ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς»

Ανεβαίνουν οι ρυθμοί για την επιτυχία της μεγάλης συναυλίας που διοργανώνει τομε το συγκρότηματην

«Ενώνουμε τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου, που το κεφάλαιο βλέπει την καταστροφή των χωρών τους ως επενδυτική ευκαιρία για νέες μπίζνες πάνω στα συντρίμμια του πολέμου. Για τα πολεμοκάπηλα σχέδιά τους φέρνουν 13ωρη δουλειά σε καιρό ειρήνης, ώστε να μπορούν να μετατρέψουν τον λαό σε κρέας για τα κανόνια του πολέμου», αναφέρει το συνδικάτο.

«Οι φωνές μας θα γίνουν μία στις 3 Σεπτέμβρη, ένα τεράστιο κύμα καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, της ΕΕ - ΝΑΤΟ, των κομμάτων που στηρίζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και τη μετατροπή της σε απέραντο αμερικανοΝΑΤΟικό ορμητήριο κατά άλλων λαών.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων καλεί όλα τα σωματεία της Αττικής, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τα Εργατικά Κέντρα, τις Ομοσπονδίες, όλους τους εργαζόμενους να στηρίξουν τη μεγάλη συναυλία που διοργανώνει, να βροντοφωνάξουν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και σε όλους τους λαούς του κόσμου που αγωνίζονται.

Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται στα εξής σημεία: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στη Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος στον 2ο όροφο, 2103827122, info@syndikatooikodomonathinas.gr, από τις 10.00 έως τις 14.00 και από τις 18.00 έως τις 20.00, και στα παραρτήματά του από τις 18.00 έως τις 20.00.