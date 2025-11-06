ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Να ενταχθούν όλοι οι εποχικοί στο ταμείο ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις

Σε κινητοποιήσεις προχώρησαν χθες Συνδικάτα Εργαζομένων Επισιτισμού - Τουρισμού σε μια σειρά πόλεις όλης της χώρας, απαιτώντας την ένταξη όλων των εποχικών εργαζομένων στο ταμείο ανεργίας, αφού με τη σεζόν να τελειώνει ξεκινάει ο «Γολγοθάς» των μηνών χωρίς εισόδημα.

Στην Αθήνα, το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής και επιχειρησιακά σωματεία πραγματοποίησαν παρέμβαση έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ, απαιτώντας επίσης την άμεση καταβολή των επιδομάτων ασθενείας στους εργαζόμενους στην Εστίαση και στα ξενοδοχεία.

Τα Συνδικάτο τόνισε τις πολύ σοβαρές ευθύνες που έχουν η κυβέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες, καθώς το Ταμείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ) είναι χωρίς προσωπικό και η έγκριση των επιδομάτων παραμένει μια εξαιρετικά χρονοβόρα διαδικασία, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στον κλάδο να μένουν ξεκρέμαστοι.

Στη Θεσσαλονίκη, το ΣΕΤΕΠΕ πραγματοποίησε κινητοποίηση στα κεντρικά γραφεία της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) απαιτώντας ένταξη όλων των εποχικών εργαζομένων στο ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις με επίδομα 600 ευρώ για όσο διαρκεί η ανεργία, κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, αναγνώριση της εποχικής εργασίας, 12μηνες συμβάσεις στα ξενοδοχεία.

Τέλος, κάλεσαν την επόμενηστιςστηγια να οργανώσουν τη συνέχιση του αγώνα.

Αντίστοιχη κινητοποίηση έγινε σε μία από τις «ναυαρχίδες» του Τουρισμού, την Κέρκυρα, από το Συνδικάτο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και επιχειρησιακά σωματεία, μπροστά στα γραφεία της ΔΥΠΑ. «Ο αγώνας των εργαζομένων στον Τουρισμό θα κλιμακωθεί το επόμενο διάστημα με νέες κινητοποιήσεις, μέχρι να καμφθεί η αδιαλλαξία της κυβέρνησης και να προχωρήσει σε αύξηση του επιδόματος στα 600 ευρώ για όσο διάστημα διαρκεί η ανεργία των εποχικών και για όλους τους εποχικούς», τονίζει το Συνδικάτο. Επιπλέον απαιτεί την καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους εργαζόμενους του «Sandy Beach» (FTI), το οποίο με ευθύνη της εργοδοσίας δεν καταβλήθηκε πέρυσι σε 40 εργαζόμενους.

Τέλος, χθες το πρωί πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις στα γραφεία της ΔΥΠΑ στα Γιάννενα από το Σωματείο Επισιτισμού - Τουρισμού του νομού και στη Χαλκίδα από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων - Εργαζομένων Επισιτισμού Εύβοιας.