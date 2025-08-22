ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

Καταγγελία για σοβαρά εργατικά «ατυχήματα»

Δύο νέα σοβαρά εργατικά «ατυχήματα» με υπαλλήλους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» καταγγέλλει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Σωματείο, «στο πρώτο περιστατικό συνάδελφός μας στην επίγεια εξυπηρέτηση ποδοπατήθηκε από σκάλα επιβίβασης - αποβίβασης επιβατών και αυτή τη στιγμή είναι ανίκανος για εργασία! Είναι απαράδεκτο ότι η εταιρεία μέχρι και σήμερα δεν έχει πάρει μέτρα για τον συνάδελφό μας.

Αμεσα η εργοδότρια εταιρεία να μονιμοποιήσει τον συνάδελφο και να καλύψει όλα τα έξοδα της ανάρρωσής του. Στο δεύτερο, συνάδελφος σε αεροπορική εταιρεία τραυματίστηκε στο κεφάλι από πτώση αντικειμένου στην καμπίνα κατά τη διάρκεια της προσγείωσης!».

Το Σωματείο αναδεικνύει ότι τα εργατικά «ατυχήματα» διαδέχονται το ένα το άλλο, τη στιγμή που κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία» εξυπηρετήθηκαν 3,5 εκατομμύρια επιβάτες (αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2024), με τους χώρους εργασίας να έχουν μετατραπεί σε «κοιλάδες των Τεμπών».

Ειδικότερα αναφέρει: «Η εντατικοποίηση ειδικά κατά τους θερινούς μήνες βαράει στο κόκκινο! Πολλά τμήματα των εταιρειών είναι υποστελεχωμένα και το υπάρχον λιγοστό προσωπικό είναι ήδη καταπονημένο. Οι εταιρείες στο Αεροδρόμιο διατηρούν προσωπικό με μηνιαίες συμβάσεις, εύκολα ανακυκλώσιμο και χωρίς την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου της εργασίας του.

Το προσωπικό στο Αεροδρόμιο εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο με απόσταση 11 ώρες από τη προηγούμενη βάρδια, χωρίς να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ξεκούρασης. Δεν δίνονται πάντα από τις εταιρείες οι προβλεπόμενες άδειες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι εξαντλημένο».

Το Σωματείο προειδοποιεί ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη με «το αίσχος της 13ωρης εργασίας στον ίδιο εργοδότη». Καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν την πάλη και να συμμετέχουν μαζικά στο συλλαλητήριο των εργατικών σωματείων στις 6/9, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ, στη Θεσσαλονίκη.

Να απαιτήσουν: Προσλήψεις και στελέχωση σε όλα τα τμήματα του αεροδρομίου. Να σταματήσει το κυλιόμενο ωράριο. 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο. Μονιμοποίηση των συναδέλφων με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τήρηση όλων των διαδικασιών ασφάλειας. Αμεση αναβάθμιση των διαδικασιών όπου απαιτείται.