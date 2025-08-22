ΟΕΝΓΕ

Μετατρέπουν όλο και περισσότερο τα νοσοκομεία σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις

Την απαράδεκτη ΚΥΑ, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους ιδιώτες γιατρούς να κάνουν πάρτι κερδών στα δημόσια νοσοκομεία, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή της η ΕΓ της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).

Οπως σημειώνει, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους ιδιώτες μεγαλογιατρούς να κάνουν πάρτι στα δημόσια νοσοκομεία, εκμεταλλευόμενοι τις υποδομές, τον εξοπλισμό ακόμα και το προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, με χρήματα που θα πληρώνουν οι ασθενείς - πελάτες τους.

«Την ώρα που όλη η χώρα είχε μετατραπεί σε παρανάλωμα του πυρός εξαιτίας της εμπρηστικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, του επιλεκτικά ανίκανου, σάπιου, εκμεταλλευτικού κράτους, της ΕΕ και των κομμάτων που τη στηρίζουν, που μετατρέπει σε καύσιμη ύλη τις ανάγκες του λαού για τα κέρδη των λίγων», τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε «μαγαζί γωνία», σημειώνει η ανακοίνωση.

Στόχος, όπως τονίζει η Ομοσπονδία, είναι η ολοκληρωτική μετατροπή του δημόσιου νοσοκομείου σε αυτοχρηματοδοτούμενη επιχείρηση, με έσοδα από το ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των ασθενών - οι οποίοι ήδη πληρώνουν άμεσα από την τσέπη τους ή έμμεσα, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών και των συμμετοχών το 70% των δαπανών για την Υγεία - και το ακόμα μεγαλύτερο τσεκούρωμα της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία του λαού, για να ταΐζουν με δισεκατομμύρια ευρώ τη δολοφονική πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ.

«Το επόμενο βήμα θα είναι η ικανοποίηση των ορέξεων των τρωκτικών των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, τις οποίες άλλωστε έχει δεσμευτεί ο υπουργός εμπορίου της Υγείας ότι θα ικανοποιήσει, για να πουλάνε ιδιωτικά ασφαλιστικά πακέτα για υπηρεσίες Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία σε πιο "συμφέρουσες" τιμές από ό,τι στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη διεύρυνση της πελατείας τους», αναφέρει η Ομοσπονδία.

Οσα επικοινωνιακά τερτίπια και αν προσπαθήσει να κάνει η κυβέρνηση, οι υγειονομικοί και οι ασθενείς βιώνουν στο πετσί τους τα αποτελέσματα της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της Υγείας, προσθέτει και καλεί σε ακόμα πιο δυνατό και μαζικό αγώνα για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Υγεία στο ύψος των σύγχρονων αναγκών, μαζικές μόνιμες προσλήψεις, κατάργηση των πληρωμών των ασθενών κ.ά.

«Τώρα είναι η ώρα να γίνει ένα πιο αποφασιστικό βήμα στη σύγκρουση με την εγκληματική πολιτική κυβέρνησης, ΕΕ και των κομμάτων που τη στηρίζουν, την πολιτική που βγάζει σε πλειστηριασμό τις ανάγκες μας, την υγεία και τη ζωή μας», καταλήγει η ανακοίνωση.