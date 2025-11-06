ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αύριο η σύσκεψη σωματείων για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

Σύσκεψη σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την οργάνωση της πάλης για μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς οργανώνει αύριο το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Τα εργατικά «ατυχήματα» και οι επαγγελματικές ασθένειες, σημειώνει, «είναι απόρροια της εντατικοποίησης της εργασίας, των ωραρίων - λάστιχο, της έλλειψης μέτρων προστασίας, με τις ευθύνες να βαραίνουν κυβέρνηση και εργοδοσία που μπροστά στην κερδοφορία της λογαριάζουν ως κόστος τα απαραίτητα μέτρα».

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση τονίζει την ανάγκη κοινής οργανωμένης πάλης, τονίζοντας ότι «θέλουμε να πηγαίνουμε για δουλειά και να ξέρουμε ότι θα γυρίσουμε σώοι στην οικογένειά μας».