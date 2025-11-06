ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οχι στην Υγεία - εμπόρευμα, δικαίωμα του λαού η δημόσια και δωρεάν περίθαλψη

INTIME NEWS

Στους δρόμους σε όλη τη χώρα βγαίνουν σήμερα και αύριο οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα Υγείας, ενώ και το υπουργείο «εμπορίου Υγείας» τίθεται σε απεργιακό κλοιό, με συγκεντρώσεις υγειονομικών.

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη ξεκινά η 48ωρη απεργία των νοσοκομειακών γιατρών που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ, οργανώνοντας παράλληλα συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα που θα κορυφωθούν αύριο Παρασκευή, στις 12 μ. με τη συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας.

Το υπόλοιπο προσωπικό με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ προχωρά σήμερα Πέμπτη σε στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στην Περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνεται συγκέντρωση και σήμερα Πέμπτη, από πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιων νοσοκομείων στις 9.30 π.μ. στο υπουργείο Υγείας, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις γίνονται σε όλη τη χώρα.

Μαζί με τους υγειονομικούς κατεβαίνουν στους δρόμους σωματεία και φορείς σε μια σειρά πόλεις, συντονίζοντας τον αγωνιστικό βηματισμό ενάντια στην Υγεία - εμπόρευμα και στην υποβάθμιση.

Κάλεσμα συμμετοχής στην αυριανή απεργιακή συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας απευθύνει και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Οι διεκδικήσεις της ΟΕΝΓΕ

«Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» είναι μία από τις βασικές διεκδικήσεις των νοσοκομειακών γιατρών μπροστά στη 48ωρη απεργία τους. Συγκεκριμένα, απαιτούν ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους, κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων ανά προκήρυξη, μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις, άμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.

Σε ό,τι αφορά το εισόδημά τους, απαιτούν μεταξύ άλλων: Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες, επαναφορά 13ου - 14ου μισθού, διπλασιασμό της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης, έγκαιρη - με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα - και στο ακέραιο πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.

Για τις συνθήκες δουλειάς, κόντρα στην εντατικοποίηση, λένε ΟΧΙ στη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας και απαιτούν 5ήμερο - 6ωρο - 30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.

Σε σχέση με τις άγονες περιοχές η ΟΕΝΓΕ απαιτεί την ικανοποίηση όλων των σχετικών αιτημάτων, και άμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται σ' αυτές.

Για τις υποδομές και τις απαράδεκτες πληρωμές ασθενών, απαιτεί να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών, αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.

Η Κρήτη και τα νησιά «στο πόδι»

Με το απεργιακό κάλεσμα να αγκαλιάζει όλη τη χώρα, χαρακτηριστικά είναι όσα μεταφέρονται από την Κρήτη, όπου τα τελευταία χρόνια γίνονται πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις για την Υγεία σε όλους τους νομούς.

Ειδικά για το Ρέθυμνο η Πέλα Νεονάκη, πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Ρεθύμνου, σημειώνει ότι η πραγματικότητα στο Νοσοκομείο και στην ΠΦΥ είναι δυσβάσταχτη για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Η δουλειά είναι μονίμως σε συνθήκες εντατικοποίησης, με εκατοντάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. Το Νοσοκομείο λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό πάνω από 30%, ενώ οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται.

Οπως αναφέρει, μάλιστα, «πρόσφατα το υπουργείο Υγείας επέλεξε να χαρίσει 109 ασθενείς - "πελάτες" από τη λίστα αναμονής των χειρουργείων ως "δώρο" στις ιδιωτικές κλινικές της Κρήτης, όπου θα χειρουργηθούν με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ όσοι ασθενείς αρνήθηκαν και επιμένουν να τους χειρουργήσει ο γιατρός που τους παρακολουθεί στο δημόσιο νοσοκομείο, εκβιαστικά διαγράφονται από τη λίστα αναμονής, κλείνουν εκ νέου ραντεβού και μπαίνουν στο τέλος της λίστας!

Ούτε λόγος για την κυβέρνηση να ενισχύσει τη χειρουργική κλινική με το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό, για να ανοίξουν οι δύο από τις τρεις χειρουργικές αίθουσες που παραμένουν κλειστές και να μειωθεί η αναμονή των χειρουργείων».

