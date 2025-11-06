ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Σήμερα οι κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

», είναι το σύνθημα με το οποίο η ΟΒΣΑ καλεί τους μικρούς επαγγελματίες στην κινητοποίηση, σήμερα

Αφορμή για την κινητοποίηση είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για το οποίο η Ομοσπονδία τονίζει ότι αφήνει άθικτη την πολιτική της φοροληστείας, δηλαδή «την τεκμαρτή φορολογία από το πρώτο ευρώ, τις ψηφιακές θηλιές και τα εξοντωτικά πρόστιμα, τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας στραγγαλίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί».

«Φτάνει πια! Αγώνας μαζικός για να έρθουν στο προσκήνιο οι δικές μας ανάγκες, για την προστασία του εισοδήματος, την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών», επισημαίνει η ΟΒΣΑ.

Απόφαση για συμμετοχή στην κινητοποίηση έχει πάρει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου.

Στη Θεσσαλονίκη

Σε αντίστοιχη κινητοποίηση προχωρούν σήμερα Πέμπτη και στη Θεσσαλονίκη επαγγελματικά σωματεία που καλούν στις 9 π.μ. στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Συγκεκριμένα, την κινητοποίηση οργανώνουν ο Σύνδεσμος Κατασκευαστών Δερμάτινων και Γουναρικών, το Σωματείο Καθαριστηρίων - Βαφείων, ο Σύνδεσμος Βιοτεχνών Επιπλοποιών, το Σωματείο Φωτογράφων - Εικονοληπτών, το Σωματείο Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων, ο Εμπορικός Σύλλογος Τούμπας και το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ν. Θεσσαλονίκης.

Επιτυχημένη η χτεσινή απεργία των αυτοκινητιστών ΤΑΞΙ

Στο μεταξύ, με απεργία και συγκέντρωση που κατέληξε στο υπουργείο Μεταφορών οι αυτοκινητιστές ταξί διαδήλωσαν χτες ενάντια στη φοροληστεία και τον ν. 5073/23, αλλά και για την υποχρεωτική αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά, που, όπως τονίζουν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, γίνεται «για να εξυπηρετηθούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ στον ανταγωνισμό τους με την Κίνα, στο όνομα της "πράσινης μετάβασης"».

Επιπλέον απαιτούν απόσυρση της νέας ΚΥΑ για περαιτέρω «απελευθέρωση», η οποία εκδόθηκε μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα μίσθωσης ΕΙΧ από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις εταιρείες.

Για όλα αυτά, αντιπροσωπεία του ΣΑΤΑ πραγματοποίησε συνάντηση με τον υφυπουργό Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, με το υπουργείο να πετάει το μπαλάκι στο υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με τη φορολόγηση. Για τη μετάβαση δε στην ηλεκτροκίνηση ενημέρωσε πως θα προταθεί στο ΥΠΕΝ η εξαίρεση από το μέτρο των ιδιοκτητών που έχουν έως μια άδεια.

Η σημερινή δεύτερη μέρα της απεργίας αναστέλλεται, όμως οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί συνεχίζουν τις διεκδικήσεις τους, ενώνοντας τη φωνή τους με τους υπόλοιπους βιοπαλαιστές καλώντας στη συγκέντρωση, στις 7 μ.μ. στο υπουργείο Οικονομικών.