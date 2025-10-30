ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

Με οργάνωση στα σωματεία και τους φορείς θα δοθεί απάντηση στα «κοράκια» και στο κράτος τους

Συνέντευξη Τύπου με αφορμή την επικείμενη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες έδωσε χτες η Επιτροπή κατά των πλειστηριασμών του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του κοινού αγώνα ενάντια στη λεηλασία των σπιτιών και περιουσιών εργατικών και λαϊκών οικογενειών από τράπεζες, funds, servicers. Στην κατεύθυνση αυτή απηύθυνε κάλεσμα ενίσχυσής της με ακόμα περισσότερους δικηγόρους.

Προειδοποίησε ακόμα να μην τολμήσουν με την απόφαση του Αρείου Πάγου να ικανοποιήσουν «τις ορέξεις των αρπακτικών που θέλουν να ρίξουν στο κεφάλι εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών υπέρογκες δόσεις. Θα μας βρείτε μπροστά σας!».

Υπενθυμίζεται ότι με την επικείμενη απόφαση του Αρείου Πάγου θα κριθεί ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου των μηνιαίων δόσεων για τους δανειολήπτες, που έχουν υπαχθεί στον λεγόμενο «νόμο Κατσέλη», για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Αν η απόφαση επιτρέψει τον υπολογισμό του τόκου επί του συνολικού ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και όχι επί του ποσού κάθε μηνιαίας δόσης θα τριπλασιαστούν τα ποσά που θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν μηνιαίως οι οφειλέτες, ενώ τυχόν αναδρομική ισχύς της απόφασης θα οδηγήσει σε συσσώρευση υπέρογκων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Τη συνέντευξη Τύπου άνοιξε η. Επισήμανε ότι ο ασφυκτικός κλοιός που πνίγει σήμερα τα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά έχει τη σφραγίδα όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων, που διαμόρφωσαν το κατάλληλο νομικό οπλοστάσιο, για να διευκολύνονται τα «κοράκια» να αρπάζουν τα σπίτια του λαού.

Δείχνοντας ότι με το νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων «μονά - ζυγά» είναι σε όφελος του κεφαλαίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από τη μία τα διαχειριστικά έξοδα των τραπεζών και funds που σχετίζονται με τα «κόκκινα» δάνεια καλύπτονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από την άλλη οι εγγυήσεις του προγράμματος «Ηρακλής» παρέχονται από το κράτος. Οπότε, σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων τον λογαριασμό θα πληρώσει και πάλι ο λαός μέσω της φορολεηλασίας.

Ακόμα απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, τους οφειλέτες να πιστέψουν στη δύναμη του συλλογικού αγώνα. Να οργανωθούν στα σωματεία τους, στους μαζικούς φορείς της γειτονιάς τους. Να παλέψουν μέσα από τις επιτροπές κατά πλειστηριασμών που συγκροτούνται καθημερινά στις γειτονιές, από τα σωματεία και τους φορείς.

Το κράτος του κεφαλαίου τσακίζει τον λαό

Η Μαρία Συκαρά, μέλος του Σωματείου και της Επιτροπής, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της Επιτροπής με ακόμα περισσότερους δικηγόρους, ώστε πιο πολλοί και πιο ικανοί να προχωρήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη δράση. Πολύ περισσότερο σήμερα, τόνισε, που το νομοθετικό οπλοστάσιο οχυρώνεται ακόμα περισσότερο, για να γίνει πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό για τις στρατηγικές ανάγκες του κεφαλαίου.





Περιγράφοντας το πλαίσιο στο οποίο αναδύθηκεγια πάνω από δύο δεκαετίες, ανέφερε την επιθετική πολιτική των τραπεζών, που υπόσχονταν - δήθεν - χαμηλότοκα δάνεια και την απόκρυψη των κινδύνων και των δυσβάσταχτων έως παράνομων όρων των δανειακών συμβάσεων. Την ίδια στιγμή, τα λαϊκά εισοδήματα δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των διαρκών αυξανόμενων αναγκών, ενώ η απόκτηση κατοικίας ήταν άπιαστο όνειρο για τις περισσότερες λαϊκές και εργατικές οικογένειες. Με την έλευση της οικονομικής κρίσης εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες είδαν οφειλές και δόσεις να τριπλασιάζονται, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Σήμερα, επισήμανε, η κατάσταση αυτή εντείνεται διαρκώς εις βάρος του εργαζόμενου λαού.

