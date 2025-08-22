Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Φύλλο και φτερό η προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου της ΚΕ

Σε σχόλιο σχετικά με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για το ΕΣΥ, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η πρωτιά - ντροπή της Ελλάδας, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ως προς τις ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες του λαού είναι μία ακόμα ζωντανή απόδειξη όσων καταγγέλλει το ΚΚΕ εδώ και χρόνια, ενώ κάνει φύλλο και φτερό την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα.

Η πολιτική ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις και απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ασθενείς να μη λαμβάνουν την αναγκαία φροντίδα, με τα ράντζα, τις μεγάλες αναμονές και τους αποκλεισμούς από υπηρεσίες να συνεχίζουν να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγείας, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι όρος ώστε κανένας άνθρωπος να μη στερείται των υπηρεσιών περίθαλψης που μπορεί να του προσφέρει η επιστήμη τον 21ο αιώνα».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Η πραγματικότητα με το κεφάλι ανάποδα από την κυβέρνηση
Μεγάλη συμμετοχή στη χτεσινή απεργία
 Μετατρέπουν όλο και περισσότερο τα νοσοκομεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις
 Νέο πλήγμα στο διαλυμένο εισόδημα η εξάπλωση της ευλογιάς
 Καταγγελία για σοβαρά εργατικά «ατυχήματα»
Την Τρίτη 26/8 η σύσκεψη των συνδικάτων για τη ΔΕΘ
 Σύσκεψη για τα σχέδια καύσης απορριμμάτων
Για 13η χρονιά το γλέντι αλληλεγγύης
Μεγάλη συναυλία με τους «Κοινούς Θνητούς»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