Οι συγκεντρώσεις

Για σήμερα Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις και συγκεκριμένα:

- Αθήνα, 9.30 π.μ. στο υπουργείο Υγείας

- Θεσσαλονίκη, 11 π.μ., υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

- Πάτρα, 10.30 π.μ. στο ΠΓΝΠ Ρίου. Στις 6.30 μ.μ., στην πλατεία Γεωργίου.

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., Νοσοκομείο

- Αίγιο, 12 μ. Νοσοκομείο

- Αρτα, 12 μ. Νοσοκομείο

- Βέροια και Νάουσα, 11 π.μ. Νοσοκομεία

- Γιάννενα, 12 μ., Περιφέρεια Ηπείρου

- Γρεβενά, 11 π.μ., Νοσοκομείο

- Ηράκλειο, 10 π.μ., ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο

- Θήβα, 10 π.μ., Νοσοκομείο

- Καρδίτσα, 11.30 π.μ., Νοσοκομείο

- Λάρισα, 12 μ., Γενικό Νοσοκομείο

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., Νοσοκομείο

- Λιβαδειά, 11 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου

- Μεσολόγγι, 10.30 π.μ., Νοσοκομείο

- Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο

- Ρέθυμνο, 11 π.μ., Νοσοκομείο

- Τρίκαλα, 11 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου

- Χαλκίδα, 11 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου

Στις Σέρρες, αύριο Παρασκευή, στις 1.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο (Εξωτ. Ιατρεία)