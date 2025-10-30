Οχι στο «πλιάτσικο» της Υγείας, καμιά ανοχή στην πολιτική που κάνει τους ασθενείς πελάτες

Κόλαφος για την κυβέρνηση και την πολιτική της εμπορευματοποίησης είναι όσα καταθέτουν ενόψει της απεργιακής κινητοποίησης στα δημόσια νοσοκομεία μια σειρά πρόεδροι Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, αποκαλύπτοντας τις τραγικές επιπτώσεις τόσο για τους υγειονομικούς όσο και για τους ασθενείς. Το εκρηκτικό μείγμα ελλείψεων σε προσωπικό και εξευτελιστικών μισθών, που αποτελούν «μοχλό» για περαιτέρω εμπορευματοποίηση, συμπληρώνεται μάλιστα από τα νέα σχέδια για συγχωνεύσεις και λουκέτα σε κλινικές και τμήματα που θα γιγαντώσουν τα αδιέξοδα για τον λαό.

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση οι Ενώσεις καλούν σε μαχητική και μαζική κινητοποίηση στην απεργία, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις αγωνιστικές διεργασίες του προηγούμενου διαστήματος που τσαλάκωσαν την κυβερνητική προπαγάνδα, και αποτελώντας μεγάλο σταθμό κλιμάκωσης για Υγεία αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, με υψηλού επιπέδου σύγχρονες παροχές για όλο τον λαό.

Γιώργος Σιδέρης - Αττική: Παλεύουμε για όσα αξίζουν στους ασθενείς και τους υγειονομικούς

Ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας - Πειραιά, μιλά για το μέτωπο που χτίζεται απέναντι στην εγκληματική πολιτική του εμπορίου Υγείας και τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος Υγείας σε επιχείρηση και των ασθενών σε πελάτες.





Και αναλυτικά αναφέρει:

«Οι μισθοί των γιατρών του ΕΣΥ έχουν καθηλωθεί στα επίπεδα του 2011! 5,38 ευρώ μεικτά την ώρα στην εφημερία για τους ειδικευόμενους. Μετά από δεκαετίες εργασίας φτάνουμε στο αστρονομικό ποσό των 8,46 ευρώ μεικτά/ ώρα εφημερίας. Αξίζει να αγωνιστούμε για αξιοπρεπείς μισθούς - επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, διπλασιασμό εφημεριακής αποζημίωσης.

100 χειρουργικές αίθουσες στα νοσοκομεία της Αττικής μένουν κλειστές επειδή αρνούνται να προσλάβουν το αναγκαίο προσωπικό. Αν ήταν ανοιχτές δεν θα υπήρχαν λίστες αναμονής για χειρουργείο. Ράντζα στους διαδρόμους, ατελείωτες ώρες αναμονής. Αξίζει να παλέψουμε για άμεση λειτουργία όλων των κλειστών χειρουργικών, άνοιγμα δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, άνοιγμα των νοσοκομείων που έκλεισαν, κρατική χρηματοδότηση χωρίς πληρωμές των ασθενών.

Μετακινήσεις γιατρών από την Αττική στα νησιά, εντατικοποίηση μέχρι εξουθένωσης, ανύπαρκτα ρεπό και ξεκούραση, ελλιπής εκπαίδευση των νέων γιατρών. Είναι ώριμο σήμερα να γίνουν μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών και υγειονομικού προσωπικού, που θα του παρέχεται αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και θα δουλεύει ανθρώπινα, με 5ήμερο - 6ωρο - 30ωρο και μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα.

Από τη μία "δεν υπάρχουν λεφτά" για προσλήψεις προσωπικού και αξιοπρεπείς μισθούς ή το πολύ - πολύ χρυσόσκονη και όμορφα κτίρια που θα κρύβουν τη γύμνια του συστήματος Υγείας. Από την άλλη πάνω από 30 δισεκατομμύρια μέχρι το 2036 για ΝΑΤΟικά εξοπλιστικά προγράμματα που δεν έχουν καμία σχέση με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας.

