ΚΡΗΤΗ

Στον δρόμο ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι, με μπλόκα στον ΒΟΑΚ

Eurokinissi

Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες το πρωί δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη, με εκατοντάδες παραγωγούς να προχωρούν σε στήσιμο μπλόκων στον ΒΟΑΚ.

Οι αγρότες και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης βγαίνουν για ακόμα μια φορά στον δρόμο απαντώντας αγωνιστικά στο οικονομικό αδιέξοδο και στην αβεβαιότητα για την πληρωμή των ενισχύσεων ύστερα και από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανώλη και την ευλογιά των αιγοπροβάτων, τη συνεχή αύξηση του κόστους παραγωγής και τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων τους.

Οι εκπρόσωποι των Κτηνοτροφικών και των Αγροτικών Συλλόγων μιλούν για αγώνα διαρκείας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, καθώς δεν έχουν άλλη επιλογή από τον αγώνα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Στα Χανιά οι αγροτοκτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν με τα οχήματά τους στον κόμβο των Μουρνιών και στη συνέχεια κινήθηκαν στην Εθνική Οδό, όπου προχώρησαν σε αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα του ΒΟΑΚ ανάμεσα στους κόμβους Μουρνιών και Σούδας, ενώ μετά από Γενική Συνέλευση αποφάσισαν τον επ' αόριστον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ.

Την κινητοποίηση στηρίζει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων ν. Χανίων, καλώντας τους αγροκτηνοτρόφους του νομού να δώσουν μαζικό «παρών» και τον λαό των Χανίων να συμπαρασταθεί στον αγώνα τους.

Eurokinissi

Αντίστοιχα, στοεκατοντάδες κτηνοτρόφοι και αγρότες από το Ηράκλειο και το Λασίθι συγκεντρώθηκαν στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του ΚΤΕΟ στον Καρτερό, μετά από κάλεσμα των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου και Λασιθίου. Οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν το στήσιμο πολυήμερου μπλόκου στον ΒΟΑΚ και πολύωρο αποκλεισμό των δύο ρευμάτων της Εθνικής Οδού, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις όλους τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες του νησιού.

Την κινητοποίηση χαιρετίζει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, που αντιπροσωπεία της συμμετείχε και στη συγκέντρωση. Εκεί παρευρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία εργατικών σωματείων του Ηρακλείου με επικεφαλής τον Γιάννη Χριστοφοράκη, μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου και της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μεταφέροντας τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών, ενώ και το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου εξέδωσε ψήφισμα στήριξης των κινητοποιήσεων.

Στο Ρέθυμνο οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στα Τρία Μοναστήρια και στη συνέχεια πορεύτηκαν προς το κτίριο της Αντιπεριφέρειας, το οποίο και απέκλεισαν. Το κτίριο εκκενώθηκε και ακολούθως κατευθύνθηκαν στο δικαστικό μέγαρο, συνεχίζοντας την κινητοποίηση και με την ολοκλήρωσή της δίνοντας νέο ραντεβού για σήμερα Πέμπτη. Οπως ξεκαθάρισαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συγκέντρωσης, θα βρίσκονται καθημερινά σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Σήμερα στην Πάτρα

Σεστην έδρα τηςστηνπροχωράστιςαπό κοινού μεαπαιτώντας μεταξύ άλλων την καταβολή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων με ευθύνη του κράτους και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Στην Αχαΐα επικρατεί επίσης αγανάκτηση για τη συνολικότερη κατάσταση, αφού στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής που πλήττει του αγροτοκτηνοτρόφους προστίθενται τα ανύπαρκτα μέτρα για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, που ειδικά στη Δυτική Αχαΐα έπληξε χιλιάδες ζώα, καταστρέφοντας κοπάδια και κτηνοτρόφους, οι οποίοι επιπλέον εκφράζουν την αντίθεσή τους στη δημιουργία χώρου ταφής νεκρών από την ευλογιά ζώων στην περιοχή τους.

Απασχολεί επίσης το αίσχος των ανοιχτών τιμών σε αγροτικά προϊόντα, όπως η σταφίδα, η συγκομιδή της οποίας ολοκληρώθηκε, αλλά και το ελαιόλαδο, με την ελαιοκομιδή να ξεκινά σταδιακά, προβλήματα που συνολικά σχετίζονται με την εφαρμογή της ΚΑΠ της ΕΕ από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που την αποδέχονται.

Για τη συγκέντρωση έχουν οριστεί προσυγκεντρώσεις από τον Αγροτικό Σύλλογο Αιγίου «Μπακόπουλος - Ντρίνιας» στις 10.30 π.μ. στο Νοσοκομείο Αιγιαλείας και στις 11 π.μ. στα Σελιανίτικα.