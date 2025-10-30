Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σήμερα η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων από νοσοκομεία της Αττικής

Στο πλαίσιο της απεργιακής προετοιμασίας, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» (ΣΕΝΕ) καλεί τα πρωτοβάθμια σωματεία της Αττικής σήμερα Πέμπτη στις 4.30 μ.μ. στην αίθουσα της Ομοσπονδίας Λογιστών (Κάνιγγος 27, 5ος όροφος). Ηδη δεκάδες σωματεία και Επιτροπές της ΕΙΝΑΠ έχουν πάρει απόφαση συμμετοχής.

Το ΣΕΝΕ καλεί όλα τα σωματεία, τις σωματειακές επιτροπές, τις επιτροπές αγώνα, «αλλά και κάθε συνάδελφο υγειονομικό που αντιλαμβάνεται την ανάγκη να ανέβει η συλλογική διεκδίκηση για τα σύγχρονα δικαιώματά μας, να μπει φραγμός στην αντιλαϊκή πολιτική που επιδεινώνει τους όρους δουλειάς και ζωής μας».

    

