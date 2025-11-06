ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

Νέο εργοδοτικό έγκλημα με νεκρό εργάτη σε μηχανουργείο

Ακόμη ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του στο μεροκάματο, σε ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα, αυτή τη φορά στην Πτολεμαΐδα.

Συγκεκριμένα 40χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας σε μηχανουργείο, ενώ οι συνθήκες διερευνώνται, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ηλεκτροπληξία.

Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, αν και έγινε προσπάθεια ανάνηψης από τους γιατρούς.

Το σώμα του άνδρα μεταφέρθηκε στην Κοζάνη για νεκροψία - νεκροτομή.