Από τη μία ένας υπουργός Υγείας που προσβάλλει τους γιατρούς του ΕΣΥ, λέει ασταμάτητα ψέματα, είναι συνεπής μόνο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των προτεραιοτήτων του ιδιωτικού τομέα Υγείας. Προσπάθεια επιβολής "σιωπητηρίου". Από την άλλη οι πραγματικοί γιατροί που χαλάνε την ψευδαίσθηση "βελτίωσης" που προσπαθούν να πλασάρουν.

Από τη μία η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του εμπορίου της Υγείας - η μετατροπή του δημόσιου νοσοκομείου σε μαγαζί, με ασθενείς - πελάτες, υγειονομικούς λεηλατημένους, με χορηγούς και "νόμιμο πλιάτσικο" από επιχειρηματικά συμφέροντα. Πραγματική μιζέρια. Από την άλλη, ο συλλογικός αγώνας που θα τους αποκαλύπτει και θα κερδίζει για τους υγειονομικούς και την υγεία των ασθενών.

48ωρη απεργία 6-7 Νοέμβρη οι νοσοκομειακοί γιατροί απεργούμε».

Χρήστος Καραχρήστος - Θεσσαλονίκη: Δεν ανεχόμαστε η επιστημονική γνώση να μετριέται με το «κόστος - όφελος»

«Οι γιατροί, που με τον καθημερινό κόπο μας συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υψηλού επιπέδου γνώσεις μας σε όποιον τις έχει ανάγκη, δεν σωπαίνουμε, όσο και να θέλει το υπουργείο και η κυβέρνηση», ξεκαθαρίζει και ο Χρήστος Καραχρήστος, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης.

Και προσθέτει:

«Δεν ανεχόμαστε να μας προκρίνουν σαν λύση να μετατρέψουμε τους ασθενείς σε πελάτες, για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Δεν ανεχόμαστε η επιστημονική γνώση να καθορίζεται από τη λογική κόστους - οφέλους και τα επιτεύγματά της να είναι προσβάσιμα σε όποιον βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και όχι σε αυτόν που τα έχει ανάγκη.

Θα συνεχίσουμε δυναμικά τον δρόμο της διεκδίκησης και του αγώνα μαζί με τους ασθενείς μας. Μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Για διπλασιασμό του προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, για την κάλυψη των τεράστιων κενών. Για αυξήσεις στους μισθούς και την εφημεριακή αποζημίωση. Για ανθρώπινα ωράρια εργασίας, ενάντια στην εντατικοποίηση. Για άνοιγμα όλων των κλειστών χειρουργικών αιθουσών. Για αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, ιδίως για μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων γιατρών.

Ξέρουμε ότι εμείς έχουμε το δίκιο! Ξέρουμε ότι εμείς έχουμε τη δύναμη! Οπου σταθεί και όπου βρεθεί ο υπουργός "εμπορίου" της Υγείας, "τρώει τα μούτρα του" από εργαζόμενους και ασθενείς που αναδεικνύουν την πραγματικότητα και σπάνε τη "μαγική εικόνα" που προσπαθούν να παρουσιάσουν. Ας αναλογιστούμε, λοιπόν, πόσα παραπάνω θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν βάλουμε ακόμα πιο δυναμικά στο επίκεντρο τις δικές μας ανάγκες. Αν ενισχύσουμε τον αγώνα που βάζει στόχο τον πραγματικό ένοχο που μπαίνει εμπόδιο στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας, που δεν είναι άλλο από το κέρδος. Να βάλουμε στο στόχαστρο την πολιτική της υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας. Μπορούμε να βάλουμε φρένο στα εγκληματικά τους σχέδια!».

Βαγγέλης Παπαμιχάλης - Σέρρες: Δεν θα γίνουμε έμποροι της Υγείας

Στις Σέρρες η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών (ΕΝΙΝΣ) αυτή την περίοδο βρίσκεται σε αγωνιστικές δράσεις ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις που επιχειρεί η Διοίκηση του νοσοκομείου σε βάρος των παθολόγων, επειδή εξαιτίας της τρομερής υποστελέχωσης και υπερεφημέρευσης αρνούνται να κάνουν τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Μάλιστα, ήδη πραγματοποίησε μια δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, καλώντας τη Διοίκηση να σταματήσει την πειθαρχική δίωξη και προειδοποιεί με νέα κινητοποίηση αύριο Παρασκευή.

