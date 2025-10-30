ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη διαχρονική πολιτική εμπορευματοποίησης της δημόσιας Υγείας

Eurokinissi

Ψευδεπίγραφο και απολύτως αποκομμένο από τις ανάγκες του λαού για σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας χαρακτήρισε ο Γιώργος Λαμπρούλης, ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας.

Οπως τόνισε, δεν απαντά στα διαχρονικά αιτήματα των υγειονομικών για κάλυψη κενών, αυξήσεις και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αντίθετα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με την πολιτική της εμπορευματοποίησης και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία και στο Φάρμακο.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ενισχύει τη λειτουργία των νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (βαθμός απόδοσής τους ως επιχειρηματικών μονάδων, αυτοχρηματοδότηση, προσαρμογή στο κριτήριο του «κόστους - οφέλους»), με αποτέλεσμα η στελέχωση και ο εξοπλισμός να καθορίζονται από τα έσοδα και όχι από τις λαϊκές ανάγκες. Κατήγγειλε τη γενίκευση των ελαστικών σχέσεων, των μετατάξεων και αποσπάσεων προσωπικού, ακόμα και τη δωρεάν μετακίνηση γιατρών σε ιδιωτικές δομές, όπως το «Ωνάσειο».

Για την επίμαχη παράγραφο του άρθρου 57, που παρατείνει «φωτογραφικά» τη θητεία συνδικαλιστών γιατρών, έκανε λόγο για «κατάπτυστη και ρουσφετολογική» διάταξη, που εξυπηρετεί φιλοκυβερνητικούς συνδικαλιστές. Κατήγγειλε επίσης το άρθρο 74 για «εκμαυλισμό συνειδήσεων» των εργαζομένων του ΕΟΦ, προσπάθεια χειραγώγησης και ενσωμάτωσης των εργαζομένων προκειμένου να προωθούνται μια σειρά αντιλαϊκοί στόχοι, καθώς και τις εξοργιστικές διατάξεις του άρθρου 33, που θέτει νέα «φίλτρα» στη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε σοβαρά ασθενείς.

Κλείνοντας κάλεσε σε συμμετοχή στην πανυγειονομική απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη, υπογραμμίζοντας ότι μόνη λύση είναι η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία και στο Φάρμακο και η δημιουργία ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος Υγείας, με μοναδικό κριτήριο την πλήρη, σύγχρονη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη και αποκατάσταση της υγείας του λαού, σε επιστημονικά κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, με αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων.

Η πολιτική σας μετατρέπει το ΕΣΥ σε φιλέτο για τα κοράκια της ιδιωτικής Υγείας

Την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της δημόσιας Υγείας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης κατήγγειλε ο Γιάννης Δελής, τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο μετατρέπει τα δημόσια νοσοκομεία σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με όρους αγοράς. Οπως είπε, το άρθρο 3 αντιμετωπίζει τα νοσοκομεία ως αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες, λειτουργώντας με βάση τη λογική «κόστους - οφέλους» και με σκοπό το κέρδος από «ασθενείς - πελάτες».

Ανέδειξε το «φαγοπότι» στην Υγεία μέσω απογευματινών επί πληρωμή ιατρείων και χειρουργείων, της αξιοποίησης των δημόσιων υποδομών για ιδιωτικά έσοδα και της δυνατότητας ιδιωτών γιατρών να δραστηριοποιούνται μέσα στα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα υπενθύμισε τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού, που κάνουν δυσχερή την πρόσβαση του λαού σε περίθαλψη.

«Η πολιτική σας μετατρέπει το ΕΣΥ σε φιλέτο για τα κοράκια της ιδιωτικής Υγείας και των ασφαλιστικών εταιρειών», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο λαός πληρώνει ξανά για υπηρεσίες που ο ίδιος έχτισε. Αναφέρθηκε και στον νέο «υγειονομικό χάρτη» που οδηγεί σε κλείσιμο τμημάτων στη Δυτική Μακεδονία, ενώ κατήγγειλε την καθυστέρηση επί δεκαετίες στην ανέγερση του νέου παιδιατρικού νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, που θα λειτουργήσει ως ΝΠΙΔ, με τη συμμετοχή χορηγού.

Κατέληξε ότι η μόνη ρεαλιστική πρόταση που ανταποκρίνεται στα λαϊκά συμφέροντα είναι αυτή του ΚΚΕ, για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αναμένεται «νοσηλευτικό κραχ» στην Κρήτη

Ο Μανώλης Συντυχάκης κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να μετατρέψει τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες, με κριτήριο το «κόστος - όφελος», οδηγώντας σε υποβάθμιση υπηρεσιών, μείωση προσωπικού και εξουθένωση εργαζομένων. «Η πολιτική σας έχει κάνει ρημάδια τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην Κρήτη παρουσίασε την εικόνα κατάρρευσης που επικρατεί, με παραίτηση 25 νοσηλευτών στο ΠΑΓΝΗ μόνο τον Σεπτέμβρη ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται κι άλλες παραιτήσεις, προκαλώντας «νοσηλευτικό κραχ». Τεκμηρίωσε την κατάσταση με παραδείγματα επικίνδυνων περιστατικών λόγω υποστελέχωσης, ενώ τόνισε ότι το 21,9% του πληθυσμού δηλώνει αδυναμία κάλυψης υγειονομικών αναγκών λόγω κόστους.

