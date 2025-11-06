ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

Τα κατάφεραν! Επέβαλαν τις συμβάσεις που ήθελαν, απέρριψαν τους εκβιασμούς της εργοδοσίας

Μια σημαντική κατάκτηση απέσπασαν χθες οι περίπου 180 εργαζόμενοι της τοπικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ «Παπαγεωργίου» στα Γιάννενα: Στην Επιθεώρηση Εργασίας η εργοδοσία του «Γαλαξία» - που πρόσφατα εξαγόρασε την αλυσίδα - αναγκάστηκε να αποδεχτεί το αίτημα των εργαζομένων για συνέχιση της εργασίας τους με τους ίδιους όρους και τα ίδια δικαιώματα, χωρίς καμία βλαπτική μεταβολή.

Η εξέλιξη αυτή επισφράγισε μια σκληρή, πολυήμερη μάχη απέναντι στους εκβιασμούς και στις πιέσεις της εργοδοσίας. Υπενθυμίζεται ότι μετά την εξαγορά από τον όμιλο «Πέντε ΑΕ» - «Γαλαξίας» ζητήθηκε από τους εργαζόμενους να υπογράψουν νέες ατομικές συμβάσεις που δεν ανέφεραν ημερομηνία πρόσληψης, δεν αναγνώριζαν προϋπηρεσία, έριχναν τους μισθούς στον κατώτατο, δεν περιλάμβαναν ειδικότητες (επιτρέποντας αυθαίρετες μετακινήσεις από πόστο ή κατάστημα), ενώ προέβλεπαν ακόμα και δήλωση προβλημάτων υγείας με την απειλή απόλυσης και σωματικούς ελέγχους κατά την αποχώρηση.

Μέσα από διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων οι εργαζόμενοι αποφάσισαν ομόφωνα να μην υπογράψουν τις απαράδεκτες συμβάσεις, και την Τρίτη το βράδυ προκήρυξαν απεργία για σήμερα Πέμπτη σε όλα τα καταστήματα. Η απειλή του «μπλακάουτ» αποδείχθηκε καθοριστική. Χθες, σε μαραθώνια τριμερή διαδικασία στην Επιθεώρηση Εργασίας, παρά τις εντάσεις και τις απειλές από την εργοδοσία του «Γαλαξία» οι εργαζόμενοι παρέμειναν αμετακίνητοι και επέβαλαν τη θέλησή τους.

Υπό την πίεση της ενότητας και της αποφασιστικότητάς τους, η εργοδοσία υποχώρησε: Ολοι οι εργαζόμενοι των υποκαταστημάτων Δωδώνης και Ανατολής θα ενταχθούν στο μισθολόγιο του «Γαλαξία» χωρίς καμία αλλαγή στους όρους απασχόλησης. Η απόφαση αυτή λειτουργεί ως πιλοτική για τη μεταβίβαση και των υπόλοιπων καταστημάτων, δημιουργώντας πρόσθετα πανελλαδικό προηγούμενο, καθώς όπως τονίζουν οι συνδικαλιστές «σπάει στην πράξη το καθεστώς των κατάπτυστων ατομικών συμβάσεων» που εφαρμόζει ο όμιλος.

«Με το σωματείο ξεπεράσαμε τον φόβο»

Εξω από την Επιθεώρηση οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, αγκαλιές και δάκρυα συγκίνησης. «Κορίτσια, αξίζουμε!», φώναξε μια εργαζόμενη, εκφράζοντας τη χαρά όλων. «Σήμερα κερδίσαμε το αυτονόητο, δώσαμε τον αγώνα μας και τα καταφέραμε», είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Τάγκα, εργαζόμενη και μέλος του Σωματείου.

Αντίστοιχα, ο Νίκος Εξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων και βουλευτής του ΚΚΕ, σημείωσε ότι «η εργοδοσία αναγκάστηκε να υπογράψει τη σύμβαση που ήθελαν οι εργαζόμενοι, δηλαδή το αυτονόητο: Να συνεχίσουν με τους όρους που είχαν πριν. Σήμερα κατάλαβαν τη δύναμή τους, τη δύναμη αυτών που ιδρώνουν στα ράφια και μπορούν να καταφέρουν πράγματα προς όφελός τους».

