ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Για 13η χρονιά το γλέντι αλληλεγγύης

Σε ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκονται τακαι τογια την επιτυχία τηςτηνστην πλατεία Χατζή. Η εκδήλωση πραγματοποιείται φέτος για 13η χρονιά με πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει συναυλία έντεχνου - λαϊκού τραγουδιού με τους «ΧΑΓΙΑΛ», εργατικού τραγουδιού με μουσικούς της πόλης, δημοτικό γλέντι με την ορχήστρα του Β. Παπαγεωργίου και αφιέρωμα με τίτλο: «Του ρολογιού το διάβα στους αιώνες θα πάψουμε ανάποδα να κυλά». «Είμαστε άνθρωποι - Οχι μηχανές, η ελπίδα στον δρόμο της ανατροπής» είναι το σύνθημα της φετινής εκδήλωσης.