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» ο Βαγγέλης Παπαμιχάλης, πρόεδρος της ΕΝΙΝΣ, σημείωσε: «Στις 6 και 7 Νοέμβρη απεργούμε γιατί έχουμε τεράστιες ελλείψεις (42%) σε προσωπικό. Από τις 161 οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες μόνο οι 94.

Γιατί οι μισές χειρουργικές αίθουσες είναι κλειστές, καθώς εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού λειτουργούν μόνο οι 4 από τις 8.

Γιατί οι γιατροί κάνουν 9, 10 και 11 εφημερίες, με την υπερεργασία να χτυπάει "κόκκινο". Οι αναισθησιολόγοι κάνουν 10 και 12 εφημερίες και εξωθούνται να κάνουν και απογευματινά χειρουργεία.

Γιατί σέρνουν τους παθολόγους στο πειθαρχικό επειδή αρνούνται να εφαρμόσουν την εγκύκλιο του κ. Θεμιστοκλέους, που θέλει κάθε γιατρό να πηγαίνει στα εξωτερικά ιατρεία. Ομως στο νοσοκομείο υπάρχουν μόλις 6 παθολόγοι (προβλέπονται 13) και με υπερπροσπάθεια καταφέρνουν να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των δύο Παθολογικών Τμημάτων και των επειγόντων περιστατικών.

Το υπουργείο έχει όνειρο να μετατρέψει τους γιατρούς σε εμπόρους της Υγείας, να πουλάμε υπηρεσίες. Εμείς είμαστε επιστήμονες που θέλουμε να παραμείνουμε στο δημόσιο σύστημα Υγείας και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες Υγείας στον λαό».

Εκτορας Γάζος - Καρδίτσα: Βάζουμε στο στόχαστρο τη μιζέρια της εμπορευματοποίησης

«Ο κόμπος για όλους τους εργαζόμενους στο ΕΣΥ έχει φτάσει στο χτένι», μας λέει χαρακτηριστικά και ο Εκτορας Γάζος, πρόεδρος της Ενωσης Ιατρών Νοσοκομείου - Κέντρων Υγείας Νομού Καρδίτσας. Οπως ο ίδιος εξηγεί, «τα προβλήματα είναι κοινά και πολύ οξυμένα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, ενώ η κατάσταση και στην επαρχία είναι ασφυκτική. Για παράδειγμα στο Νοσοκομείο της Καρδίτσας η εντατικοποίηση στα ωράρια των υγειονομικών "χτυπάει κόκκινο". Εξαιτίας της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, σε όλα τα τμήματα οι γιατροί αναγκάζονται να κάνουν πρόσθετες εφημερίες.

Οι μετακινήσεις του προσωπικού από τα Νοσοκομεία της Καρδίτσας και των Τρικάλων προς τη Λαμία και από τις ΤΟΜΥ, αντίστοιχα, είναι πλέον μόνιμο φαινόμενο για να καλυφθούν με αυτόν τον ελλιπή και απαράδεκτο τρόπο οι αυξανόμενες ανάγκες των ασθενών.

Στο ίδιο έδαφος της υποστελέχωσης στο Νοσοκομείο της πόλης μας οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών ξεπερνούν το 30% και στα Κέντρα Υγείας του νομού αγγίζουν το 80%! Είναι ακόμη ενδεικτικό ότι το ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου της Καρδίτσας καλύπτει και το Νοσοκομείο των Τρικάλων. Μάλιστα, δρομολογούνται και σχέδια συγχώνευσης π.χ. για την ουρολογική, την ΩΡΛ και την οφθαλμολογική των δύο νοσοκομείων.

Την ίδια ώρα διαφημίζουν εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση των ΤΕΠ, στα οποία βέβαια από τις 5 οργανικές θέσεις γιατρών καλύπτεται μόλις η 1!

Αυτή είναι η πραγματική μιζέρια που βιώνουμε εμείς και ο λαός εξαιτίας της πολιτικής που θεωρεί την Υγεία "κόστος", την μετατρέπει σε πανάκριβο εμπόρευμα για να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτήν την πολιτική βάζουμε στο στόχαστρο και με τη 48ωρη κλαδική απεργία σε συντονισμό με τα υπόλοιπα σωματεία του κλάδου στην πόλη».

