ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Με παρακαταθήκη τις μεγάλες απεργιακές μάχες οργανώνουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα

Σε σημαντικό σταθμό για τα επόμενα βήματα της αγωνιστικής δράσης εξελίσσονται οι συσκέψεις που οργανώνονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα, με μια σειρά Σωματεία να καλούν σε μαζική συμμετοχή τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θέτοντας στο επίκεντρο τη συνέχεια της πάλης μετά τις μεγάλες απεργιακές μάχες του Οκτώβρη.

Στην Αθήνα η σύσκεψη θα γίνει την Τετάρτη 12 Νοέμβρη, στις 6.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «STUDIO» (Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής), και το κάλεσμα απευθύνουν μέχρι στιγμής: Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών και τα Συνδικάτα - Σωματεία: Οικοδόμων, Νοσοκομείου «Ευαγγελισμού», Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Επισιτισμού, Τουρισμού, Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Αττικής, Ενωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής.

Στη Θεσσαλονίκη, το αγωνιστικό ραντεβού των Σωματείων είναι την Τρίτη 11 Νοέμβρη, στις 7 μ.μ., στο σινεμά «Φαργκάνη». Στη σύσκεψη καλούν: Ενωση Εμποροϋπάλληλων, Σωματείο «Πράκτικερ» - παράρτημα Θεσσαλονίκης, Σωματείο «Σκλαβενίτη» Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο «Μασούτη» Βόρειας Ελλάδας, Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας Βόρειας Ελλάδας, Σωματείο Φαρμάκου - Καλλυντικού Κεντρικής Μακεδονίας, Σωματείο «Pfizer Hellas», ΣΕΤΕΠΕ, ΣΕΤΗΠ, Ενωση Λογιστών, Συνδικάτο Μετάλλου Κ. Μακεδονίας, Συνδικάτο Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης, Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνέχεια στην πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου

Οι συσκέψεις οργανώνονται στον απόηχο των απεργιακών κινητοποιήσεων της 1ης και 14ης Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο του 13ωρου και της «ευελιξίας», με τα Σωματεία να σημειώνουν την παρακαταθήκη των επιτυχημένων αυτών μαχών στην πάλη για «μείωση του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς, για το 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο».

«Είναι συνέχεια της πάλης μας απέναντι στους αντεργατικούς νόμους όλων των κυβερνήσεων, που σύμφωνα με τις πολιτικές της ΕΕ, τις τελευταίες δεκαετίες ξηλώνουν όλο και περισσότερα δικαιώματά μας και μας γυρνάνε πίσω στον μεσαίωνα. Είναι ταυτόχρονα και κορύφωση των αγώνων που ξετυλίγονται σε δεκάδες κλάδους και χώρους δουλειάς για να πεταχτούν στα σκουπίδια οι αντιδραστικοί νόμοι, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων», αναφέρεται στο κάλεσμα της σύσκεψης στην Αττική.

Τα Σωματεία αναδεικνύουν άλλωστε ότι η μεγάλη συμμετοχή στην απεργία δείχνει και την τεράστια αγανάκτηση που υπάρχει μέσα στον λαό από τα εξαντλητικά ωράρια και τους χαμηλούς μισθούς, από τη μεγάλη φοροληστεία και την ακρίβεια, από τις υπέρογκες δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Εκπαίδευση, στέγαση, από τις μεγάλες θυσίες που κάνουμε για να πληρωθεί ο λογαριασμός της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Μια κατάσταση που, όπως σημειώνεται, «επιδεινώνεται από την ένταση της καταστολής και από τη δράση ενός - από τη φύση του εχθρικού για τον λαό - κράτους που μας πνίγει με την μπόχα της συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του εγκλήματος των Τεμπών».

Ρεκόρ απεργιακών αποφάσεων που φανερώνει δυνατότητες

Ως σημαντικό στοιχείο ξεχωρίζει μάλιστα το ρεκόρ αποφάσεων συμμετοχής στην απεργία χωρίς απόφαση της ΓΣΕΕ, που στις 14 του Οκτώβρη έφτασε τα 38 μεγαλύτερα Εργατικά Κέντρα και τις 18 Ομοσπονδίες, δίπλα στις εκατοντάδες αποφάσεις πρωτοβάθμιων σωματείων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Είναι άλλωστε η 5η απεργία που γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια χωρίς απόφαση της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ, κόντρα συνολικά στον υπονομευτικό ρόλο των ηγετικών συνδικαλιστικών στελεχών των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και έχουν ψηφίσει αυτά τα αντεργατικά εκτρώματα.

