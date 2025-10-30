Πέμπτη 30 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δύο εργατικά «ατυχήματα» με θύματα οικοδόμους σε πέντε μέρες!

Συνδικάτο Οικοδόμων: Να παρθούν μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς

Τον ακήρυχτο πόλεμο που συνεχίζεται καθημερινά μέσα στους τόπους δουλειάς, με θύματα τους εργαζόμενους, καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και απαιτεί εδώ και τώρα μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Μέσα σε πέντε μέρες σημειώθηκαν δύο εργατικά «ατυχήματα» με τραυματισμό εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το Σάββατο στο εργοτάξιο Ρούσβελτ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εργαζόμενος τσακίστηκε από τον δεύτερο όροφο, ενώ χθες άλλος ένας εργαζόμενος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του εργοταξίου κατασκευής Δημοτικού Σχολείου στη Μαλακοπή.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους συναδέλφους του. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι «με ευχολόγια δεν θα σταματήσει αυτό το κακό, αν δεν επιβάλουμε το δίκιο μας ως εργαζόμενοι στις Κατασκευές, γιατί ξέρουμε ότι της εργοδοσίας και των εκάστοτε κυβερνήσεων δεν ιδρώνει το αυτί τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πόσο θα δουλεύουμε περισσότερο, με το πιο φτηνό μεροκάματο, γι' αυτό και η κυβέρνηση νομοθέτησε το 13ωρο, κατά παραγγελία των εργοδοτών».

Αναδεικνύει ότι από τις αρχές του έτους μέσα στους χώρους εργασίας συνεχίζεται αμείωτα ο ακήρυχτος πόλεμος απέναντι στη ζωή των εργαζομένων και μεγαλώνει η λίστα των νεκρών και σακατεμένων εργατών.

«Ολα κινούνται στο "πάμε κι όπου βγει". Πρωτόκολλα ασφαλείας μόνο για "να 'χαμε να λέγαμε", η υποστελεχωμένη Επιθεώρηση Εργασίας δεν έχει πατήσει το πόδι της σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας για να μην τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και υγείας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και το υπουργείο Εργασίας έχουν τεράστια ευθύνη», αναφέρει.

Ξεκαθαρίζει ότι «τις ζωές μας θα τις σώσουμε με τον αγώνα μας και την οργάνωσή μας, επιβάλλοντας το δίκιο μας». Και απαιτεί: Να παρθούν μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να εξασφαλιστούν ουσιαστικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς από την Επιθεώρηση Εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας να πάρει μέτρα για τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Να επαναλειτουργήσουν οι Μεικτές Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στις Κατασκευές.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Πλήρως ευθυγραμμισμένο με τη διαχρονική πολιτική εμπορευματοποίησης της δημόσιας Υγείας
Με παρακαταθήκη τις μεγάλες απεργιακές μάχες οργανώνουν τα επόμενα αγωνιστικά βήματα
Οχι στο «πλιάτσικο» της Υγείας, καμιά ανοχή στην πολιτική που κάνει τους ασθενείς πελάτες
Με οργάνωση στα σωματεία και τους φορείς θα δοθεί απάντηση στα «κοράκια» και στο κράτος τους
Στον δρόμο ξανά οι αγροτοκτηνοτρόφοι, με μπλόκα στον ΒΟΑΚ
Αρχαιρεσίες σωματείων
 Στη μάχη για να σωθούν σπίτια του λαού από τα «κοράκια»
 Διαβάστε σήμερα στο 4σέλιδο «Εργαζόμενοι & Κοινωνική Συμμαχία»:
 Σήμερα Πέμπτη το 1ο Φεστιβάλ της ΕΝΙΘ
 Πανελλαδική σύσκεψη φορέων και συλλόγων ΑμεΑ την Κυριακή
 Σήμερα η σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων από νοσοκομεία της Αττικής
 Δυναμώνουμε τον αγώνα για το δικαίωμα στη λαϊκή κατοικία!
 Δεν θα περάσει η στοχοποίηση ναυτεργατών από την κυβέρνηση
 Απαντά αγωνιστικά με 4ωρη στάση εργασίας στον εμπαιγμό από την κυβέρνηση
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