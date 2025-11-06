ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με το βλέμμα στους αγώνες της επόμενης μέρας

Ξεκίνησε χθες στην Καλαμάτα το 8oΤακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στα πανεπιστήμια (ΟΔΠΤΕ). Στην εισηγητική ομιλία η απερχόμενη πρόεδρος, Νίκη Χρονοπούλου, κατέθεσε στο Σώμα του Συνεδρίου τον διοικητικό απολογισμό του απερχόμενου Κεντρικού Συμβουλίου, επιδιώκοντας να γίνει μια πλούσια συζήτηση, να μεταφερθούν γνώμη για τη δράση της Ομοσπονδίας και πείρα από τη ζωή και τη δράση των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, στην πάλη από καλύτερη θέση για τα συμφέροντα και τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Ανέδειξε την ένταση της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, που αυξάνει την αγανάκτησή τους, το χάσμα ανάμεσα στην κάλυψη των αναγκών και στις δυνατότητες της σύγχρονης εποχής, την ανασφάλεια και τη φρίκη από τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα, με 56 πολεμικές συγκρούσεις στον κόσμο, τις συνέπειες νέων ανταγωνισμών και ανακατατάξεων, τη ΝΑΤΟική εμπλοκή της χώρας μας που μεγαλώνει τους κινδύνους. Ωστόσο - πρόσθεσε - η τριετία που πέρασε σημαδεύτηκε και από σημαντικούς αγώνες που έδωσαν το συνδικαλιστικό κίνημα, οι εργαζόμενοι, ο λαός, και σε αυτούς τους αγώνες η Ομοσπονδία ήταν παρούσα.

Στην τοποθέτηση εκ μέρους της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» ο Γιάννης Κουρμούλης, μέλος του ΚΣ της ΟΔΠΤΕ και του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, αναφέρθηκε στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τους εργαζόμενους. Επίσης στην ολοένα μεγαλύτερη και πιο βαθιά λειτουργία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σημειώνοντας πως οι ταξικοί φραγμοί στις σπουδές των παιδιών των λαϊκών οικογενειών και η συνεχής προσπάθεια προσαρμογής των πανεπιστημίων στις ανάγκες και στις επιδιώξεις των μεγάλων επιχειρήσεων προωθούνται με ιδιαίτερη προσήλωση και επιμονή από την κυβέρνηση.

Αναδεικνύοντας τα συμπεράσματα από τις πρόσφατες απεργίες, τόνισε ότι αντίπαλο δέος στην πολιτική της κυβέρνησης και αποκούμπι για τους εργαζόμενους είναι οι ταξικές δυνάμεις. Τα συνδικάτα, οι συνδικαλιστές που βάζουν σε προτεραιότητα τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα, που λένε ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές ότι για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν αυτοί, ότι και εργάτης χορτάτος και καπιταλιστής ευχαριστημένος δεν γίνεται. Που μπαίνουν μπροστά στην οργάνωση των εργαζομένων, βρίσκονται δίπλα τους σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Που παίρνουν πρωτοβουλίες και δουλεύουν με αυταπάρνηση για να συσπειρωθούν οι εργάτες στα σωματεία τους, για να αποκτήσουν αυτά τα σωματεία προσανατολισμό που θα εξυπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα και δεν θα γίνονται «ουρά» του αντιπάλου, υιοθετώντας ξένους στόχους πάλης.

Η πρώτη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου - το οποίο ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή - έκλεισε με ομιλίες αντιπροσώπων, που μετέφεραν πλούσια πείρα από τη δράση των σωματείων τους.