Σε αυτές τις συνθήκες συγκροτήθηκε η Επιτροπή κατά των Πλειστηριασμών υλοποιώντας απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην προσπάθεια αυτή πολύτιμη ήταν η βοήθεια της αντίστοιχης Επιτροπής κατά των Πλειστηριασμών του ΠΑΜΕ. Η Επιτροπή από κοινού με το ΠΑΜΕ, δεκάδες εργατικά σωματεία και λαϊκούς φορείς απέτρεψαν εξώσεις, με παρεμβάσεις σε εισπρακτικές εταιρείες πέτυχε την αναστολή πολλών πλειστηριασμών και τη διαμόρφωση βιώσιμων ρυθμίσεων υπέρ των οφειλετών.

Σε άλλο σημείο υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε αυταπάτες για τον ρόλο της αστικής δικαιοσύνης», σε αντίθεση με εκείνες τις δυνάμεις που ευαγγελίζονται την «επιστροφή στο κράτος δικαίου», την «προστασία του Συντάγματος» όπως λένε, συντάσσονται δηλαδή με το στόχο του συστήματος για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του λαού στους θεσμούς και τη δήθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αναφερόμενη και αυτή στην επικείμενη απόφαση του Αρείου Πάγου, υπογράμμισε ότι «τους το λέμε λοιπόν ξεκάθαρα, να μην τολμήσουν να εκδώσουν μια ακόμα απόφαση υπέρ των κορακιών, που θα ανοίξει τον δρόμο στην αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος και στην αρπαγή της λαϊκής κατοικίας. Απέναντι σε νόμους σκληρούς και άδικους θα μας βρουν απέναντί τους».

Και οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι στο πλευρό των λαϊκών στρωμάτων

Την προσπάθεια που γίνεται χαιρέτισε ο Ανέστης Προυσανίδης εκ μέρους της πρωτοβουλίας για την ίδρυση Σωματείου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, μεταφέροντας τη θέληση των συναδέλφων του να θέσουν τις δυνάμεις τους σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα.

«Πολλοί από εμάς», είπε, «ως νομικοί και άνθρωποι που συμπορεύονται και συμμετέχουν στην πρωτοβουλία βιώνουμε και γνωρίζουμε τι τραβάνε οι δανειολήπτες. Βιώνουν απαράδεκτες πρακτικές που πιστοποιούν τη βαρβαρότητα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Το θέμα του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας μπορούμε να πούμε ότι αποτυπώνει ανάγλυφα το πόσο σκληρή, το πόσο αντιλαϊκή μπορεί να γίνει η αστική δικαιοσύνη για να υπερασπίσει τα συμφέροντα και τα κέρδη των λίγων».

Μόνη ελπίδα η οργάνωση της πάλης μέσα από τα σωματεία

Η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε με τον πρόεδρο του Σωματείου, Βασίλη Διονυσόπουλου, να επισημαίνει πως το πραγματικό πρόσωπο του κράτους είναι διαχρονικά εχθρικό για τον λαό και τις ανάγκες του. Γι' αυτό σε όλη την πορεία των απανωτών νομοθετικών παρεμβάσεων, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η Δικαιοσύνη. Ενδεικτικά ανέφερε δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου με διαφορετικές συνθέσεις και από διαφορετικές ηγεσίες, αλλά με κοινό στόχο τη διαχρονική στήριξη των στόχων της οικονομίας, που απαιτούν το τσάκισμα των δικαιωμάτων του λαού.

Απέναντι σε αυτή την επίθεση, τόνισε, υπάρχει ελπίδα για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Το Σωματείο όπως και όλο το ταξικό εργατικό κίνημα πρωτοστατούν για την προστασία της λαϊκής στέγης και της πάλης κατά των πλειστηριασμών, μετρώντας ήδη πολλές μικρές νίκες.