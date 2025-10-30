Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
Στη μάχη για να σωθούν σπίτια του λαού από τα «κοράκια»

Κινητοποίηση σήμερα σε εισπρακτική στην Αθήνα

Παρέμβαση στην εισπρακτική «Quant» (Λ. Κηφισίας 66) οργανώνει σήμερα Πέμπτη το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, καταγγέλλοντας την προσπάθεια πλειστηριασμού σπιτιού στο οποίο μένει άνεργος καρκινοπαθής, συγγενής συναδέλφου τους.

Το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι εκτός από το πρόβλημα υγείας, ο συγγενής του συναδέλφου τους είναι πλημμυροπαθής από την κακοκαιρία «Daniel» και τα τελευταία χρόνια κινούνταν μεταξύ ανεργίας και απασχόλησης σε διάφορα προγράμματα της ΔΥΠΑ, παλεύοντας παράλληλα για την υγεία του, με θεραπείες.

«Προειδοποιούμε τα λογής "κοράκια", τους επονομαζόμενους επενδυτές που θέλουν να κάνουν μπίζνες πάνω στα συντρίμμια και στις λάσπες της καταστροφής, πάνω στις ζωές βιοπαλαιστών που πάλεψαν σκληρά ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή, όπως ο Χρήστος, ότι δεν θα επιτρέψουμε να πάρουν αυτό το σπίτι. Θα το υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις», τονίζεται στο κάλεσμα.

    

