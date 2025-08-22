Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Για 13η χρονιά το γλέντι αλληλεγγύης

Τρίτη 26 Αυγούστου στην πλατεία Χατζή

Σε ρυθμούς προετοιμασίας βρίσκονται τα Συνδικάτα και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, για την επιτυχία της εκδήλωσης αλληλεγγύης την Τρίτη 26 Αυγούστου, στην πλατεία Χατζή. Η εκδήλωση πραγματοποιείται φέτος για 13η χρονιά με πλούσιο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει συναυλία έντεχνου - λαϊκού τραγουδιού με τους «ΧΑΓΙΑΛ», εργατικού τραγουδιού με μουσικούς της πόλης, δημοτικό γλέντι με την ορχήστρα του Β. Παπαγεωργίου και αφιέρωμα με τίτλο: «Του ρολογιού το διάβα στους αιώνες θα πάψουμε ανάποδα να κυλά». «Είμαστε άνθρωποι - Οχι μηχανές, η ελπίδα στον δρόμο της ανατροπής» είναι το σύνθημα της φετινής εκδήλωσης.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
