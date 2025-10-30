ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δύο εργατικά «ατυχήματα» με θύματα οικοδόμους σε πέντε μέρες!

Τον ακήρυχτο πόλεμο που συνεχίζεται καθημερινά μέσα στους τόπους δουλειάς, με θύματα τους εργαζόμενους, καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και απαιτεί εδώ και τώρα μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους εργασίας.

Μέσα σε πέντε μέρες σημειώθηκαν δύο εργατικά «ατυχήματα» με τραυματισμό εργαζομένων. Συγκεκριμένα, το Σάββατο στο εργοτάξιο Ρούσβελτ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης εργαζόμενος τσακίστηκε από τον δεύτερο όροφο, ενώ χθες άλλος ένας εργαζόμενος έπεσε από τον δεύτερο όροφο του εργοταξίου κατασκευής Δημοτικού Σχολείου στη Μαλακοπή.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στους συναδέλφους του. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι «με ευχολόγια δεν θα σταματήσει αυτό το κακό, αν δεν επιβάλουμε το δίκιο μας ως εργαζόμενοι στις Κατασκευές, γιατί ξέρουμε ότι της εργοδοσίας και των εκάστοτε κυβερνήσεων δεν ιδρώνει το αυτί τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πόσο θα δουλεύουμε περισσότερο, με το πιο φτηνό μεροκάματο, γι' αυτό και η κυβέρνηση νομοθέτησε το 13ωρο, κατά παραγγελία των εργοδοτών».

Αναδεικνύει ότι από τις αρχές του έτους μέσα στους χώρους εργασίας συνεχίζεται αμείωτα ο ακήρυχτος πόλεμος απέναντι στη ζωή των εργαζομένων και μεγαλώνει η λίστα των νεκρών και σακατεμένων εργατών.

«Ολα κινούνται στο "πάμε κι όπου βγει". Πρωτόκολλα ασφαλείας μόνο για "να 'χαμε να λέγαμε", η υποστελεχωμένη Επιθεώρηση Εργασίας δεν έχει πατήσει το πόδι της σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της εργοδοσίας για να μην τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας και υγείας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ και το υπουργείο Εργασίας έχουν τεράστια ευθύνη», αναφέρει.

Ξεκαθαρίζει ότι «τις ζωές μας θα τις σώσουμε με τον αγώνα μας και την οργάνωσή μας, επιβάλλοντας το δίκιο μας». Και απαιτεί: Να παρθούν μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να εξασφαλιστούν ουσιαστικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς από την Επιθεώρηση Εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας να πάρει μέτρα για τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας. Να επαναλειτουργήσουν οι Μεικτές Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στις Κατασκευές.