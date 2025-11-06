Για σήμερα Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί απεργιακές συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις και συγκεκριμένα:
- Αθήνα, 9.30 π.μ. στο υπουργείο Υγείας
- Θεσσαλονίκη, 11 π.μ., υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
- Πάτρα, 10.30 π.μ. στο ΠΓΝΠ Ρίου. Στις 6.30 μ.μ., στην πλατεία Γεωργίου.
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., Νοσοκομείο
- Αίγιο, 12 μ. Νοσοκομείο
- Αρτα, 12 μ. Νοσοκομείο
- Βέροια και Νάουσα, 11 π.μ. Νοσοκομεία
- Γιάννενα, 12 μ., Περιφέρεια Ηπείρου
- Γρεβενά, 11 π.μ., Νοσοκομείο
- Ηράκλειο, 10 π.μ., ΠΑΓΝΗ και Βενιζέλειο
- Θήβα, 10 π.μ., Νοσοκομείο
- Καρδίτσα, 11.30 π.μ., Νοσοκομείο
- Λάρισα, 12 μ., Γενικό Νοσοκομείο
- Λευκάδα, 10.30 π.μ., Νοσοκομείο
- Λιβαδειά, 11 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου
- Μεσολόγγι, 10.30 π.μ., Νοσοκομείο
- Πρέβεζα, 12 μ., Νοσοκομείο
- Ρέθυμνο, 11 π.μ., Νοσοκομείο
- Τρίκαλα, 11 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου
- Χαλκίδα, 11 π.μ., ΤΕΠ Νοσοκομείου
Στις Σέρρες, αύριο Παρασκευή, στις 1.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο (Εξωτ. Ιατρεία)