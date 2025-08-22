ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η πραγματικότητα με το κεφάλι ανάποδα από την κυβέρνηση

Αθλια προσπάθεια να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις από τα στοιχεία που δείχνουν ότι ένας στους 5 δεν έχει πρόσβαση σε πρόληψη και θεραπεία

Η επικοινωνιακή προπαγάνδα της κυβέρνησης για να πείσει ότι με την εγκληματική πολιτική της το δημόσιο σύστημα Υγείας γίνεται καλύτερο και πιο προσβάσιμο σε όλους, όχι μόνο δεν πείθει, αλλά προκαλεί και αγανάκτηση, αφού μια επίσκεψη στα νοσοκομεία αρκεί για να νιώσει κανείς στο πετσί του τις συνέπειες της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης, της στρατηγικής δηλαδή που υλοποιούν διαχρονικά η ΕΕ και όλες οι κυβερνήσεις.

Οι συνέπειες αυτές αποτυπώνονται και στα στοιχεία της Eurostat που δείχνουν ότι στη χώρα μας 1 στους 5 δεν είχε πρόσβαση σε περίθαλψη και θεραπείες το 2024, λόγω κόστους ή απόστασης. Προκαλώντας τον κοινό νου, η κυβέρνηση συνεχίζει το αφήγημα του «όλα πάνε καλά», άλλοτε με ανεκδιήγητες αναρτήσεις του πρωθυπουργού και άλλοτε με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του υπουργού Υγείας, που παρουσιάζει την πραγματικότητα με το κεφάλι ανάποδα.

Τα στοιχεία, όμως, μιλούν από μόνα τους: Τα τελευταία 9 χρόνια (κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ΝΔ), η χρηματοδότηση της Υγείας είναι μειωμένη κατά 18,6%. Παράλληλα, η συμμετοχή των ασθενών στα φάρμακα για την ίδια χρονική περίοδο έχει αυξηθεί στο 69% (διπλασιασμός συγκριτικά με το 2015).

Ο μέσος πραγματικός μισθός εργασίας από το 2009 έως το 2024, έχει μειωθεί κατά περίπου 31% και οι συντάξεις κατά περίπου 35%. Επίσης, το 80% των εσόδων του ΕΟΠΥΥ προέρχεται από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων.

Εξαιτίας των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό, ένας ασθενής από τη νησιωτική Ελλάδα (για παράδειγμα από τη Σίφνο) θα χρειαστεί να πληρώσει έως και 136 ευρώ πήγαινε - έλα για να επισκεφτεί ένα νοσοκομείο. Λόγω, τέλος, της τεράστιας αναμονής στα πρωινά δωρεάν χειρουργεία, οι ασθενείς αναγκάζονται να ματώνουν οικονομικά στα απογευματινά χειρουργεία και τις ιδιωτικές κλινικές για να σωθεί η υγεία τους.