Ετσι, απαντώντας και στο υπουργείο, σημειώνει ότι «αυτή είναι η μίζερη κανονικότητα, την οποία δεν αποδεχόμαστε. Δεν αποδεχόμαστε να γίνουμε έμποροι της Υγείας (σαν τον ανεκδιήγητο υπουργό - έμπορο Υγείας) και να βλέπουμε τους ασθενείς μας ως πελάτες για να αυξήσουμε το εισόδημά μας, ενώ οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι εδώ και 15 χρόνια. Δεν αποδεχόμαστε τα νοσοκομεία - επιχειρήσεις - αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, που θα λειτουργούν με εκ νέου επιβάρυνση των ασθενών, που με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές τα έχουν ήδη χρυσοπληρώσει, και θα κρίνονται βάσει της "πληρότητας και αποδοτικότητάς" τους για να προχωρούν οι συγχωνεύσεις ή η κατάργησή τους.

Οι κινητοποιήσεις των υγειονομικών σε όλη τη χώρα, παρά τα μέτρα καταστολής και την προσπάθεια φίμωσής τους, δυναμώνουν και κλιμακώνονται. Δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω».

Την τραγική κατάσταση στα πιο απομακρυσμένα νησιά μεταφέρει ο Γιώργος Τσουκαλάς, πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Λέρου, Πάτμου, Λειψών και Αγαθονησίου, ξεκαθαρίζοντας ότι «η εικόνα των δημόσιων δομών Υγείας στα νησιά του Αιγαίου δεν αποτελεί αποτέλεσμα "δύσκολων συνθηκών", ούτε ζήτημα "προσωρινών ελλείψεων". Αντανακλά μια σταθερή και διαχρονική πολιτική που υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα, το αποψιλώνει από προσωπικό και υπηρεσίες και ανοίγει τον δρόμο για την εμπορευματοποίηση και την είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων».

Συγκεκριμένα: «Στη Λέρο, το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο λειτουργεί εδώ και μήνες χωρίς καρδιολόγο, ενώ αρκετές μέρες κάθε μήνα λείπουν κρίσιμες ειδικότητες, όπως ακτινολόγος, παιδίατρος, μικροβιολόγος, νεφρολόγος και χειρουργός. Το οργανόγραμμα του ιατρικού προσωπικού είναι καλυμμένο περίπου μόνο κατά 30%, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή εξάντληση του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, με διπλές βάρδιες, συσσωρευμένα ρεπό και άδειες που δεν μπορούν να δοθούν.

Στον Ψυχιατρικό Τομέα η κατάσταση είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική. Μία μόνο ψυχίατρος καλείται να έχει την ευθύνη για περίπου 230 ασθενείς (!), ενώ προσωπικό χωρίς ειδίκευση αναλαμβάνει νοσηλευτικά καθήκοντα. Την ίδια στιγμή προωθείται ένα μοντέλο όπου οι υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας μετατρέπονται σε πεδίο για "συμπράξεις", ΜΚΟ και εργολαβίες. Επεκτείνονται οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με προσλήψεις μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών, ενώ προωθούνται αλλαγές οργανισμών, συγχωνεύσεις και μετατροπή "ρόλου" ολόκληρων νοσοκομείων. Δεν πρόκειται για τεχνικές λύσεις: Πρόκειται για τον μηχανισμό εμπορευματοποίησης του πιο ευάλωτου τμήματος της δημόσιας Υγείας.

Στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, η καθημερινή λειτουργία και οι εφημερίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς συνεχείς μετακινήσεις γιατρών. Στην Κω η Παθολογική κλινική παραμένει χωρίς μόνιμο παθολόγο, στη Σάμο έχουν υπάρξει εφημερίες όπου ιατροδικαστής κλήθηκε να καλύψει τον ρόλο του παθολόγου...

