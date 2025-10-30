Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΠΕΜΕΝ - «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
Δεν θα περάσει η στοχοποίηση ναυτεργατών από την κυβέρνηση

Την ενέργεια του υπουργού Ναυτιλίας Β. Κικίλια να στοχοποιήσει ναυτεργάτες για περιστατικό διαπληκτισμού επιβατών στο πλοίο «Αριάδνη» καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Ο υπουργός μάλιστα απέπεμψε τον λιμενάρχη Χανίων επειδή δεν προχώρησε στις σχετικές ενέργειες για πειθαρχική δίωξη κατά του πληρώματος (!) του πλοίου, επιδιώκοντας έτσι να εμφανίσει τους ναυτεργάτες ως υπαίτιους για ζητήματα που είναι άσχετα με τα καθήκοντά τους.

Τα δύο σωματεία τονίζουν ότι η ενέργεια αυτή είναι μία ακόμα προσπάθεια να μετατεθούν οι ευθύνες από το υπουργείο και τους εφοπλιστές στους εργαζόμενους, που κάτω από εξαντλητικές συνθήκες εντατικοποίησης κρατούν τα πλοία σε λειτουργία. Ξεκαθαρίζουν ότι «ο σεβασμός και η ασφάλεια των επιβατών δεν εξασφαλίζονται με επικοινωνιακές δηλώσεις και πειθαρχικές διώξεις κατά των ναυτεργατών, αλλά με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους ναυτεργάτες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν το κύριο ζήτημα για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, που είναι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στο πλοίο».

Τα σωματεία προειδοποιούν ότι δεν θα δεχτούν να μετατραπούν οι ναυτεργάτες σε αποδιοπομπαίους τράγους: «Να μην τολμήσουν να ασκήσουν την παραμικρή δίωξη σε ναυτεργάτη! Οι ναυτεργάτες, με μπροστάρη τα ταξικά τους σωματεία, θα συνεχίσουν να παλεύουν συλλογικά για δουλειά με δικαιώματα, για την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
