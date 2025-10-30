Δυναμώνουμε τον αγώνα για το δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία!

Παρέμβαση εκ μέρους της Επιτροπής του ΠΑΜΕ κατά των Πλειστηριασμών έκανε η δικηγόρος Κατερίνα Γεράκη, αναδεικνύοντας ότι από τη μία συνεχίζονται οι άθλιες πρακτικές των πιστωτών, από την άλλη όμως «και το εργατικό - λαϊκό κίνημα (...) δυνάμωσε την πάλη του και την αλληλεγγύη του ενάντια στους άδικους πλειστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας».

Αναφέρθηκε στις πολλές επιτροπές αγώνα ενάντια στους πλειστηριασμούς οι οποίες δημιουργήθηκαν και ανέπτυξαν δράση μέσα στα σωματεία, σε άλλους λαϊκούς φορείς, στις γειτονιές.

Πρόκειται για σπουδαία παρακαταθήκη, τόνισε και χαρακτήρισε το πιο σημαντικό γεγονός «το ότι όλη αυτήν την περίοδο άνοιξε ακόμα πιο πλατιά η συζήτηση για τα πραγματικά μέτρα ανακούφισης και προστασίας που πρέπει να ληφθούν. Χωρίς αυταπάτες, έχοντας γνώση του συνολικά άδικου πλαισίου και των ελάχιστων περιθωρίων για τις όποιες προσωρινές λύσεις, άνοιξε η συζήτηση για το δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία και την ευθύνη του κράτους στην εξασφάλισή του, για την αδήριτη αναγκαιότητα του αιτήματος για απαγόρευση κάθε πλειστηριασμού της λαϊκής κατοικίας».

Η Κ. Γεράκη μετέφερε το κάλεσμα του ΠΑΜΕ σε όλα τα σωματεία «να πολλαπλασιάσουν τη δράση τους για την προστασία από τους πλειστηριασμούς. Νέες επιτροπές, νέες ομάδες να στηθούν παντού. Να δυναμώσει ο αγώνας για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων και του λαού, ώστε όχι απλά κανένας άνθρωπος να μην ξεσπιτώνεται τον 21ο αιώνα, αλλά και να εξασφαλιστεί το αυτονόητο δικαίωμα στη στέγη για τις εργατικές οικογένειες, τους φοιτητές, τους νέους ανθρώπους που προσπαθούν να στήσουν την οικογένειά τους».