Πρόσθεσε ότι στις δομές της Κρήτης δεκάδες Τμήματα λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, το 40% των χειρουργικών αιθουσών δεν λειτουργούν, 8.000 ασθενείς περιμένουν σε λίστες χειρουργείων και πάνω από το 25% των κλινών ΜΕΘ παραμένουν κλειστές. Αντίστοιχη εικόνα μετέφερε και για το Νοσοκομείο Χανίων, με την Πνευμονολογική κλινική εκτός λειτουργίας, με μία μόλις παιδοχειρουργό και με ελλείψεις σε καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες και μεταφορές ασθενών, που αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων.

«Η πολιτική σας έχει κάνει ρημάδια τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας!», κατήγγειλε ο Μ. Συντυχάκης, παραθέτοντας τα αιτήματα των υγειονομικών της Κρήτης, με την επισήμανση ότι το ΚΚΕ όχι απλώς τους στηρίζει αλλά τα μέλη του είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους.

Η πραγματικότητα διαψεύδει τη βιτρίνα της κυβέρνησης

Ο Νίκος Εξαρχος ανέδειξε τις τεράστιες ελλείψεις των δημόσιων δομών Υγείας στην Ηπειρο, λέγοντας ότι «η πραγματικότητα διαψεύδει τη βιτρίνα που προσπαθεί να φιλοτεχνήσει η κυβέρνηση». Περιέγραψε ένα ΕΣΥ εξαντλημένο, με ράντζα, υποστελέχωση και γιατρούς που μετακινούνται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να μπαλώσουν τα κενά.

Στην Αρτα, όπως είπε, υπάρχουν μόλις τρεις παθολόγοι για δεκάδες ασθενείς, δύο πνευμονολόγοι που κάνουν δέκα εφημερίες τον μήνα και τρεις χειρουργοί, με τη Χειρουργική να έχει κλείσει για δέκα μέρες το καλοκαίρι. «Είναι το ΕΣΥ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των νόμιμων πελατειακών σχέσεων, με τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία και την άρση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και κατήγγειλε την πολιτική της κυβέρνησης, που στο όνομα της «ανάπτυξης και σταθερότητας» μειώνει τη χρηματοδότηση για κοινωνικές παροχές και Υγεία, για να στηρίζει την καπιταλιστική κερδοφορία και τις πολεμικές δαπάνες.

Καταλήγοντας επεσήμανε την ανάγκη ο λαός να διεκδικήσει το δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν Υγεία, με πρώτο αγωνιστικό σταθμό τη 48ωρη απεργία του κλάδου στις 6 - 7 Νοέμβρη, βαδίζοντας στον δρόμο του αγώνα.

Με τα σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης είναι φτιαγμένο το νομοσχέδιό σας

Με τα σάπια υλικά της εμπορευματοποίησης και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Υγεία είναι φτιαγμένο και αυτό το νομοσχέδιο, τόνισε η Βιβή Δάγκα, καθώς αντί να ενισχύει τη δημόσια Υγεία εδραιώνει τη λειτουργία των νοσοκομείων ως επιχειρηματικών μονάδων. Πραγματική αναβάθμιση - υπογράμμισε - θα σήμαινε κρατική χρηματοδότηση, μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό, όχι νέα πλαίσια αξιολόγησης με βάση την «αποδοτικότητα».

Υπενθύμισε ότι στο όνομα αυτής της «αποδοτικότητας» έκλεισαν νοσοκομεία το 2013 και παρέμειναν κλειστά με όλες τις κυβερνήσεις, όπως το Λοιμωδών, που έκλεισε με το ...«επιστημονικό κριτήριο» της χαμηλής πληρότητας, και ήρθε μετά η μιζέρια των ράντζων στο «Αττικόν», στο Νίκαιας και αλλού.

Κατήγγειλε τη δραματική υποστελέχωση, αναφέροντας ενδεικτικά ότι στο «Αττικόν» λείπουν 125 νοσηλευτές και οφείλονται 10.000 μέρες άδειας, για να προσθέσει ότι ίδια είναι η εικόνα και στα ΚΥ, π.χ. του Αιγάλεω, που εξυπηρετεί και όμορους δήμους, όπου δεν υπάρχει καρδιολόγος, ούτε ακτινολόγος. «Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για κάλυψη κενών έστω με αυτούς τους παλιούς οργανισμούς, έρχεστε να γενικεύσετε τη δουλειά με το "μπλοκάκι", τις μετατάξεις, τις αποσπάσεις για να μπαλώσετε κενά», επεσήμανε.

Το δε άρθρο 65, που προβλέπει απόσπαση γιατρών και βιολόγων από δημόσια νοσοκομεία στο «Ωνάσειο», το χαρακτήρισε προκλητικό, αφού οι μισθοί τους θα συνεχίσουν να πληρώνονται από το Δημόσιο.

«Μας χωρίζει άβυσσος από την κυβέρνηση και τα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης (...) Κριτήριο για μας είναι οι ανάγκες του λαού στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που μπορούν να ικανοποιηθούν στο πλαίσιο ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας. Αυτή η προοπτική μπορεί να υπηρετηθεί στον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική στήριξης του κεφαλαίου, την πολιτική του "κόστους - οφέλους", όπου τα πάντα καθορίζονται με αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος των καπιταλιστών», κατέληξε.