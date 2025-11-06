ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με παρακαταθήκη την αγωνιστική τους πείρα κλιμακώνουν την πάλη για την επιβίωση

Στο φόντο των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, και μπροστά στην προετοιμασία της πανελλαδικά συντονισμένης κλιμάκωσης του αγώνα, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης το Συνέδριο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ).

Η αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Λάρισας γέμισε από δεκάδες αντιπροσώπους που εξελέγησαν μετά τις αρχαιρεσίες που προηγήθηκαν με αυξημένη συμμετοχή στους Αγροτικούς Συλλόγους του νομού.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η πείρα από τον σκληρό και μακρόχρονο αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους να αναδεικνύουν τη σημασία που έχουν για την οργάνωση της πάλης η ύπαρξη, η λειτουργία και το δυνάμωμα των Αγροτικών Συλλόγων στα χωριά αλλά και της Ομοσπονδίας.

Επιβεβαιώθηκε επίσης η ανάγκη συμπόρευσης με άλλες Ομοσπονδίες και Αγροτικούς Συλλόγους μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, που το πλαίσιο πάλης της εκφράζει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, σε σύγκρουση με την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, που τους διώχνει από την παραγωγή.

«Μοναδική λύση η οργάνωση και ο συντονισμός του αγώνα»

Την εισήγηση παρουσίασε ο απερχόμενος πρόεδρος Ρίζος Μαρούδας, που αναφέρθηκε στα οξυμένα προβλήματα των αγροτοκτηνοτρόφων. Οπως είπε, «βρισκόμαστε σε οικονομική ασφυξία εξαιτίας της παύσης πληρωμών που έχει κηρύξει η κυβέρνηση για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρει την υπογραφή της και φυσικά της ΕΕ. Ταυτόχρονα, 400.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε όλη τη χώρα εδώ και έναν χρόνο από τη νόσο της ευλογιάς και οι κτηνοτρόφοι ακόμα δεν έχουν δει καμία ουσιαστική στήριξη».

Και κάλεσε «μπροστά στην οργάνωση της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων που θα καθοριστεί στην Πανελλαδική Σύσκεψη στις 23 Νοεμβρίου στη Νίκαια, οι Αγροτικοί Σύλλογοι να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις ώστε η οργή των αγροτών να γίνει δύναμη διεκδίκησης απέναντι στην κυβέρνηση, στην ΕΕ και σε αυτούς που στηρίζουν τις πολιτικές τους».

Υπογράμμισε ότι «χρειάζεται αποφασιστικά να συγκρουστούν με το κλίμα μοιρολατρίας, ηττοπάθειας και αναμονής που καλλιεργείται χρόνια τώρα, με την προσπάθεια υπονόμευσης του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα, της ίδιας της Ομοσπονδίας», εξηγώντας πως «το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, οι Σύλλογοι και οι Ομοσπονδίες με σκληρούς αγώνες εδώ και πολλά χρόνια έχουν κατακτήσει την εμπιστοσύνη των συναδέλφων, συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των αγώνων και στις κατακτήσεις που έχουν επιτευχθεί».

Επιπλέον κάλεσε τους Αγροτικούς Συλλόγους να αξιοποιήσουν την πείρα τους και να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θα προσπαθήσουν να τους βάλουν η κυβέρνηση και διάφοροι μηχανισμοί, είτε με το «μαστίγιο» είτε με το «καρότο».

Οπως χαρακτηριστικά είπε, «δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας, που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις τιμές στα προϊόντα μας, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, τα αναγκαία έργα υποδομών για την προστασία της παραγωγής μας, μέτρα που πρέπει να παρθούν για το θέμα της έλλειψης νερού, που είναι έντονο στην περιοχή μας, κ.ά.».