Την ίδια στιγμή το κράτος και το υπουργείο προχωρούν σε προκηρύξεις - κοροϊδία, προωθώντας μία θέση καρδιολόγου ή μία θέση αναισθησιολόγου στο Νοσοκομείο Λέρου, ώστε να πουν ότι "έγινε προσπάθεια, αλλά δεν έρχονται γιατροί". Αν υπήρχε πραγματική βούληση ενίσχυσης του συστήματος, θα προκηρύσσονταν όλες οι οργανικές θέσεις με μόνιμες σχέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και οι προκηρύξεις θα παρέμεναν ανοιχτές έως ότου καλυφθούν. Το ότι δεν το κάνουν δεν είναι αδυναμία. Είναι στρατηγική επιλογή».

Γι' αυτό ο συνδικαλιστής γιατρός σημειώνει ότι η υποστελέχωση δεν είναι σύμπτωμα, αλλά πολιτική ώστε να προωθείται η επιχειρηματική δράση στην Υγεία. Οπως ξεκαθαρίζει όμως «η Υγεία δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα. Και η υπεράσπισή του είναι ευθύνη όλων μας».

Σύσκεψη χθες στη Θήβα ενάντια στις συγχωνεύσεις

Την αποφασιστικότητά τους να απαντήσουν αγωνιστικά στη νέα επίθεση της κυβέρνησης στα νοσοκομεία της χώρας μέσα από την κατάρτιση του νέου «υγειονομικού χάρτη» διατράνωσαν συνδικάτα, σύλλογοι και μαζικοί φορείς από τη νοτιοανατολική Βοιωτία, συμμετέχοντας μαζικά χθες στη σύσκεψη που κάλεσε η Συντονιστική Επιτροπή Θήβας για την Υγεία.

Πρώτη αγωνιστική απάντηση των συλλόγων και φορέων στην επιχείρηση παραπέρα υποβάθμισης του Νοσοκομείου Θήβας θα είναι η μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση των υγειονομικών σήμερα Πέμπτη, στις 10 π.μ. στο Νοσοκομείο.

Κάλεσμα να δυναμώσει ο αγώνας απηύθυνε στην ομιλία της στη σύσκεψη η Νάγια Ρενδούμη, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας, επισημαίνοντας παράλληλα τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και την τραγική υποστελέχωση όλων των κλινικών του νοσοκομείου, αλλά και την αντίστοιχη κατάσταση των ΚΥ της περιοχής. Τόνισε ότι η νέα επίθεση της κυβέρνησης, μέσα από την κατάρτιση του νέου «υγειονομικού χάρτη» και την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας για ενιαίο οργανόγραμμα υπηρεσιών στα νοσοκομεία με κοινή διοίκηση, όπως αυτά της Θήβας και Λιβαδειάς, θα οδηγήσει σε παραπέρα αποδυνάμωση και των δύο νοσοκομείων, σε ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας για τους υγειονομικούς και σε υποβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας.

«Σημαίνουμε γενικό ξεσηκωμό και είναι κρίσιμο να ενημερωθεί όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Επιβάλλεται να αυξηθεί η πίεση προς την κυβέρνηση. Η περιοχή μας εξάλλου έχει πλούσια εμπειρία από διεκδικήσεις για το ζήτημα του Νοσοκομείου, και είναι υπαρκτή η δυνατότητα να ανατρέψουμε τα κυβερνητικά σχέδια», τόνισε χαρακτηριστικά η Ν. Ρενδούμη.

Κάλεσμα αγώνα απηύθυναν μέσα από τις παρεμβάσεις τους ο Τάσος Μαλλές, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Βοιωτίας, η Φιλιώ Πρωτόπαπα, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας, ο Κώστας Καπούλας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας, και άλλοι εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς επίσης η Βαγγελιώ Κλάδου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Λιβαδειάς, σημειώνοντας ότι οι υγειονομικοί και οι εργαζόμενοι των δύο νοσοκομείων της Βοιωτίας και ο λαός της περιοχής δίνουν κοινό αγώνα απέναντι στην ίδια πολιτική υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης της Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τη μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση των υγειονομικών οι φορείς της περιοχής αποφάσισαν την πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας στην 5η ΥΠΕ και μεγάλη συγκέντρωση διεκδίκησης στην πόλη της Θήβας.