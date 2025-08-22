ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Μεγάλη συμμετοχή στη χτεσινή απεργία

Την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, διατράνωσαν οισυμμετέχοντας, όπως και στις απεργιακές συγκεντρώσεις που έγιναν στα Δασαρχεία Λίμνης και Ιστιαίας.

Οι ρετσινάδες και δασεργάτες της πολύπαθης βόρειας Εύβοιας, που έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για την αποκατάσταση του δάσους μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2021, κατήγγειλαν την εγκληματική αδιαφορία για τον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Απαίτησαν την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων που αφορούν τις συνθήκες εργασίας όσων έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, αλλά και των συναδέλφων τους που έχουν απομείνει να συλλέγουν ρητίνη στο δάσος.

Αποτυπώνοντας την αμείλικτη πραγματικότητα που βιώνουν και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης, ο Μπάμπης Τσιβίκας, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης μπροστά στο Δασαρχείο Λίμνης, κατήγγειλε ότι δεκάδες συνάδελφοι παραμένουν αποκλεισμένοι από το πρόγραμμα.

Τόνισε ότι τρία χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος οι μισθοί παραμένουν μόλις 800 ευρώ για μια απαιτητική, δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά, χωρίς καμία αύξηση και με την ακρίβεια να καλπάζει. Επισήμανε ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη για τους δασολόγους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, καθώς δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά το πτυχίο και η προϋπηρεσία τους, ενώ επιβαρύνονται με το κόστος ενοικίου και μετακινήσεων.





Σημείωσε ότι δεν έχει γίνει ανανέωση εξοπλισμού ατομικής προστασίας και ότι οι υποσχέσεις για αυξήσεις «ξεχάστηκαν». Αναφορά έκανε και στο σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι ρητινοκαλλιεργητές εξαιτίας της χαμηλής τιμής της ρητίνης και της επιδότησης, καθώς και στις συντάξεις πείνας των 420 ευρώ που δίνονται στον κλάδο.

Στην κινητοποίηση αναδείχθηκε ακόμα η καθοριστική συμβολή των ρετσινάδων και δασεργατών στην πρόληψη και την προστασία του δάσους, καθώς, όπως επισημάνθηκε, σε αρκετές περιπτώσεις, μέσα από την παρέμβασή τους, αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα εστίες φωτιάς που ξέσπασαν. Η συμβολή τους αυτή αναγνωρίζεται τόσο από τη διοίκηση και το προσωπικό των δύο Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας, όσο και από τον λαό της Βόρειας Εύβοιας.

Μετά τη χτεσινή απεργία και με παρακαταθήκη τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έγιναν στην περιοχή μετά την καταστροφική πυρκαγιά τον Αύγουστο του 2021, ρετσινάδες και δασεργάτες συνεχίζουν τον αγώνα, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την ένταξη όλων των πυρόπληκτων συναδέλφων τους στο ειδικό πρόγραμμα, καθώς και των συγγενών των δύο εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στο μεροκάματο, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση.