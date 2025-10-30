Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΗΤΙΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
Απαντά αγωνιστικά με 4ωρη στάση εργασίας στον εμπαιγμό από την κυβέρνηση

Αγωνιστικά, με προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας για σήμερα Πέμπτη, από τις 8 π.μ. έως τις 12 μ., απαντούν στον συνεχιζόμενο εμπαιγμό από την κυβέρνηση οι ρετσινάδες και δασεργάτες που εργάζονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης του καμένου δάσους της βόρειας Εύβοιας, κλιμακώνοντας παράλληλα τον αγώνα για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας καταγγέλλει την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία ότι αρνούνται να ικανοποιήσουν βασικά αιτήματα, όπως αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στο πρόγραμμα και ένταξη όλων των δικαιούχων, καταβολή χιλιομετρικών αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις τους στον τόπο εργασίας, μετακίνηση των τριών συναδέλφων τους στο Δασαρχείο που βρίσκεται πιο κοντά στον τόπο διαμονής τους, λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα, μέτρα στήριξης για τους συναδέλφους τους που έχουν παραμείνει στο επάγγελμα.

«Μετά από τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και υπηρεσίες, και ενώ έχουν περάσει 11 μήνες αναμονής χωρίς ουσιαστική πρόοδο, προχωράμε στη στάση εργασίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας και πίεσης για την άμεση υλοποίηση των αιτημάτων που έχουν τεθεί επανειλημμένα», τονίζει το Σωματείο και προσθέτει:

«Η στάση εργασίας αυτή αποτελεί προειδοποιητικό βήμα, στο πλαίσιο της συνέχισης του αγώνα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, της εργασίας και της αξιοπρέπειας όλων των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών».

    
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
