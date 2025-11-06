Πέμπτη 6 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Μεγάλη η συμμετοχή στη συναυλία αλληλεγγύης με τους «Κοινούς Θνητούς»

Με μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων και νεολαίας πραγματοποιήθηκε η συναυλία εργατικής αλληλεγγύης με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» που διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γ. Βουτυράς» στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας.

Εργατικά σωματεία και φορείς αγκάλιασαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αλληλεγγύης, ενώ ο χώρος είχε ντυθεί με τα πανό του ΕΚ και σωματείων.

Την εκδήλωση άνοιξε η Μαριάννα Παπαδοπούλου, μέλος του ΔΣ του ΕΚ και πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ημαθίας - Πέλλας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Εκτορας Μπαλ, εκ μέρους των Συντονιστικών Επιτροπών Μαθητών Βέροιας - Νάουσας, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε ο Νίκος Νατζμέ, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ημαθίας.

Να σημειωθεί πως τόσο η Μαριάννα Παπαδοπούλου όσο και ο Νίκος Νατζμέ είχαν συλληφθεί μόλις την προηγούμενη μέρα, επειδή υπερασπίστηκαν εργαζόμενη στην εταιρεία «Speedex» που βρίσκεται σε άδεια λοχείας και της χρωστάνε δεδουλευμένα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης έξω από το υποκατάστημα της «Speedex» στη Βέροια, η υπεύθυνη του καταστήματος κάλεσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στην απαράδεκτη και αναίτια προσαγωγή των δύο συνδικαλιστών, οι οποίοι μετά από συγκέντρωση που έγινε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας, αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Οπλο μας ο οργανωμένος αγώνας και η αλληλεγγύη»

«Οπλο μας ο οργανωμένος αγώνας και η αλληλεγγύη μεταξύ των σωματείων, των εργαζομένων, των λαών. Μπορούμε; Εμείς λέμε ότι ναι, μόνο ο λαός σώζει τον λαό», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Νατζμέ, προσθέτοντας: «Μέσα από την αλληλεγγύη και την οργανωμένη πάλη μπορέσαμε να αποτρέψουμε δύο πλειστηριασμούς στον δήμο της Νάουσας. Εξαιτίας της μαχητικής κινητοποίησης και της αλληλεγγύης του λαού της Νάουσας, διαχρονικά βρίσκει τοίχο η προσπάθεια υποβάθμισης του νοσοκομείου της πόλης. Μέσα από αυτήν την αλληλεγγύη, οι απολυμένοι του "Βαρβαρέσου" με το σωματείο τους κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανό τον αγώνα τους, να πάρουν ξύλα και ένα ποσό που δικαιούνταν».

«Τώρα είναι η ώρα να γίνουμε ακόμα περισσότεροι, να δυναμώσουμε τα σωματεία μας, να φτιάξουμε νέα, να φουντώσει η οργάνωση και η διεκδίκηση παντού», κατέληξε ο πρόεδρος του ΕΚ.

Κλίμα ξεσηκωμού

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε η συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς». Κατά τη διάρκεια της συναυλίας ακούγονταν συνεχώς συνθήματα για «λευτεριά στην Παλαιστίνη» και ανέμιζαν παλαιστινιακές σημαίες, ενώ ξεχωριστή στιγμή ήταν όταν το συγκρότημα τραγούδησε το περίφημο αντάρτικο της περιοχής «Τα οχυρά της Νάουσας», ξεσηκώνοντας το κοινό και προκαλώντας χαρά και συγκίνηση. Η συναυλία ολοκληρώθηκε, όπως αναμενόταν, με το κομμάτι «Του κόσμου οι λαοί» και την αγωνιστική ανάταση των παρευρισκομένων - αναγκαία για τους επόμενους αγώνες που έρχονται.

    

