ΘΕΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Η ΕΥΛΟΓΙΑ

15 μήνες μετά η κυβέρνηση φέρνει ΠΝΠ με «επείγουσες ρυθμίσεις»

Δεκαπέντε μήνες μετά την εμφάνιση της ζωονόσου της ευλογιάς στη χώρα, και ενώ ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα στην ύπαιθρο και χιλιάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι έχουν μείνει χωρίς εισόδημα, η κυβέρνηση έφερε χθες στη Βουλή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με «επείγουσες ρυθμίσεις».

Μια Πράξη που δεν προσφέρει τίποτα νέο, ενώ αναμασά παλιές αποφάσεις και διατάξεις που ήδη ισχύουν, με μοναδικό στόχο την επικοινωνιακή διαχείριση της οργής των κτηνοτρόφων που βλέπουν τα κοπάδια τους να αφανίζονται.

Στην αρμόδια Επιτροπή όπου συζητιέται η ΠΝΠ μίλησε ο βουλευτής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς, που απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση τόνισε μεταξύ άλλων ότι «κοροϊδεύετε κατάμουτρα τους χιλιάδες κτηνοτρόφους, που μέρα με τη μέρα αφανίζετε» και κατήγγειλε ότι «από τον Αύγουστο του 2024, όταν επισημάνθηκε ο κίνδυνος, η κυβέρνηση καθησύχαζε, διαβεβαιώνοντας πως "όλα είναι υπό έλεγχο"».

«Πού ήσασταν εδώ και 15 μήνες, έχοντας αφήσει τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες που παράγουν ζωοτροφές χωρίς κανένα εισόδημα, αυτούς και τις οικογένειές τους, που σε περιοχές όπως η Θεσσαλία ακόμα χρωστάτε τις αποζημιώσεις για τις προηγούμενες καταστροφές με τις πλημμύρες του 2023;», ήταν το ερώτημα που έθεσε ο Β. Μεταξάς, σχετικά με τις ανύπαρκτες αποζημιώσεις σε σύγκριση με αυτές που απαιτούν οι κτηνοτρόφοι ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν το ζωικό κεφάλαιο και να σταθούν στα πόδια τους.

Ο Β. Μεταξάς υπογράμμισε ότι η ρίζα του προβλήματος δεν βρίσκεται στην «ανικανότητα» της κυβέρνησης, αλλά στη στρατηγική της ΕΕ και της ΚΑΠ, που οδηγεί στη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια.

«Εφαρμόζετε τα πρωτόκολλα της ΚΑΠ και είστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτή είναι η στρατηγική σας: Να επιβιώσουν μόνο οι μεγάλοι, οι καπιταλιστικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή. Οι μικροί κτηνοτρόφοι δεν έχουν θέση σε αυτό το μοντέλο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ επεσήμανε πως ακόμα και η αντιμετώπιση των ζωονόσων γίνεται με τη λογική του «κόστους - οφέλους», καθώς «οι κατηγορίες και οι αποφάσεις για το ποιες ασθένειες εμβολιάζονται ή όχι λαμβάνονται με οικονομικά, όχι επιστημονικά κριτήρια». «Για τα συμφέροντα μιας χούφτας μεγαλοεξαγωγέων φέτας, δεν κάνετε τον εμβολιασμό. Για να μη διαταραχθούν οι εξαγωγές τους, αφήνετε τα κοπάδια να ξεκληρίζονται», υπογράμμισε.