ΕΚ Λάρισας: «Κοινός αγώνας απέναντι στην πολιτική που ληστεύει τον μόχθο μας»

Χαιρετισμό στο Συνέδριο της ΕΟΑΣΝΛ απηύθυνε και ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξη των εργατικών σωματείων στον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, τονίζοντας πως «ο αγώνας μας είναι κοινός, γιατί απέναντί μας έχουμε ένα κράτος που δεν προστατεύει τη ζωή μας και το βιος μας αλλά τα κέρδη των εμποροβιομηχάνων. Τα προβλήματά μας όλο και οξύνονται, η τσέπη μας αδειάζει και η πολιτική τους οδηγεί στη συγκέντρωση γης και παραγωγής, στο ξεκλήρισμά σας.

Απέναντί μας έχουμε την ΕΕ και τις κατευθύνσεις της, που κάνουν τη ζωή μας λάστιχο για να ενισχυθούν τα κέρδη των λίγων, και παριστάνει και την έκπληκτη όταν τους πιάνουν όλους αυτούς "με την γίδα στην πλάτη".

Γι' αυτό, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να δυναμώσει ο αγώνας, να συντονίσουμε την πάλη μας απέναντι σε όλους αυτούς για να γίνει η ζωή μας προτεραιότητα και ο πλούτος που παράγουμε η μεγάλη μας δυνατότητα για να ικανοποιήσουμε κάθε μας ανάγκη».

Συσκέψεις συντονισμού στην ύπαιθρο

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Αγροτικών Συλλόγων, οι οποίοι στάθηκαν στην ανάγκη για μαζικούς, ζωντανούς και αγωνιστικούς συλλόγους, που θα αποτελούν πραγματικό αποκούμπι για τους βιοπαλαιστές της υπαίθρου. Παράλληλα, μετέφεραν πείρα από αυτήν την προσπάθεια σε διάφορα χωριά του νομού.

Εξάλλου, ήδη οι Αγροτικοί Σύλλογοι του νομού πραγματοποιούν ενημερωτικές συσκέψεις συντονισμού και οργάνωσης της πάλης σε πολλές περιοχές.

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη στις 7 μ.μ. οι Αγροτικοί Σύλλογοι της επαρχίας Αγιάς καλούν σε σύσκεψη στην ταβέρνα «Χατζάκος». Ανάλογη σύσκεψη οργανώνει αύριο Παρασκευή ο Αγροτικός Σύλλογος του πρώην δήμου Πλατυκάμπου, στις 7 μ.μ. στο παλιό δημαρχείο Κιλελέρ.

Σε άλλες περιοχές

Σύσκεψη για τον συντονισμό της δράσης οργανώνει και η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Νάουσα.

Στο μεταξύ, μαζική κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι αγρότες του Εβρου, με συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, επιφυλάσσοντας αγωνιστική «υποδοχή» στον πρωθυπουργό. Μπορεί τελικά για τους δικούς του λόγους ο πρωθυπουργός να μην πήγε ποτέ, οι αγρότες ωστόσο δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα με όλες τις μορφές. Η μηχανοκίνητη πορεία προς το αεροδρόμιο έστειλε μήνυμα οργής, αγανάκτησης αλλά και ενότητας απέναντι στην αντιαγροτική πολιτική. Οι αγρότες διαμαρτύρονται για καθυστερήσεις στις ενισχύσεις, προβλήματα του Monitoring, απλήρωτα προγράμματα και ελλιπή διαχείριση της ευλογιάς. Στην πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης συμμετείχαν και συνάδελφοί τους από τους Αγροτικούς Συλλόγους Βόρειου Εβρου.

Δυναμική κινητοποίηση - συγκέντρωση στον κόμβο Αγίου Γεωργίου στον Πύργο, αποκλείοντας συμβολικά τον δρόμο, και εν συνεχεία μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ τους στην πόλη, πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ηλείας, μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού και του Αγροτικού Συλλόγου Πηνείας.

Στο πλευρό των συγκεντρωμένων, εκφράζοντας την αλληλεγγύη και στήριξή τους στα αιτήματά τους, βρέθηκαν τα Συνδικάτα Οικοδόμων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηλείας, η ΕΛΜΕ του νομού και η Ομάδα Γυναικών Πύργου (μέλος της ΟΓΕ).