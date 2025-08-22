ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Νέο πλήγμα στο διαλυμένο εισόδημα η εξάπλωση της ευλογιάς

Αντιμέτωποι με ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι στην επαρχία της Ελασσόνας, καθώς πριν δύο μέρες επιβεβαιώθηκε θετικό κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην περιοχή της Τσαριτσάνης.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους της περιοχής. Εξαιτίας της έλλειψης μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης της νόσου, τα κοπάδια τους κινδυνεύουν άμεσα με θανάτωση και εκείνοι να μείνουν μετέωροι χωρίς εισόδημα. Υπενθυμίζεται πως σε όλη τη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 40.000 ζώα.

Με ανακοίνωσή τους, οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι επαρχίας Ελασσόνας καταγγέλλουν πως έχουν φτάσει σε απόγνωση: «Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, μιας και η πολιτική αντιμετώπισης του προβλήματος που υλοποιεί από κοινού με την περιφερειακή και δημοτική αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς. Μετράμε πάνω από έναν χρόνο, όπου στη χώρα μας υπάρχουν εκατοντάδες κρούσματα πανώλης και ευλογιάς, έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα και όχι μόνο οι ζωονόσοι δεν "εκριζώνονται", όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά τελικά "ριζώνουν" στην καθημερινότητά μας».

Προσθέτουν πως αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα «ατομικής ευθύνης» στην πρόληψη και προστασία, αφήνοντας έρμαια τους κτηνοτρόφους, καταδεικνύοντας παράλληλα τη γύμνια του κράτους και την ανεπάρκειά του. Αρνείται να πάρει μέτρα για τις υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τη βιοπροστασία στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας.

Μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή, οι Αγροτοκτηνοτροφικοί Σύλλογοι καλούν τους κτηνοτρόφους της περιοχής σε αγωνιστική επαγρύπνηση και απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Ανάμεσα σε άλλα διεκδικούν: Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων. Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου. Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες κ.ά.