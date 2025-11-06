Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Νέο εργοδοτικό έγκλημα με νεκρό εργάτη σε μηχανουργείο

Ακόμη ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του στο μεροκάματο, σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα, αυτή τη φορά στην Πτολεμαΐδα.

Συγκεκριμένα 40χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε μηχανουργείο, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία - νεκροτομή.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Οχι στην Υγεία - εμπόρευμα, δικαίωμα του λαού η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη
Ολοι στις μεγάλες συσκέψεις για τη συνέχιση και κλιμάκωση της πάλης
Ρίχνουν χιλιάδες ανασφάλιστους στη ...«δίκαιη αγορά» εργασίας
Με νέες δυνάμεις στη μάχη για σωματεία - όπλα στα χέρια των εργαζομένων
Με παρακαταθήκη την αγωνιστική τους πείρα κλιμακώνουν την πάλη για την επιβίωση
Τα κατάφεραν! Επέβαλαν τις συμβάσεις που ήθελαν, απέρριψαν τους εκβιασμούς της εργοδοσίας
Με επιτυχία το 1ο Φεστιβάλ, μια ανάσα συλλογικότητας και αλληλεγγύης
 Με το βλέμμα στους αγώνες της επόμενης μέρας
Σήμερα οι κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Να ενταχθούν όλοι οι εποχικοί στο ταμείο ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις
Μεγάλη η συμμετοχή στη συναυλία αλληλεγγύης με τους «Κοινούς Θνητούς»
 Οι συγκεντρώσεις
 Αύριο η σύσκεψη σωματείων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 Εκοψαν ρεύμα σε σπίτι υποστηριζόμενου με οξυγόνο συνταξιούχου...
 Σήμερα η εκδήλωση των συνταξιούχων μηχανικών
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 15 μήνες μετά η κυβέρνηση φέρνει ΠΝΠ με «επείγουσες ρυθμίσεις»
 «Ισχυροποίηση» του ομίλου σημαίνει περισσότερη εκμετάλλευση
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