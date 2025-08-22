Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025
Σύσκεψη για τα σχέδια καύσης απορριμμάτων

Σε σύσκεψη για τα απορρίμματα καλεί το Σωματείο Εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες του νομού Αρκαδίας, τη Δευτέρα 1 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας στην Τρίπολη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της μελέτης για την καύση απορριμμάτων, που επιβεβαιώνει τις πιο αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον της διαχείρισης των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο και στη χώρα συνολικά.

Σημειώνει ότι τα εργοστάσια που ήδη λειτουργούν στην Πελοπόννησο μέσω του ΣΔΙΤ με την ΤΕΡΝΑ αποτελούν στην πράξη τον προθάλαμο της καύσης. Η διαδικασία διαλογής και επεξεργασίας που εφαρμόζεται σήμερα, προετοιμάζει το υλικό που θα οδηγηθεί αύριο στα εργοστάσια καύσης. Πολιτικές δυνάμεις και κυβερνήσεις, με τη στήριξη της ΕΕ, φλόμωσαν τον κόσμο στο ψέμα, παρουσιάζοντας αυτό το μοντέλο ως δήθεν φιλικό προς το περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, οι επιλογές αυτές ανοίγουν τον δρόμο στην πιο επικίνδυνη μέθοδο διαχείρισης απορριμμάτων.

    