Χρήστος Δάβουλος - Αχαΐα: Η απεργία θα αποτελέσει σταθμό στις διεκδικήσεις μας

Την πραγματικότητα που διαψεύδει τους πανηγυρισμούς και τις φιέστες του υπουργείου Υγείας φέρνει στο επίκεντρο ο Χρήστος Δάβουλος, πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας.

Και σημειώνει χαρακτηριστικά πως «μόνο την τελευταία πενταετία μετράμε 5.000 λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς στο ΕΣΥ, Πρωτοβάθμια Φροντίδα και νοσοκομειακές δομές στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Οσο για την κατάσταση στις δομές της Αχαΐας, τονίζει ότι αυτή δεν διαφέρει και πολύ: «Δύο νοσοκομεία "Νοσημάτων Θώρακος" και "409", που έκλεισε από το 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η τωρινή της ΝΔ τα κρατάει κλειστά. Ενα νοσοκομείο ("Αγιος Ανδρέας") να λειτουργεί με 60 λιγότερες κλίνες μετά τη συγχώνευση με τα δύο πρώτα, δείγμα τού τι θα επακολουθήσει με τις συγχωνεύσεις οργανισμών που έρχονται στον ορίζοντα, όπως για τα νοσοκομεία Αιγίου και Καλαβρύτων.

Στο "Αγιος Ανδρέας" μάλιστα, προστέθηκαν και οι τρεις πυρκαγιές που ξέσπασαν σε αυτό, μέσα σε ενάμιση χρόνο (!), απόδειξη των ελλιπών μέτρων πυροπροστασίας.

Αλλά και στη "ναυαρχίδα" του ΕΣΥ, το ΠΓΝΠ του Ρίο, παραμένουν κλειστές 4 από τις 12 χειρουργικές αίθουσες που στερούν από τον πληθυσμό της περιοχής γύρω στα 2.000 πρωινά δωρεάν χειρουργεία!

Κοινή συνισταμένη και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία οι κενές οργανικές θέσεις, στο 1/3 τους (με βάση τα απαρχαιωμένα οργανογράμματα του 2012) και τα ράντζα της ντροπής μετά από κάθε εφημερία στα ΤΕΠ, μιας και δέχονται ασθενείς από όλη τη Δυτική Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Νοσοκομείο Πύργου, που διακόμισε γύρω στους 200 ασθενείς μόνο τον Οκτώβριο!

Εμείς δεν αποδεχόμαστε την πολιτική που θέλει τους υγειονομικούς κακοπληρωμένους, να παραιτούνται από την εξουθένωση, ούτε ασθενείς "πελάτες" που θα καλούνται να επιλέξουν μεταξύ πολύμηνων αναμονών για ένα χειρουργείο ή μια διαγνωστική εξέταση και του επί πληρωμή ιδιωτικού ή εμπορευματοποιημένου δημόσιου τομέα! Δεν πτοούμαστε από την καταστολή που επιστρατεύει το υπουργείο και η κυβέρνηση!

Η διήμερη απεργία που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ να αποτελέσει σταθμό στις διεκδικήσεις των υγειονομικών μαζί με τους συλλόγους ασθενών, τα σωματεία εργαζομένων για μαζικές μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών, για δημόσιες και δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας».

Μάκης Αραβανής - Αιτωλοακαρνανία: Ετοιμάζεται νέο χτύπημα με «συγχωνεύσεις»

«Στον μεγαλύτερο νομό της χώρας, τα νοσοκομεία Αγρινίου και Μεσολογγίου στενάζουν από τις ελλείψεις προσωπικού, ενώ είναι υποτυπώδεις οι δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης», σημειώνει και ο Μάκης Αραβανής, πρόεδρος της Ενωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αιτωλοακαρνανίας.

