είσοδος των κεντρικών γραφείων του ισραηλινού κρατικού αερομεταφορέα «El Al» στο Παρίσι καλύφθηκε χτες με κόκκινη μπογιά και γκράφιτι, με συνθήματα που καταδίκαζαν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ: «Palestine vivra, Palestine vaincra» («Η Παλαιστίνη θα ζήσει, η Παλαιστίνη θα νικήσει», «Fuck zionism» και «El Al - Genocide Airline».

Η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεβ, καταδίκασε την ενέργεια ως «βάρβαρη και βίαιη πράξη εναντίον της "El Al"».

Αργότερα χτες στο Ισραήλ, οικογένειες ομήρων ανέφεραν ότι θα επιχειρήσουν να αποπλεύσουν με πλοιάριο από το λιμάνι του Ασντόντ για τη Γάζα, ώστε να φτάσουν «όσο γίνεται πιο κοντά» στους αγαπημένους τους.

Επίσης χτες, πάνω από 200 Βρετανοί και Ιρλανδοί συγγραφείς σε ανοιχτή επιστολή τους πρότειναν να επιβληθεί «άμεσο και πλήρες» μποϊκοτάζ στο Ισραήλ «μέχρι να παρασχεθούν στον λαό της Λωρίδας της Γάζας επαρκές πόσιμο νερό, τρόφιμα και ιατρικά εφόδια, και μέχρι να αποκατασταθούν όλες οι άλλες μορφές ανακούφισης και αναγκών των κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών». Ζήτησαν επίσης την άνευ όρων απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.