Μια εργαζόμενη που συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στον αγώνα περιέγραψε την αλλαγή που έφερε η οργάνωση: «Χωρίς το Σωματείο δεν θα κάναμε τίποτα. Ημασταν μόνοι, φοβισμένοι. Μας μίλησαν απλά, μας είπαν πώς έχουν τα πράγματα, γιατί ξέρουν και από άλλες καταστάσεις. Μας άνοιξαν τα μάτια».

Στο μεταξύ, χθες το βράδυ αναμενόταν οι εργαζόμενοι να συνεδριάσουν ξανά, στο Εργατικό Κέντρο, για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Με αυτοπεποίθηση και ενότητα δηλώνουν πως αυτή η νίκη είναι μόνο η αρχή - ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει η εργατική τάξη όταν πιστεύει στη δύναμή της.

Ο αγώνας μας δεν τελειώνει ποτέ

Στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων, την Τρίτη το βράδυ στην κατάμεστη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου, εισηγητικά η Χριστίνα Τουλκιαρίδου, εργαζόμενη στα «Market In» και πρόεδρος του Σωματείου, αφού αναφέρθηκε σε όσα έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι, εξήγησε με απλά λόγια: «Ο αγώνας των εργαζομένων για καλύτερες συνθήκες δουλειάς δεν τελειώνει ποτέ».

Συνέδεσε τις σημερινές πιέσεις με τη συνολική αποδιάρθρωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας: «Ξηλώθηκαν, κόμπο - κόμπο, όσα χτίστηκαν με αγώνες... Οι κλαδικές συμβάσεις καταργήθηκαν». Στόχος του Σωματείου, είπε, είναι «να ξανακερδίσουμε Συλλογικές Συμβάσεις», ώστε «να μην μπορεί κάθε εργοδότης να φέρνει ένα χαρτί και να λέει "αν θέλεις τη δουλειά, υπόγραψε αυτό"».

Διευκρίνισε ότι αυτό που διεκδικούν οι εργαζόμενοι σήμερα είναι «την παλιά Σύμβαση» απέναντι στην «κατάπτυστη» της εργοδοσίας, ενώ έθεσε ως στόχο: «Κλαδική Σύμβαση, καμία Κυριακή, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις σύμφωνα με το τι χρειάζεται για να ζούμε». Προειδοποίησε δε για τα «παράθυρα» του νέου νόμου για τη 13ωρη δουλειά: «Δυσμενής όρος θεωρείται μόνο η μετάθεση στο εξωτερικό - όχι μέσα στην Ελλάδα. Αυτά θα τα αξιοποιήσουν».

Τόνισε ότι «αύριο μπορεί να μας φέρουν άλλη Σύμβαση, άλλη αλλαγή. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, να μην ξαναπιστέψουμε ότι "είμαστε μια οικογένεια" με την εργοδοσία, γιατί αυτό το παραμύθι μάς έφερε ως εδώ».

Αναφέρθηκε στην αρνητική πείρα του παρελθόντος, όταν με εκβιασμούς ή με το επιχείρημα «είμαστε μια τοπική αλυσίδα, μια οικογένεια» υπογράφονταν ατομικές συμβάσεις με μειώσεις, και πρόσθεσε: «Σκεφτείτε πού θα ήμασταν σήμερα αν αυτό που κάνουμε τώρα το είχαμε κάνει τότε. Αν είχαμε σταθεί έτσι ενωμένοι, σήμερα θα μιλούσαμε με άλλους όρους».

Κλείνοντας απηύθυνε κάλεσμα συσπείρωσης: «Το Σωματείο είναι εδώ, δίπλα σας. Το Εργατικό Κέντρο είπε ξεκάθαρα: "Ο,τι αποφασίσουν οι εργαζόμενοι, το στηρίζουμε". Προχωράμε ενωμένοι, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται».