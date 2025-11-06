ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Ολοι στις μεγάλες συσκέψεις για τη συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης

«Καμία αναμονή!». Το κάλεσμα αυτό απευθύνουν στην εργατική τάξη και στα σωματεία της εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, μπροστά στις συσκέψεις που οργανώνουν σε μια σειρά πόλεις για τον συντονισμό και τη συνέχεια της πάλης.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις απεργίες της 1ης και της 14ης Οκτώβρη, το σύνθημα αυτό γίνεται κάλεσμα οργάνωσης και αγώνα κόντρα στην προσπάθεια να γίνουν οι εργαζόμενοι «θεατές» και «παρατηρητές» των εξελίξεων.

Με το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την εργασιακή εξόντωση να έχει γίνει νόμος, στο επίκεντρο βρίσκεται η πάλη για τον εργάσιμο χρόνο, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για να μπαίνουν εμπόδια στην προσπάθεια της εργοδοσίας να επιβάλει το νέο ξεχαρβάλωμα στους χώρους δουλειάς.

Στην Αθήνα η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio» (Σταυροπούλου 33, πλατεία Αμερικής). Το κάλεσμα απευθύνουν μέχρι στιγμής το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και τα Συνδικάτα - Σωματεία: Οικοδόμων, Νοσοκομείου «Ευαγγελισμού», Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων ν. Αττικής, Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη η σύσκεψη των σωματείων θα γίνει την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στο σινεμά «Φαργκάνη». Καλούν τα Συνδικάτα - Σωματεία - Ενώσεις: Εμποροϋπάλληλων, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, «Μασούτη» Β. Ελλάδας, Χημικής Βιομηχανίας Β. Ελλάδας, Φαρμάκου Κεντρικής Μακεδονίας, «Pfizer Hellas», ΣΕΤΕΠΕ, ΣΕΤΗΠ, Λογιστών, Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κ. Μακεδονίας, Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας, Πωλητών - Οδηγών - Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών και Τυποποιημένων Τροφίμων Β. Ελλάδας, «Μαλαματίνα», «Coca Cola 3Ε» Θεσσαλονίκης, Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, Υπουργείου Γεωργίας Μακεδονίας - Θράκης, Συνταξιούχων ΟΤΑ.

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο καλεί την Τρίτη 11 Νοέμβρη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του.

Δυναμώνουμε τις συλλογικές διαδικασίες

«Τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες - οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, που φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, το δίκιο των εργαζομένων. Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!», είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπροστά στις συσκέψεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή τις διεκδικήσεις:

«- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και του 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και της 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των "κορακιών" πάνω στο βιος του λαού.

- Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση».

Συνελεύσεις - συνεδριάσεις σωματείων

«Συζητάμε για τα συμπεράσματα από τις απεργίες και για την οργάνωση της συνέχειας του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή ΣΣΕ»: Το κάλεσμα αυτό απευθύνει για τη Γενική του Συνέλευση το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «Wyndham». Την ίδια μέρα το Συνδικάτο οργανώνει στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.

Το κλαδικό Συνδικάτο στο Χρηματοπιστωτικό προχωρά επίσης σε ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ του, σήμερα Πέμπτη στις 6 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, Αθήνα).