ΠΑΤΡΑ

Εκοψαν ρεύμα σε σπίτι υποστηριζόμενου με οξυγόνο συνταξιούχου...

Σαν τους ...κλέφτες, χθες συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε διακοπή ηλεκτροδότησης σε σπίτι συνταξιούχου που υποστηρίζεται από μηχανή οξυγόνου και εκείνη τη στιγμή έκανε θεραπεία με τη μάσκα.

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή Σύνορα της Πάτρας, με τον συνταξιούχο που ζει με μια σύνταξη 600 ευρώ, να καλείται να πληρώνει περίπου 200 ευρώ τον μήνα μόνο για τα φάρμακά του, ενώ ο γιος του είναι άνεργος. Λόγω της κατάστασής του, έχει ενταχθεί και στο λεγόμενο «κοινωνικό τιμολόγιο», ενώ λόγω των χρεών που έχουν συσσωρευθεί η ΔΕΗ απαιτεί προκαταβολή ύψους 2.000 ευρώ (!), που προφανώς ο συνταξιούχος αδυνατεί να καταβάλει.