Μάλιστα, στέκεται ιδιαίτερα στους νέους σχεδιασμούς που αποκαλύπτονται από σχετική εγκύκλιο, με την οποία καλούνται οι Διοικήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων έως τις 28 Νοεμβρίου να σχεδιάσουν νέους οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψιν τα «δημοσιονομικά δεδομένα». Και, όπως τονίζει ο Μ. Αραβανής, «έρχονται να δώσουν νέο "χτύπημα". Μιλάμε για προβλέψεις, με διασυνδεδεμένες ενιαίες διευθύνσεις σε σειρά τομείς (ιατρική, νοσηλευτική, τεχνική - ξενοδοχειακή, διοικητική) των νοσοκομείων, που όχι μόνο δεν θα καλύψουν τις ήδη μεγάλες ελλείψεις, αλλά θα οξύνουν την πολύ άσχημη κατάσταση.

Με δεδομένη την υποστελέχωση, όπως οι 64 κενές οργανικές θέσεις γιατρών στα δύο νοσοκομεία και το Ψυχιατρικό Τμήμα (με τους οργανισμούς του 2012-2013), με τις ελλείψεις σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και την υποχρηματοδότηση, προχωρούν σε συγχωνεύσεις τμημάτων, κλινικών ή και καταργήσεις τους, στο όνομα της καλύτερης λειτουργίας τους! Σε αυτή την κατάσταση προστίθενται και οι σοβαρές ελλείψεις στο ΕΚΑΒ του νομού!

Οδηγούμαστε σε απαξίωση, υποβάθμιση και συρρίκνωση τμημάτων - κλινικών των δημόσιων δομών Υγείας της Αιτωλοακαρνανίας, τη στιγμή που οι κοινωνικές ανάγκες για περίθαλψη και νοσηλεία είναι αυξημένες, σπρώχνοντας μία μεγάλη μάζα ασθενών πρακτικά να μην έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Ταυτόχρονα, εντατικοποιείται ακόμη περισσότερο η εργασία των υγειονομικών καθώς και οι μετακινήσεις τους, για να "κλείνουν κενά", να καλύπτονται ανάγκες...

Πρόκειται για "εργαλεία" επιτάχυνσης των αντιλαϊκών σχεδιασμών συρρίκνωσης και εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας, διογκώνοντας τα προβλήματα. Εχουμε αρνητική πείρα από τέτοιες ρυθμίσεις στο παρελθόν και στην περιοχή μας, όπου η υποβάθμιση και απαξίωση των περιφερειακών νοσοκομείων της 6ης ΥΠΕ έχει οδηγήσει π.χ. μετά από εφημερία στο ΠΓΝΠ του Ρίο να υπάρχουν 30-40 ράντζα!

Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Καλούμε σε συμμετοχή και στήριξή τους συνολικά από το εργατικό - λαϊκό κίνημα! Ο αγώνας μας αφορά πρώτα και κύρια όλους τους εργαζόμενους, τον λαό συνολικότερα».

Οι διεκδικήσεις της ΟΕΝΓΕ

- Μαζικές μόνιμες προσλήψεις προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων μέχρι την κάλυψή τους. Κατάργηση του ανώτερου ορίου δήλωσης 3 θέσεων/προκήρυξη.

- Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αμεση διακοπή του αίσχους των μετακινήσεων.

- Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου - 14ου μισθού.

- Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Εγκαιρη (με τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα) στο ακέραιο, πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών.

- Κατάργηση του απαράδεκτου διαχωρισμού σε πρόσθετες και τακτικές και του μνημονιακού πλαφόν του 12% στις υπεράριθμες (πέραν του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου για κάθε ζώνη), που οδηγεί σε αυθαίρετες οριζόντιες περικοπές στις πληρωμές δεδουλευμένων εφημεριών.

- Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, αφορολόγητο. Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

- Οχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. 5ήμερο - 6ωρο - 30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα.

- Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών.

- Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που επιτρέπει την παραμονή στην εργασία γιατρών μετά το 67ο έτος ηλικίας.

- Ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων της ΟΕΝΓΕ για τις άγονες περιοχές. Αμεσα να χορηγηθούν τα θεσπισμένα (μισθολογικά κ.λπ.) κίνητρα και στους επικουρικούς γιατρούς που εργάζονται στις άγονες περιοχές.

- Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών.

- Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων Υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών.