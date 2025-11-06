ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Με νέες δυνάμεις στη μάχη για σωματεία - όπλα στα χέρια των εργαζομένων

Μιλούν στον «Ριζοσπάστη» συνδικαλιστές από κλάδους και χώρους δουλειάς που αυτές τις μέρες είναι σε εκλογές

Σε αρχαιρεσίες προχωρούν αυτό το διάστημα μια σειρά σωματεία σε όλη τη χώρα, δίνοντας σημαντικές μάχες για την ισχυροποίησή τους, για τη βελτίωση των συσχετισμών υπέρ των εργαζομένων και της πάλης τους, κόντρα στην εργοδοσία και στα στηρίγματά της.

Φωτίζοντας αυτές τις μάχες ο «Ριζοσπάστης» συζητά σήμερα με συνδικαλιστές από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, την Ενωση Ελεγκτών - Λογιστών Περιφέρειας Αθήνας - Πειραιά (ΕΛΕΠΑ), το κλαδικό Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ) και το Σωματείο Εργαζόμενων στη «Nokia».

Τα συνδικάτα καλούν τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή, για την ανάδειξη των νέων Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και αντιπροσώπων στα Συνέδρια του ΕΚΑ και των Ομοσπονδιών, που αποκτούν ευρύτερη σημασία.

Οι εκλογές πραγματοποιούνται μάλιστα στο φόντο των δύο επιτυχημένων απεργιών του Οκτώβρη κόντρα στον νόμο - έκτρωμα της 13ωρης σκλαβιάς και της «ευελιξίας», που φανέρωσαν νέες δυνατότητες για την οργάνωση της πάλης και την αγωνιστική συνέχεια.

Η ισχυροποίηση των συνδικάτων σε γραμμή σύγκρουσης με την υπεράσπιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας είναι η μόνη απάντηση στην επίθεση κυβέρνησης και εργοδοσίας, αλλά και στην προσπάθεια εγκλωβισμού των εργαζομένων στην «αναμονή» για «λύσεις από τα πάνω».

Πλούσια ήταν και η συζήτηση στις εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις των σωματείων, με τους εργαζόμενους να παίρνουν τον λόγο μεταφέροντας την πείρα από τις παρεμβάσεις των σωματείων. Κοινός τόπος είναι τα βήματα που μέτρησαν τα συνδικάτα στην επεξεργασία των διεκδικήσεών τους, στα σχέδια Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως αποτέλεσμα ζωντανής συζήτησης μέσα σε Γενικές Συνελεύσεις, και οι δράσεις για τη διεκδίκησή τους. Δεκάδες ήταν οι παρεμβάσεις για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μπροστά σε κάθε οξυμένο πρόβλημα.

Στους Ιδιωτικούς Υπαλλήλους





Η δράση τουείχε ως αποτέλεσμααψηφώντας την εργοδοτική τρομοκρατία και την ομηρία των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η Μαριλίνα Αντωνιάδου, μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου και της προσωρινής διοίκησης του Σωματείου Εργαζόμενων στην ICAP, τονίζει ότι «η συμμετοχή μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με δεκάδες νέες εγγραφές από χώρους όπου το προηγούμενο διάστημα δώσαμε μάχες, όπως η ICAP, οι εταιρείες ψηφιοποίησης, οι χώροι των security.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν υποκύπτουν στις πιέσεις και στα εμπόδια που βάζουν οι εργοδότες, π.χ. με το να μην δίνουν στο συνδικάτο χώρο για εκλογές. Αυτό όχι μόνο δεν τους "βγήκε", αλλά αντίθετα μαζικά οι εργαζόμενοι έρχονται να ψηφίσουν στο σωματείο. Συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες οργώνοντας τους χώρους, αλλά και στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ που μας φιλοξενεί, ώστε να δοθεί οργανωμένη απάντηση σε κυβέρνηση και εργοδότες».

Οι εκλογές του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο 1η Νοέμβρη και πραγματοποιούνται μέχρι την Κυριακή 9 Νοέμβρη.

Στη «Nokia»

Από την άλλη, σε εταιρείες Πληροφορικής, που βρίσκονται στην αιχμή των νέων τεχνολογιών, όπως η «Nokia», προωθείται το αφήγημα της «ανάπτυξης» και της «σταθερότητας». Οι εργαζόμενοι όμως ξέρουν από πρώτο χέρι ότι αυτά μεταφράζονται σε υπερωρίες, εντατικοποίηση και ασφυκτικές προθεσμίες, αφού έτσι θωρακίζονται τα κέρδη της εργοδοσίας.

Το Σωματείο Εργαζομένων «Nokia» παλεύοντας για την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση έχει σταθεί πραγματικό «στήριγμα» των εργαζομένων, ειδικά των νέων, που σπάνε τον ατομικό δρόμο, συναντήθηκαν με το Σωματείο στις απεργίες και συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες.





Οι εκλογές του Σωματείου ολοκληρώνονταιμε τον απερχόμενο πρόεδρό του,να σημειώνει: «Σήμερα, τελευταία μέρα των εκλογών, καλούμε τους εργαζομένους να δυναμώσουν το Σωματείο τους για να είναι η "ψυχή" των μεγάλων αγώνων που έχουμε μπροστά μας. Για την υπογραφήμε αυξήσεις στους μισθούς. Ενάντια στιςπου ανακοίνωσε η εταιρεία στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός σχεδίου 14.000 απολύσεων σε όλο τον κόσμο. Για να σταματήσει κάθε προσπάθεια γιακαι τον αντεργατικό νόμο της κυβέρνησης για το 13ωρο. Ενάντια στηνώστε να μην αξιοποιούνται οι γνώσεις μας για τα πολεμικά σχέδια εναντίον άλλων λαών».

Γι' αυτό και καλεί σε ψήφο ξανά στην «Ταξική Ενότητα», τη δύναμη που ήταν στην πλειοψηφία του Σωματείου και οργάνωσε τον αγώνα γύρω απ' αυτά τα ζητήματα.

Στους Ελεγκτές - Λογιστές

Η δράση της Ενωσης Ελεγκτών - Λογιστών Περιφέρειας Αθήνας -Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) στις μεγάλες ελεγκτικές του κλάδου αλλά και σε λογιστικά γραφεία ένωσε τους εργαζόμενους στον αγώνα της διεκδίκησης για πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι του κλάδου από καλύτερη θέση διακρίνουν και στοχεύουν τον πραγματικό τους αντίπαλο, την εργοδοσία του κλάδου και το ίδιο το αστικό κράτος, που επιβάλλει το ξεζούμισμα, με τους λογιστές να δουλεύουν ολημερίς για να λειτουργούν οι ψηφιακές «θηλιές» όπως το myDATA, η «Εργάνη» κ.λπ.

Η Κάκια Κίτσου, πρόεδρος της Κεντρικής Διοίκησης της ΕΛΕΠΑ, μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» τονίζει πως «το σωματείο και οι εργαζόμενοι αναπτύξαμε αγώνες που έβαλαν φρένο σε επιδιώξεις των εργοδοτών και της κυβέρνησης. Οπου είχαμε παρέμβαση είχαμε και κατακτήσεις, όπως στο ΣΟΕΛ για τη μεγάλη καθυστέρηση αποζημίωσης των νοσηλίων των εργαζομένων στις ελεγκτικές. Με τη δική μας παρέμβαση καταφέραμε να υπογραφεί Σύμβαση με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθήνας για τη χορήγηση φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους με πληρωμή μόνο της συμμετοχής. Μπήκαμε μπροστά απέναντι σε απολύσεις και για τα δεδουλευμένα, για την αναγνώριση της άδειας μητρότητας για εργαζόμενες στις ελεγκτικές, στο υπουργείο Οικονομικών για επαγγελματικά θέματα κ.λπ.

Να μαζικοποιήσουμε λοιπόν το σωματείο, μπροστά και στις αρχαιρεσίες, για να γίνει πιο μαζικό, άρα πιο ικανό στην πάλη για υπεράσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων μας. Για να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς και κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως διάλειμμα, σταθερό ωράριο εργασίας, μέτρα υγείας και ασφάλειας».

Η ΕΛΕΠΑ πραγματοποιεί τις εκλογές της από αύριο Παρασκευή μέχρι Κυριακή 16 Νοέμβρη.

Αρχαιρεσίες στα ΕΛΤΑ μαζί με την πάλη ενάντια στα λουκέτα

Με σύνθημα «Δυναμώνω το Συνδικάτο μου», το κλαδικό Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών ν. Αττικής (ΣΕΤΤΑ) δίνει τον τόνο και καλεί σε μαζική συμμετοχή στις εκλογές του, που θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 10 μέχρι Κυριακή 23 Νοέμβρη.

Παράλληλα με τη μάχη των εκλογών το ΣΕΤΤΑ βρίσκεται σε κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, όπως αποφασίστηκε και στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, για να οργανωθεί η μάχη μαζί με μόνιμους και συμβασιούχους εργαζόμενους.

«Ηρθε η ώρα να δείξουμε ότι δεν θα μείνουμε θεατές, ότι η φωνή μας έχει δύναμη!"», τονίζει η Φιλιώ Παπαμιχαήλ, πρόεδρος του του ΣΕΤΤΑ. Μιλώντας ειδικά για τα ΕΛΤΑ επισημαίνει ότι «το λεγόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 2023 - 2027 είναι ένα σχέδιο που ήδη έχει φέρει απολύσεις εργολαβικών συναδέλφων, απειλεί με ανασφάλεια όσους παραμένουν και αφήνει τους μόνιμους να αναρωτιούνται τι τους ξημερώνει».

Σημειώνει τη μεγάλη προσπάθεια του ΣΕΤΤΑ, που εδώ και χρόνια παλεύει ενάντια στην πολιτική της «απελευθέρωσης» και στις σχετικές αποφάσεις ΕΕ και κυβερνήσεων, π.χ. στην ένταξη στο Υπερταμείο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από την πρώτη στιγμή οργάνωσε την πάλη ενάντια στο λεγόμενο «Στρατηγικό Σχέδιο Μετασχηματισμού» από τη ΝΔ το οποίο οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

Γι' αυτό και αναδεικνύει ότι «η ψήφος στις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΤΑ είναι η πιο καθαρή απάντηση στον φόβο και στην αβεβαιότητα. Είναι η δική μας δύναμη απέναντι στη λογική της "αναδιοργάνωσης", που μεταφράζεται σε απολύσεις και ανασφάλεια. Αλλωστε το ΣΕΤΤΑ είναι η μοναδική συνδικαλιστική οργάνωση που εγγράφει μέλη της τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ. Για τις εργοδοτικές - κυβερνητικές πλειοψηφίες των διοικήσεων στα επιχειρησιακά σωματεία οι εργαζόμενοι αυτοί θεωρούνται "β' κατηγορίας". Είναι η πιο ωμή έκφραση της διάσπασης που επιδιώκει η εργοδοσία: Να διαχωρίσει τους εργαζόμενους ανάλογα με τη Σύμβαση και τη σχέση εργασίας».

Η πρόεδρος του Συνδικάτου θυμίζει ακόμα τις απεργιακές κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε χώρους όπως τα ΕΛΤΑ, η «Speedex» και η ACS για μέτρα προστασίας, καταβολή τριετιών και νόμιμων αδειών, αλλά και για συνολική βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Ιδιαίτερη μάχη ήταν οι 9 μέρες απεργίας στη «Speedex», με το κλαδικό Συνδικάτο να στηρίζει την πάλη των εργαζομένων ενάντια στις απολύσεις, τη διεκδίκηση Σύμβασης με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα.

Αντίστοιχη ήταν η δράση που ανέπτυξε το Συνδικάτο ενάντια στην εντατικοποίηση και στην εργοδοτική αυθαιρεσία σε πρακτορεία και αποθήκες (ΕΛΤΑ, ΕΛΤΑ Courier, «Box Now», «Skroutz Last Mile», «Γενική Ταχυδρομική» κ.λπ.), με παρεμβάσεις στις εργοδοσίες και στο ΣΕΠΕ, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία επιχειρησιακών σωματείων, όπως στη «Skroutz Last Mile» και στη «FedEx».

Η Φ. Παπαμιχαήλ καλεί και τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες, «που αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, πολλοί από εμάς δουλεύουμε το πρωί στις ταχυμεταφορές, το βράδυ στην πλατφόρμα, να έρθουν σε επαφή με το ΣΕΤΤΑ, να γνωριστούμε, να συζητήσουμε για την κοινή οργάνωση του αγώνα μας. Η ενίσχυση του ΣΕΤΤΑ με περισσότερα ενεργά μέλη σημαίνει ότι ολόκληρος ο κλάδος των ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών μπορεί να οργανώσει καλύτερα τις διεκδικήσεις του».