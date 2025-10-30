Σήμερα Πέμπτη το 1ο Φεστιβάλ της ΕΝΙΘ

Το πρώτο της Φεστιβάλ διοργανώνει η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ), σήμερα Πέμπτη, στον πολυχώρο «Soul» (26ης Οκτωβρίου 104), επιδιώκοντας να αποτελέσει μια ανάσα συλλογικότητας και αλληλεγγύης όπου θα συζητήσουν, θα προβληματιστούν αλλά και θα διασκεδάσουν.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα ξεκινήσει στις 7.30 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο και περιλαμβάνει:

Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Κουκουβάγιες» σε σενάριο Αντιγόνης Μπάρμπα και σκηνοθεσία Βασίλη Μπεκιάρη.

Εκδήλωση με θέμα «Η υγεία εργαζομένων και ασθενών στο στόχαστρο: Κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα;» στην οποία θα μιλήσουν: Ηλίας Κονδύλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημόσιας Υγείας και Πολιτικών Υγείας, Ιατρική ΑΠΘ, Παναγιώτα Ρόζου, Πρόεδρος του συλλόγου Επιθεωρητών Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία και Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας, Γιάννης Παντουλάρης, Διευθυντής Ψυχιατρικής ΕΣΥ, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ.

Συνέντευξη με Παλαιστίνια ειδικευόμενη γιατρό σε νοσοκομείο της Βηθλεέμ.

Και τέλος, γλέντι με την Βάσω Βασιλειάδου και την μπάντα της.