«Επιβεβαιώνεται η δύναμη του οργανωμένου λάου! Η δύναμη της οργανωμένης εργατικής τάξης, που δεν τα διπλώνει, που δεν συμβιβάζεται με ψίχουλα, που δεν παγιδεύεται στα παζάρια για την αναζήτηση "μεσσιών" που θα μας λύσουν τα προβλήματα», τονίζεται στο κάλεσμα των Σωματείων, ξεκαθαρίζοντας:

«Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε! Αυτή η μεγάλη παρακαταθήκη είναι εντολή να συνεχίσουμε τον αγώνα μας!».

Γι' αυτό και τα Σωματεία καλούν όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, την εργατική τάξη να βάλουν στο προσκήνιο τα σύγχρονα δικαιώματα: Για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να καταργηθεί η ευελιξία του. Για να ενισχυθεί η πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Για να ζήσουμε με βάση τις δυνατότητες της ανάπτυξης της παραγωγής και της επιστήμης. Για ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια.

«Προσπερνάμε τις ηγετικές ομάδες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, τα στηρίγματα του κεφαλαίου μέσα στο κίνημα που κηρύττουν την υποταγή», τονίζουν τα Σωματεία, θυμίζοντας μάλιστα πως «την ίδια στιγμή που δίναμε τη μάχη ενάντια στο νομοσχέδιο για το 13ωρο η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ πραγματοποιούσε συνάντηση με την υπουργό Εργασίας, που ετοιμάζει νέα επίθεση για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με στόχο να βάλει εμπόδια στην υπογραφή τους προς όφελος του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των μεγαλεμπόρων κ.λπ.».

Δυναμώνουμε τις συλλογικές διαδικασίες

«Τώρα πρέπει να δυναμώσουν οι συλλογικές διαδικασίες - οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς που φέρνουν στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες - το δίκιο των εργαζομένων. Αναμετριόμαστε παντού με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας στον βωμό του κέρδους!», είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπροστά στις συσκέψεις, θέτοντας στην πρώτη γραμμή τις διεκδικήσεις:

- Για σταθερό και συνεχή ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο κατοχυρωμένο μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ώστε να μπορούμε να κατοχυρώνουμε και τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε ανάγκη.

- Για μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις, τις κοινωνικές παροχές, για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Για επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, της 13ης και 14ης σύνταξης στους συνταξιούχους.

- Για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

- Για άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Απορρίπτουμε τον νέο αιματοβαμμένο προϋπολογισμό που μας φορτώνει 70 δισ. ευρώ φόρους, ενώ εξασφαλίζει πάνω από 23 δισ. ευρώ επιδοτήσεων στο κεφάλαιο για την πολεμική προετοιμασία και την ανταγωνιστικότητα.

- Ενάντια στο σάπιο κράτος του κεφαλαίου που οργανώνει νέα σχέδια καταστολής απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα.

- Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Στο πλευρό του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, απέναντι στην ντροπιαστική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν τα ισραηλινά εγκλήματα και το σχέδιο Τραμπ. Η κυβέρνηση να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως οφείλει.

- Δράση και αλληλεγγύη απέναντι στο αίσχος των πλειστηριασμών, απέναντι στην ασυδοσία των κορακιών πάνω στο βιος του λαού.

- Αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Εκπαίδευση.

Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής

«Συζητάμε για τα συμπεράσματα από τις απεργίες και για την οργάνωση της συνέχειας του αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή ΣΣΕ»: Το κάλεσμα αυτό απευθύνει για τη Γενική του Συνέλευση το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού και Ξενοδοχείων Αττικής τη Δευτέρα 10 Νοέμβρη, στις 4 μ.μ. στο ξενοδοχείο «WYNDHAM». Μάλιστα για την ίδια μέρα το Συνδικάτο οργανώνει στάση εργασίας από τις 3 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.